Ткачев — о неудаче в НХЛ и переходе в «Авангард»: «Хочу доказать, что в «Лос-Анджелесе» ошиблись»

Новичок омского клуба рассказал, что не получилось за океаном.

Нападающий Владимир Ткачев уезжал из СКА в «Лос-Анджелес» с мечтой заиграть в НХЛ. Но после яркой предсезонки форварда с первой игры регулярного чемпионата спустили в третье звено, а затем и вовсе отправили в фарм-клуб. Там он и провел остаток сезона, после чего вернулся в Россию, подписав однолетний контракт с «Авангардом». В интервью «СЭ» 26-летний форвард рассказал об игре в Северной Америке, возвращении в КХЛ и признался, что предпримет еще одну попытку закрепиться в НХЛ.

«Лос-Анджелес» предлагал остаться

— Расстроены тем, как все закончилось с НХЛ?

— Не то чтобы расстроен. Просто не получил того, что хотел.

— Что случилось после тренировочного лагеря? Вы отыграли несколько матчей и поехали в АХЛ.

— После хорошей предсезонки я немного подсел. Провел все шесть матчей, мне давали много играть. Во втором своем матче в НХЛ я показал не то, что могу. Поехали на выезд, с «Нэшвиллом» не очень удачно сыграл. После этого тренер меня как будто списал.

— Не слишком ли быстро?

— Перед лагерем он дал мне понять, что я буду играть много, чтобы проявить себя. Это получилось — понятно, что у остальных команд составы были неосновные, но игроки тоже бились за место. С началом сезона поставили в третье звено, тяжеловато было оттуда выбраться.

— Ваш агент говорил, что к вам предъявлялись определенные требования, и в «Онтарио» в АХЛ вы стали их выполнять. Но в основу все равно не поднимали. О каких требованиях была речь?

— Тренерский штаб хотел, чтобы я больше подключался в борьбу, толкался, а не страховал. В некоторых командах поощрялось, чтобы при форчеке, если не успеваешь за игроком, ты мог предугадать дальнейшее движение. В «Лос-Анджелесе» это сразу отрезали. Сказали, что я должен улучшить эти компоненты в «Онтарио»: дали на это две недели. После них тренерский штаб в АХЛ говорит, что все хорошо, я стал выполнять требования. А из главной команды — тишина.

Один раз меня подняли, когда все болели ковидом. Я приезжаю в «Лос-Анджелес», сдаю тест — положительный. И я на две недели дома. Не срослось. Какие-то моменты были поучительными для меня, поработал с такими ребятами, как Даути, Копитар.

— Но вы ведь уже были в Северной Америке до этого. По сути, вы потеряли год.

— Я бы так не сказал, все-таки АХЛ — не такой уж плохой уровень. Если в финансах, то потерял, да.

Владимир Ткачев. ХК «Авангард»

— Вам ведь предлагали контракт в «Лос-Анджелесе» на следующий сезон?

— Да, звонили, предлагали односторонний контракт.

— Почему не согласились?

— Тренерский штаб остался тот же, гарантий никаких нет. Из того, что мне обещали, ничего не выполнили.

— Почему они заставили вас играть в стиле Артюхина? В чем смысл?

— Мне сказали, что два года вели меня, знают сильные стороны. Там хотят, чтобы шел в борьбу: вдруг у защитника киксанет, ты создашь момент партнеру. Больше на это смотрят.

— Но вы ведь на предсезонке сделали много результативных передач.

— В третьем звене на это не смотрят, забросили — побежали.

— А в первые два не проходили?

— По идее, проходил. Но мне там даже не дали шанса сыграть.

— Хоть раз говорили с главным тренером?

— Один раз, перед отправкой в фарм-клуб. Он объяснял мне ошибки и даже сказал: «Ты похож на моего сына по манере игры». Ну они всегда говорят красиво — я это знал. И понимал, что могут и не дать шанса.

— Можно ли говорить, что ошиблись с выбором клуба?

— Генеральный менеджер был заинтересован, чтобы я играл, тренер видел по-другому.

Хочу доказать, что «Лос-Анджелес» ошибся

— Права в КХЛ были у СКА. Кто не захотел, чтобы вы были там: сами или Роман Ротенберг?

— Мне кажется, это было обоюдно. Про СКА ничего плохого сказать не могу. Клуб, персонал, партнеры, болельщики дали возможность показать свой лучший хоккей.

— Может быть, не стоило уезжать из СКА в Америку?

— Мне говорили, что я не подхожу под концепцию команды.

— Нет ли опасения, что и в «Авангарде» может повториться что-то подобное?

— Надеюсь, что все будет отлично. Я еду в «Авангард» не номер отбывать, а показать ту игру, которая была в СКА, в «Лос-Анджелесе» на предсезонке.

— Можно ли назвать одним из стимулов желание показать, что «Лос-Анджелес» ошибся?

— Конечно. Не хочу идти по ступеням вниз, хочу доказать, что это была их ошибка.

— Были сложности с общением в «Лос-Анджелесе»?

— Сложность была только в том, что я был единственным русским в команде. Хотя те же Даути, Копитар меня хорошо приняли. В АХЛ тоже коллектив был хороший.

— Несмотря на то что вы понимали, что уедете, в «Онтарио» периодически творили чудеса. Особенно в плей-офф.

— В плей-офф я всегда отдаю себя полностью, независимо от того, что было до этого. Когда меня только спустили в «Онтарио», люди не знали, чего от меня ждать. Старался больше в пас играть. А так те же шведы привыкли уже играть в вертикальный хоккей — было тяжело под них подстроиться, друг друга не понимали. Потом уже наладилось, но с натяжкой.

— Были ли варианты в России, кроме «Авангарда»?

— Да, были. Еще пара вариантов.

— Выбрали «Авангард», чтобы быть дома?

— Я воспитанник «Авангарда», хочется сыграть при своих болельщиках. Думаю, будет хороший сезон.

— Вы же в свое время из Омска уезжали тоже не очень хорошо?

— Было другое руководство. На «Авангард» я никогда не держал зла. Всякие ситуации бывают, это хоккей.

— Через год вы будете неограниченно свободным агентом и в КХЛ, и в НХЛ.

— Я был готов подписать контракт с «Авангардом» и на больший срок, но думаю, что еще сделаю одну попытку пробиться в НХЛ.