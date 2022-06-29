Сотни миллионов звездам КХЛ больше не дают. Как менялись зарплаты в российском хоккее

За четыре года средние заработки топ-игроков упали в полтора-два раза.

Две недели назад «СЭ» опубликовал обновленный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. С февраля 2019-го мы делаем это примерно каждые полгода, а ранее трижды подобный материал выходил в других СМИ. Начало положил портал Sports.ru в ноябре 2013-го, опубликовав рейтинг зарплат в пересчете на доллары. «СЭ» сравнил, как менялись зарплаты в КХЛ в течение последних девяти лет.

Самый дорогой игрок лиги стал стоить в четыре раза меньше

В ноябре 2013-го самым дорогим игроком КХЛ был нападающий СКА Илья Ковальчук, зарабатывавший 10,3 миллиона долларов за год (в пересчете на курс ЦБ РФ - 340 миллионов рублей на дату публикации рейтинга). Разрыв между ним и занявшим вторую строчку Александром Радуловым (7,5 миллиона долларов) — очень приличный.

Ковальчук долго продолжал находиться на первой строчке, но его зарплата понемногу сокращалась из-за изменения курса рубля. Когда легендарный форвард решил вернуться в НХЛ, подписав контракт с «Лос-Анджелесом», в топ рейтинга вырвался капитан «Магнитки» Сергей Мозякин. После введения жесткого потолка зарплат первое место занял Вадим Шипачев, но с подписанием нового трехлетнего контракта с «Динамо» прошлой весной он потерял лидерство. Ненадолго его подменил одноклубник Дмитрий Яшкин, однако и он вскоре уехал в «Аризону».

Самые высокие зарплаты в КХЛ. Фото «СЭ»

Сейчас самые высокооплачиваемые игроки лиги — Корбан Найт из «Авангарда» и Максим Шалунов из «Локомотива». Оба — центрфорварды, а на этой позиции в КХЛ уже давно дефицит качественных хоккеистов. Обоих роднит еще и то, что они выходили на рынок свободных агентов и их нынешним клубам пришлось задирать планку. Возможно, условные Сергей Толчинский или Владимир Ткачев (тот, что подписался с «Авангардом»), будучи неограниченно свободными агентами, получили бы совершенно другие деньги.

Весна 2020-го изменила лигу

Из средних зарплат топ-10 и топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ сразу можно понять, в какой момент лига ввела жесткие ограничения. Существенно снизилась средняя зарплата топов в октябре 2019-го, когда стало понятно, что жесткого потолка зарплат не избежать. Но в мае 2020-го суммы рухнули.

Средняя зарплата топ-10 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Фото «СЭ»

Средняя зарплата продолжает уменьшаться, но ненамного — это и невозможно при том, что жесткий потолок зарплат держится на отметке в 900 миллионов рублей. При этом меньшие суммы весной или летом не должны вводить в заблуждение: в мае или июне далеко не все определились с новыми клубами и подписали контракты.

Средняя зарплата топ-30 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Фото «СЭ»

Исходя из средних значений, можно сделать вывод, что звездам в российском хоккее стали платить примерно вдвое меньше. Сокращение произошло исключительно за счет введения жесткого потолка — если бы этого не произошло, клубы-олигархи продолжали бы выписывать щедрые контракты, собирая у себя по шесть пятерок.

При этом в нынешних условиях сокращение потолка зарплат было бы логичным. Большого наплыва высококлассных легионеров не ожидается, лучшие российские игроки все равно уезжают, а те, кто остается, порой получают завышенные суммы. Но в целом КХЛ стоит похвалить за принципиальность — расходы сократились, как и разрыв в классе между командами.