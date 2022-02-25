Форвард, не пробившийся в «Калгари», решился снова попасть в НХЛ. Но он ничем не проявил себя даже в «Сочи»
Скандал
В Молодежной хоккейной лиге столкнулись с европейским кризисом. «Крылья Советов» прибыли в Ригу на матчи регулярного чемпионата, но местные им заявили, что никакого хоккея с российским клубом не будет, а москвичи могут разворачиваться и ехать обратно домой. В МХЛ приняли идеальное решение, засчитали рижанам два технических поражения, но, скажу честно, команда Александра Степанова все равно бы победила в столице Латвии. Его парни бьются за плей-офф, а соперник давным-давно потерял шансы на все и доигрывал турнир.
Нападающий «Крыльев» Иван Рябов в свой дебютный сезон становится одним из ключевых игроков клуба, а ему всего 17 лет, причем день рождения был в январе. При этом из Латвии уезжают молодые хоккеисты чуть ли в не в возрасте 9-10 лет, команда МХЛ была единственной возможностью хоть как-то приостановить утечку, а сейчас «Рига» снимется с турнира и вряд ли заявится на следующий сезон. Власти начали говорить и о том, что рижское «Динамо» должно прекратить выступления в КХЛ. Понятно, политика. Но чемпионат КХЛ вряд ли пострадает от того, что в турнире не будет латвийского клуба. Но вы же сами убиваете целый вид спорта в стране. И так уже на Олимпиаде оказались чуть выше Китая. А уж бороться с детьми совсем неправильно. Сами говорите, что спорт вне политики, но тут же нарушаете этот базовый девиз.
Попытка
Из «Сочи» в Северную Америку возвращается нападающий Дмитрий Завгородний. Решение хоккеиста понятное. Черноморцы прекратили выступления в КХЛ, ближайшие матчи, которые хоть что-то означают, в середине августа, а нынешние «товарняки» не имеют никакого смысла. Уроженец Омска — один из самых техничных игроков своего возраста, отправился за океан давно и после выступления в молодежном турнире пытался пробиться в состав «Калгари». Последние полтора сезона получились ужасными, Дмитрий потерял место в «Стоктоне», а в КХЛ вернулся от безысходности. При этом он не ищет виноватых на стороне и честно признается, что во всех спортивных проблемах только его вина.
Но, может быть, Дмитрий — игрок для России? Такое бывает, когда за океаном получается не очень, а в европейском хоккее все иначе. Что мы увидели? Довольно быстро стало понятно, почему у нападающего проблемы даже в лиге фарм-клубов. Завгородний не лентяй, он старается, трудолюбив, готов ко всем нагрузкам, которые предлагают на взрослом уровне. Только все его силы уходят именно на тренировки. Никакого эффекта в играх на высоком уровне. Ни одной заброшенной шайбы в десяти матчах за «Сочи», всего три голевые передачи, но хотя бы положительный показатель полезности. И это при гигантском игровом времени — больше 18 минут. Статистика — катастрофа, особенно если вспомнить, что Завгородний котировался на молодежном уровне. Есть ли у него будущее? Прямо сейчас есть большие сомнения. Дмитрию явно не хватает физических данных. Может быть, когда хоккеист окрепнет, ему станет легче, но прямо сейчас я вижу игрока уровня ВХЛ. Причем хорошего игрока Высшей лиги, который будет лидером в каком-нибудь серьезном клубе. Это тоже уровень, только, конечно, не такой, о котором мечтал сам Завгородний.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
- Спартак
- Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|1.03
|19:30
|
– Спартак
|- : -
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -