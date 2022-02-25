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Сегодня, 11:45

Форвард, не пробившийся в «Калгари», решился снова попасть в НХЛ. Но он ничем не проявил себя даже в «Сочи»

Дмитрий Завгородний покинул «Сочи» ради возвращения в НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Дмитрий Завгородний покинул «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В Молодежной хоккейной лиге столкнулись с европейским кризисом. «Крылья Советов» прибыли в Ригу на матчи регулярного чемпионата, но местные им заявили, что никакого хоккея с российским клубом не будет, а москвичи могут разворачиваться и ехать обратно домой. В МХЛ приняли идеальное решение, засчитали рижанам два технических поражения, но, скажу честно, команда Александра Степанова все равно бы победила в столице Латвии. Его парни бьются за плей-офф, а соперник давным-давно потерял шансы на все и доигрывал турнир.

Нападающий «Крыльев» Иван Рябов в свой дебютный сезон становится одним из ключевых игроков клуба, а ему всего 17 лет, причем день рождения был в январе. При этом из Латвии уезжают молодые хоккеисты чуть ли в не в возрасте 9-10 лет, команда МХЛ была единственной возможностью хоть как-то приостановить утечку, а сейчас «Рига» снимется с турнира и вряд ли заявится на следующий сезон. Власти начали говорить и о том, что рижское «Динамо» должно прекратить выступления в КХЛ. Понятно, политика. Но чемпионат КХЛ вряд ли пострадает от того, что в турнире не будет латвийского клуба. Но вы же сами убиваете целый вид спорта в стране. И так уже на Олимпиаде оказались чуть выше Китая. А уж бороться с детьми совсем неправильно. Сами говорите, что спорт вне политики, но тут же нарушаете этот базовый девиз.

Попытка

Из «Сочи» в Северную Америку возвращается нападающий Дмитрий Завгородний. Решение хоккеиста понятное. Черноморцы прекратили выступления в КХЛ, ближайшие матчи, которые хоть что-то означают, в середине августа, а нынешние «товарняки» не имеют никакого смысла. Уроженец Омска — один из самых техничных игроков своего возраста, отправился за океан давно и после выступления в молодежном турнире пытался пробиться в состав «Калгари». Последние полтора сезона получились ужасными, Дмитрий потерял место в «Стоктоне», а в КХЛ вернулся от безысходности. При этом он не ищет виноватых на стороне и честно признается, что во всех спортивных проблемах только его вина.

Но, может быть, Дмитрий — игрок для России? Такое бывает, когда за океаном получается не очень, а в европейском хоккее все иначе. Что мы увидели? Довольно быстро стало понятно, почему у нападающего проблемы даже в лиге фарм-клубов. Завгородний не лентяй, он старается, трудолюбив, готов ко всем нагрузкам, которые предлагают на взрослом уровне. Только все его силы уходят именно на тренировки. Никакого эффекта в играх на высоком уровне. Ни одной заброшенной шайбы в десяти матчах за «Сочи», всего три голевые передачи, но хотя бы положительный показатель полезности. И это при гигантском игровом времени — больше 18 минут. Статистика — катастрофа, особенно если вспомнить, что Завгородний котировался на молодежном уровне. Есть ли у него будущее? Прямо сейчас есть большие сомнения. Дмитрию явно не хватает физических данных. Может быть, когда хоккеист окрепнет, ему станет легче, но прямо сейчас я вижу игрока уровня ВХЛ. Причем хорошего игрока Высшей лиги, который будет лидером в каком-нибудь серьезном клубе. Это тоже уровень, только, конечно, не такой, о котором мечтал сам Завгородний.

Дмитрий Завгородний
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