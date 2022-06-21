«Открывать зарплаты хоккеистов — нормально». Интервью защитника ЦСКА, который с четвертой попытки взял Кубок Гагарина

Артем Сергеев — о психологическом грузе и сильных сторонах Сергея Федорова.

Защитник Артем Сергеев до сезона-2021/22 трижды выходил в финал Кубка Гагарина с ЦСКА, но каждый раз армейцы уступали в финальной серии. Единственный кубок клуб взял в сезоне-2018/19, когда Сергеев выступал за «Салават Юлаев». В минувшем сезоне 29-летний защитник все-таки поднял над головой заветный трофей. В интервью «СЭ» Сергеев рассказал о своих эмоциях от долгожданной победы и висевшем на нем психологическом грузе, о сильных сторонах главного тренера ЦСКА Сергея Федорова и отношении к жесткому потолку зарплат.

— Что почувствовали после победы в Кубке Гагарина?

— Сначала, в первые дни, было какое-то облегчение, чувство легкости, кайф, в общем. Ну да, сейчас, если вспоминать, прям хочется еще раз это испытать. Очень крутые эмоции.

— Куда возили кубок?

— Хоть я и воспитанник московского «Динамо», оттуда мне никто не звонил. Друзья попросили привезти кубок в СДЮШОР «Витязя»: показали детям, которые были в восторге. Потом уже поехали на дачу, к семье, друзьям.

— Кубок показался тяжелым?

— Сейчас у нас в зале взвешивали, сказали, что он пустым весит 28 килограмм. Тяжелый, на самом деле, я даже когда поднимал, рука чуть не соскользнула. Мне говорили — тяжелый, тяжелый, а я не придал этому значения. Когда поднимаешь, там чаша легче, а основание прям тяжелое — пошел дисбаланс, рука соскользнула. Ручки там, видимо, не просто так сделали с обеих сторон.

— Ну и, наверное, сил не было уже после семиматчевой серии.

— Да нет, и силы были, про эмоции вообще молчу. Отлично себя чувствовал весь плей-офф в плане «физики», даже ни одной микротравмы у меня не было, повезло.

— Вы и в регулярке же все матчи сыграли?

— Один только не сыграл. Потому что до этого на разминке пах дернул, а во время матча уже добил.

Артем Сергеев после победы в Кубке Гагарина. Фото из личных соцсетей из личных соцсетей

— Вы до этого проиграли три финала Кубка Гагарина с ЦСКА. И в этом году в серии с «Магниткой» было 1-3, проигрывали по ходу пятого матча. Какие мысли были в тот момент?

— Скрывать не буду, психологический груз висел. В каждом финале каждый игрок пытается сделать все возможное, но есть вещи, которые не можешь контролировать. И все равно начинаешь себя чуть-чуть подъедать, тяжело эмоционально, психологически. Если про эмоции, которые были уже после финала, то там облегчение, была прям какая-то легкость.

Вообще по ходу финала дважды были очень яркие эмоции. Первый раз — когда Коробкин забил за шесть минут до конца в пятом матче. Я тогда сидел и думал: неужели четвертый раз мимо? А второй раз — когда мы повели 2:0 в седьмой игре. Я понимал, что все, этот момент настал — мы выиграем, ну и, соответственно, я наконец-то выиграю.

Все говорят, что абстрагируются, прессу не читают, но это не так. И еще во время серии со СКА я прочитал, что команда, которая забивает первой в седьмом матче, выигрывает в 70 процентах случаев, а команда, которая ведет 2:0, вообще не проигрывала ни разу. И эта мысль засела у меня в голове.

— На стороне ЦСКА был психологический перевес после того, как вы отыгрались в пятом матче в гостях, потом дома победили в шестом. Но ведь седьмой матч был в Магнитогорске. В этом плане же было преимущество у соперника?

— Не думаю, что у них было преимущество. Наоборот, у нас преимущество было в плане психологии. У них реальный шанс был в пятой игре. А в Москве мы уже понимали, что не можем в третьем матче подряд дома не забить ни одного гола (третья и четвертая встречи финальной серии завершились двумя сухими победами магнитогорцев. — Прим. «СЭ»). Седьмая игра была уже следствием того, что происходило в пятой и шестой.

У Федорова есть хоккейное чутье

— Были у вас особенные воспоминания из-за того, что в финале Кубка Гагарина-2015/16 ЦСКА проиграл «Магнитке»?

— Не могу сказать, что были какие-то особые чувства. У меня в голове почему-то сидели наши атакующие действия, особенно когда мы проиграли две домашние игры. Что мы бросаем, идут добивания, а шайба в ворота не идет. Были мысли, что это повторение финала 2016 года, все летело в Кошечкина. Но понимал, что два раза проиграть одной и той же команде в финале — вряд ли такое будет.

— Форвард ЦСКА Александр Попов всех удивил, став самым ценным игроком плей-офф в 41 год. В чем его секрет?

— Здоровье, генетика, и, наверное, он очень правильно распределяет свои силы по ходу карьеры, правильное отношение к себе на льду и вне льда. У него тело молодого пацана, причем не жилистое, а обросшее мышцами. Не могу сказать, что он в зал ходит каждый день и больше остальных тренируется, — думаю, ему просто дано это от природы. Вы же видите, единицы играют на таком уровне в таком возрасте. Красавец, конечно.

Артем Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Что изменилось в ЦСКА, когда в июле прошлого года Игоря Никитина на посту главного тренера сменил Сергей Федоров?

— У него есть такое хоккейное чутье, это определенно его отличает от остальных. Была пара-тройка примеров в сезоне. Кому-то проигрываем в одну шайбу, остается минута-полторы до конца, вроде бы с «Динамо». Федоров выпускает молодых пацанов, четвертую тройку, и они забивают. Логично подумать, что за минуту до конца нужно выпускать первые звенья, вратаря снимать.

Потом моменты были — после проброса он в зону атаки мог выпустить молодых парней. Панкратов в плей-офф забивал. В принципе, мы в похожем стиле продолжили играть. Защитники начали больше зону закрывать, ближе нас просят играть.

— Насколько часто Федоров практикует индивидуальные беседы с игроками?

— Не могу сказать, что настолько часто, как Хартли, например. Серега Толчинский рассказывал, что Боб его в течение месяца каждый день дергал. Такого у Федорова нет, конечно. По каким-то хоккейным моментам бывают разговоры, да. А вот чтобы кто-то был в психологической яме и тренерам пришлось его вытаскивать — такого я не припомню. У нас же парни почти все взрослые, поигравшие. Кто-то и на Олимпиаде побеждал, и Кубок Гагарина поднимал.

Никитин был важнейшим фактором ухода Андронова

— В прошлом году в финале в раздевалке «Авангарда» висели описания защитников ЦСКА. Про вас было написано «Катается средне, оказывайте давление, теряет шайбу под давлением». Как к этому отнеслись?

— Ну, написали и написали. У нас такого не было, но мы тоже могли что-то написать — что катается не средне, а ужасно. Они же пишут слабые стороны, могли написать десять пунктов сильных и слабых.

— Вы уже все, наверное, знали о слабых сторонах.

— Человек может плохо кататься и заковырять 30 голов за сезон. При этом хоккеист может суперкрасиво кататься и набрать 10 очков.

— Вас удивило, что капитан чемпионского ЦСКА Сергей Андронов ушел в «Локомотив»?

— Если рассматривать с той стороны, что он после стольких лет в ЦСКА ушел, то, наверное, да. Сложно сказать, когда не знаешь, как проходили переговоры.

— Часто бывает такое, что тренер, который работал с игроком долгое время, переходя в другой клуб, хочет его пригласить. Насколько фигура Никитина была важна в переходе Андронова?

— Я думаю, что, конечно, тренер очень сильно повлиял, был важнейшим фактором. В большом хоккее Сергей большую и лучшую часть провел с Никитиным, плюс у них всегда были хорошие отношения.

— Еще одна важная потеря ЦСКА — это Иван Федотов. Насколько для команды это критично? Реально ли равноценно его заменить?

— Не знаю, сезон покажет. Когда Ваня приходил в начале сезона, никто про него не говорил так, как мы можем сказать сейчас. Он очень сильно добавил после Кубка Первого канала. Он не просто добавил, он прыжок сделал в этом сезоне, красавец. И в финале справился с давлением. Он здорово играл весь плей-офф, да, там была пара неважных матчей, но в решающей седьмой игре он все отбил. Главное, что психологически он устойчив, голова на месте.

Артем Сергеев моет трофей после всего, что с ним случилось во время празднования. Фото из личных соцсетей из личных соцсетей

— Как думаете, он первым номером в «Филадельфии» станет?

— Не берусь судить, не знаю, кто у них еще там среди вратарей. Думаю, что у него все шансы есть.

— Насколько удивляет вас игра Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ? Вы ведь играли вместе в системе «Тампы».

— Да он сыграл матчей 15 в АХЛ, набрал 30 очков и уехал в «Тампу». У него игровой интеллект, конечно, на другом уровне, чем у остальных. Все его рекорды — следствие его игры. Главное, что и его партнеры понимают. Тройка со Стэмкосом и Палатом у них очень крутая. У Кучерова слабых сторон вообще нет, звезда.

Открывать зарплаты — это нормально

— В 2020 году, когда «Салават Юлаев» обменял вас в ЦСКА, руководство уфимцев было уверено, что вы едете во «Флориду». Но после обмена вы тут же подписались с ЦСКА.

— Интересно, что я про «Флориду» ничего не говорил, вообще не говорил, какой клуб. Я просто сказал, что уеду в НХЛ. Когда мы играли в Казани, я разговаривал со скаутом «Вашингтона». Может быть, оттуда все и пошло.

— Когда вас меняли, знали, что с ЦСКА подпишетесь?

— Нет, не знал.

— В тот момент, наверное, больше хотелось в ЦСКА играть?

— Конечно, больше хочешь играть в команде, которая претендует на кубок. Все хотят играть в командах-претендентах. Плюс, если так смотреть мою карьеру в России, то и становление проходило в ЦСКА.

— Вы ведь изначально приезжали в 2015 году в ЦСКА на просмотр.

— Да. У нас было 10 защитников, непросто было завоевать игровое время. Но это было еще до потолка зарплат, был очень глубокий состав.

— Как потолок зарплат сказался на лиге?

— Очевидно, что уровень лиги подравнялся — плей-офф был интереснее, чем до введения жесткого потолка. Для нашей команды потолок хорош тем, что у нас не так много народу сейчас, все находятся в игровом тонусе. Возьмите даже серию «Динамо» и «Северстали»: бюджеты отличались в два раза, но было семь матчей.

Артем Сергеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Как относитесь к тому, чтобы открывать зарплаты?

— Считаю, это нормально, если честно. Вы же там выкладываете в колонку самых высокооплачиваемых игроков в лиге. То, что потолок, — 900 миллионов рублей, это же открытая информация. Топовые клубы используют эти 900 миллионов, и уже очевидно, что условно 10 человек из команды получают хорошие деньги.

— Это же еще и интересно с точки зрения работы менеджмента при потолке зарплат.

— Конечно, их работу все сразу могут оценить.

— Радулов, Шипачев, Войнов: смотрите на новичков «Ак Барса», страшно не становится?

- Я когда смотрел на это, меня впечатлило, думал, какая крутая команда собирается, точно претенденты. Но все станет ясно по весне. Это в НХЛ — набрал 100 очков, и ты крутой игрок, а у нас набери 100 за сезон, а плей-офф мимо кассы — и все. У нас лига такая: ты либо выиграл, либо нет. Никому интересно особо не будет, сколько набрал. Все приходит к одному — «чашку» выиграть.

— Радулов сможет зажечь, как раньше?

— Я думаю, что игроки такого уровня точно смогут показать хорошую игру. Плюс мы же не знаем, что у него было в сезоне, может быть, его что-то беспокоило.