Сотни миллионов звездам КХЛ больше не дают. Как менялись зарплаты в российском хоккее
Две недели назад «СЭ» опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. С февраля 2019-го мы делаем это примерно каждые полгода, а ранее трижды подобный материал выходил в других СМИ. Начало положил портал Sports.ru в ноябре 2013-го, опубликовав рейтинг зарплат в пересчете на доллары. «СЭ» сравнил, как менялись зарплаты в КХЛ в течение последних девяти лет.
Самый дорогой игрок лиги стал стоить в четыре раза меньше
В ноябре 2013-го самым дорогим игроком КХЛ был нападающий СКА Илья Ковальчук, зарабатывавший 10,3 миллиона долларов за год (в пересчете на курс ЦБ РФ - 340 миллионов рублей на дату публикации рейтинга). Разрыв между ним и занявшим вторую строчку Александром Радуловым (7,5 миллиона долларов) — очень приличный.
Ковальчук долго продолжал находиться на первой строчке, но его зарплата понемногу сокращалась из-за изменения курса рубля. Когда легендарный форвард решил вернуться в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом», в топ рейтинга вырвался капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. После введения жесткого потолка зарплат первое место занял Вадим Шипачев, но с подписанием нового трехлетнего контракта с «Динамо» прошлой весной он потерял лидерство. Ненадолго его подменил одноклубник Дмитрий Яшкин, однако и он вскоре уехал в «Аризону».
Сейчас самые высокооплачиваемые игроки лиги — Корбан Найт из «Авангарда» и Максим Шалунов из «Локомотива». Оба — центрфорварды, а на этой позиции в КХЛ уже давно дефицит качественных хоккеистов. Обоих роднит еще и то, что они выходили на рынок свободных агентов и их нынешним клубам пришлось задирать планку. Возможно, условные Сергей Толчинский или Владимир Ткачев (тот, что подписался с «Авангардом»), будучи неограниченно свободными агентами, получили бы совершенно другие деньги.
Весна 2020-го изменила лигу
Из средних зарплат топ-10 и топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ сразу можно понять, в какой момент лига ввела жесткие ограничения. Существенно снизилась средняя зарплата топов в октябре 2019-го, когда стало понятно, что жесткого потолка зарплат не избежать. Но в мае 2020-го суммы рухнули.
Средняя зарплата продолжает уменьшаться, но ненамного — это и невозможно при том, что жесткий потолок зарплат держится на отметке в 900 миллионов рублей. При этом меньшие суммы весной или летом не должны вводить в заблуждение: в мае или июне далеко не все определились с новыми клубами и подписали контракты.
Исходя из средних значений, можно сделать вывод, что звездам в российском хоккее стали платить примерно вдвое меньше. Сокращение произошло исключительно за счет введения жесткого потолка — если бы этого не произошло, клубы-олигархи продолжали бы выписывать щедрые контракты, собирая у себя по шесть пятерок.
При этом в нынешних условиях сокращение потолка зарплат было бы логичным. Большого наплыва высококлассных легионеров не ожидается, лучшие российские игроки все равно уезжают, а те, кто остается, порой получают завышенные суммы. Но в целом КХЛ стоит похвалить за принципиальность — расходы сократились, как и разрыв в классе между командами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4