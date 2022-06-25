Ткачев — о неудаче в НХЛ и переходе в «Авангард»: «Хочу доказать, что в «Лос-Анджелесе» ошиблись»
Нападающий Владимир Ткачев уезжал из СКА в «Лос-Анджелес» с мечтой заиграть в НХЛ. Но после яркой предсезонки форварда с первой игры регулярного чемпионата спустили в третье звено, а затем и вовсе отправили в фарм-клуб. Там он и провел остаток сезона, после чего вернулся в Россию, подписав однолетний контракт с «Авангардом». В интервью «СЭ» 26-летний форвард рассказал об игре в Северной Америке, возвращении в КХЛ и признался, что предпримет еще одну попытку закрепиться в НХЛ.
«Лос-Анджелес» предлагал остаться
— Расстроены тем, как все закончилось с НХЛ?
— Не то чтобы расстроен. Просто не получил того, что хотел.
— Что случилось после тренировочного лагеря? Вы отыграли несколько матчей и поехали в АХЛ.
— После хорошей предсезонки я немного подсел. Провел все шесть матчей, мне давали много играть. Во втором своем матче в НХЛ я показал не то, что могу. Поехали на выезд, с «Нэшвиллом» не очень удачно сыграл. После этого тренер меня как будто списал.
— Не слишком ли быстро?
— Перед лагерем он дал мне понять, что я буду играть много, чтобы проявить себя. Это получилось — понятно, что у остальных команд составы были неосновные, но игроки тоже бились за место. С началом сезона поставили в третье звено, тяжеловато было оттуда выбраться.
— Ваш агент говорил, что к вам предъявлялись определенные требования, и в «Онтарио» в АХЛ вы стали их выполнять. Но в основу все равно не поднимали. О каких требованиях была речь?
— Тренерский штаб хотел, чтобы я больше подключался в борьбу, толкался, а не страховал. В некоторых командах поощрялось, чтобы при форчеке, если не успеваешь за игроком, ты мог предугадать дальнейшее движение. В «Лос-Анджелесе» это сразу отрезали. Сказали, что я должен улучшить эти компоненты в «Онтарио»: дали на это две недели. После них тренерский штаб в АХЛ говорит, что все хорошо, я стал выполнять требования. А из главной команды — тишина.
Один раз меня подняли, когда все болели ковидом. Я приезжаю в «Лос-Анджелес», сдаю тест — положительный. И я на две недели дома. Не срослось. Какие-то моменты были поучительными для меня, поработал с такими ребятами, как Даути, Копитар.
— Но вы ведь уже были в Северной Америке до этого. По сути, вы потеряли год.
— Я бы так не сказал, все-таки АХЛ — не такой уж плохой уровень. Если в финансах, то потерял, да.
— Вам ведь предлагали контракт в «Лос-Анджелесе» на следующий сезон?
— Да, звонили, предлагали односторонний контракт.
— Почему не согласились?
— Тренерский штаб остался тот же, гарантий никаких нет. Из того, что мне обещали, ничего не выполнили.
— Почему они заставили вас играть в стиле Артюхина? В чем смысл?
— Мне сказали, что два года вели меня, знают сильные стороны. Там хотят, чтобы шел в борьбу: вдруг у защитника киксанет, ты создашь момент партнеру. Больше на это смотрят.
— Но вы ведь на предсезонке сделали много результативных передач.
— В третьем звене на это не смотрят, забросили — побежали.
— А в первые два не проходили?
— По идее, проходил. Но мне там даже не дали шанса сыграть.
— Хоть раз говорили с главным тренером?
— Один раз, перед отправкой в фарм-клуб. Он объяснял мне ошибки и даже сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Ну они всегда говорят красиво — я это знал. И понимал, что могут и не дать шанса.
— Можно ли говорить, что ошиблись с выбором клуба?
— Генеральный менеджер был заинтересован, чтобы я играл, тренер видел по-другому.
Хочу доказать, что «Лос-Анджелес» ошибся
— Права в КХЛ были у СКА. Кто не захотел, чтобы вы были там: сами или Роман Ротенберг?
— Мне кажется, это было обоюдно. Про СКА ничего плохого сказать не могу. Клуб, персонал, партнеры, болельщики дали возможность показать свой лучший хоккей.
— Может быть, не стоило уезжать из СКА в Америку?
— Мне говорили, что я не подхожу под концепцию команды.
— Нет ли опасения, что и в «Авангарде» может повториться что-то подобное?
— Надеюсь, что все будет отлично. Я еду в «Авангард» не номер отбывать, а показать ту игру, которая была в СКА, в «Лос-Анджелесе» на предсезонке.
— Можно ли назвать одним из стимулов желание показать, что «Лос-Анджелес» ошибся?
— Конечно. Не хочу идти по ступеням вниз, хочу доказать, что это была их ошибка.
— Были сложности с общением в «Лос-Анджелесе»?
— Сложность была только в том, что я был единственным русским в команде. Хотя те же Даути, Копитар меня хорошо приняли. В АХЛ тоже коллектив был хороший.
— Несмотря на то что вы понимали, что уедете, в «Онтарио» периодически творили чудеса. Особенно в плей-офф.
— В плей-офф я всегда отдаю себя полностью, независимо от того, что было до этого. Когда меня только спустили в «Онтарио», люди не знали, чего от меня ждать. Старался больше в пас играть. А так те же шведы привыкли уже играть в вертикальный хоккей — было тяжело под них подстроиться, друг друга не понимали. Потом уже наладилось, но с натяжкой.
— Были ли варианты в России, кроме «Авангарда»?
— Да, были. Еще пара вариантов.
— Выбрали «Авангард», чтобы быть дома?
— Я воспитанник «Авангарда», хочется сыграть при своих болельщиках. Думаю, будет хороший сезон.
— Вы же в свое время из Омска уезжали тоже не очень хорошо?
— Было другое руководство. На «Авангард» я никогда не держал зла. Всякие ситуации бывают, это хоккей.
— Через год вы будете неограниченно свободным агентом и в КХЛ, и в НХЛ.
— Я был готов подписать контракт с «Авангардом» и на больший срок, но думаю, что еще сделаю одну попытку пробиться в НХЛ.
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|52
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4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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|4 - 1
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|
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ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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|4 - 0
|30.04
|15:00
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