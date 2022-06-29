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Сотни миллионов звездам КХЛ больше не дают. Как менялись зарплаты в российском хоккее

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Вадим Шипачев, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин.
Самые высокие зарплаты в КХЛ.
Фото «СЭ»
Средняя зарплата топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
Фото «СЭ»
Средняя зарплата топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
Фото «СЭ»
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За четыре года средние заработки топ-игроков упали в полтора-два раза.

Две недели назад «СЭ» опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. С февраля 2019-го мы делаем это примерно каждые полгода, а ранее трижды подобный материал выходил в других СМИ. Начало положил портал Sports.ru в ноябре 2013-го, опубликовав рейтинг зарплат в пересчете на доллары. «СЭ» сравнил, как менялись зарплаты в КХЛ в течение последних девяти лет.

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Самый дорогой игрок лиги стал стоить в четыре раза меньше

В ноябре 2013-го самым дорогим игроком КХЛ был нападающий СКА Илья Ковальчук, зарабатывавший 10,3 миллиона долларов за год (в пересчете на курс ЦБ РФ - 340 миллионов рублей на дату публикации рейтинга). Разрыв между ним и занявшим вторую строчку Александром Радуловым (7,5 миллиона долларов) — очень приличный.

Ковальчук долго продолжал находиться на первой строчке, но его зарплата понемногу сокращалась из-за изменения курса рубля. Когда легендарный форвард решил вернуться в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом», в топ рейтинга вырвался капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. После введения жесткого потолка зарплат первое место занял Вадим Шипачев, но с подписанием нового трехлетнего контракта с «Динамо» прошлой весной он потерял лидерство. Ненадолго его подменил одноклубник Дмитрий Яшкин, однако и он вскоре уехал в «Аризону».

Самые высокие зарплаты в КХЛ. Фото "СЭ"
Самые высокие зарплаты в КХЛ.
Фото «СЭ»

Сейчас самые высокооплачиваемые игроки лиги — Корбан Найт из «Авангарда» и Максим Шалунов из «Локомотива». Оба — центрфорварды, а на этой позиции в КХЛ уже давно дефицит качественных хоккеистов. Обоих роднит еще и то, что они выходили на рынок свободных агентов и их нынешним клубам пришлось задирать планку. Возможно, условные Сергей Толчинский или Владимир Ткачев (тот, что подписался с «Авангардом»), будучи неограниченно свободными агентами, получили бы совершенно другие деньги.

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Весна 2020-го изменила лигу

Из средних зарплат топ-10 и топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ сразу можно понять, в какой момент лига ввела жесткие ограничения. Существенно снизилась средняя зарплата топов в октябре 2019-го, когда стало понятно, что жесткого потолка зарплат не избежать. Но в мае 2020-го суммы рухнули.

Средняя зарплата топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Фото "СЭ"
Средняя зарплата топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
Фото «СЭ»

Средняя зарплата продолжает уменьшаться, но ненамного — это и невозможно при том, что жесткий потолок зарплат держится на отметке в 900 миллионов рублей. При этом меньшие суммы весной или летом не должны вводить в заблуждение: в мае или июне далеко не все определились с новыми клубами и подписали контракты.

Средняя зарплата топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Фото "СЭ"
Средняя зарплата топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.
Фото «СЭ»

Исходя из средних значений, можно сделать вывод, что звездам в российском хоккее стали платить примерно вдвое меньше. Сокращение произошло исключительно за счет введения жесткого потолка — если бы этого не произошло, клубы-олигархи продолжали бы выписывать щедрые контракты, собирая у себя по шесть пятерок.

При этом в нынешних условиях сокращение потолка зарплат было бы логичным. Большого наплыва высококлассных легионеров не ожидается, лучшие российские игроки все равно уезжают, а те, кто остается, порой получают завышенные суммы. Но в целом КХЛ стоит похвалить за принципиальность — расходы сократились, как и разрыв в классе между командами.

Александр Радулов
Вадим Шипачев
Дмитрий Яшкин
Илья Ковальчук
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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