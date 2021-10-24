Русский тренер неожиданно сбежал из Риги по ходу сезона. Без него «Динамо» казнили в Финляндии уже во втором матче

Сергей Зубов оставил рижан на помощника, а получилось, что на произвол судьбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига) — 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)

Голы: Савинайнен — 3 (Шредер, Хольм), 2:38 — 1:0. Шредер — 5 (О`Нилл, Йенсен), 6:50 — 2:0. Скленичка — 2 (Коссила, Хянникяйнен), 10:41 — 3:0. Кивисте — 2 (Йенсен, О`Нилл), 26:39 — 4:0. Шредер — 6 (бол., Савинайнен, О`Нилл), 27:37 — 5:0. Шредер — 7 (О`Нилл), 34:10 — 6:0. Коссила — 4 (Турунен), 35:07 — 7:0. Шредер — 8 (Фриман, Йенсен), 56:16 — 8:0.

Вратари: Линдбек — Маттссон (Витолс, 35:07).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 31 (16+11+4) — 20 (5+7+8).

Судьи: Белов, Морозов.

24 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 6043 зрителя.

Рижское «Динамо» в Хельсинки прошло все девять кругов хоккейного ада. С одним лишь небольшим исключением — в ворота латвийской команды влетело «всего лишь» восемь шайб. В последние годы рижане в КХЛ преимущественно выступали в роли тренировочной груши, над которой отрабатывали разнообразные приемы соперники любого уровня. Для текущего чемпионата произошедшая катастрофа выглядит редкостью. Даже с учетом того, что «Йокерит» играет в чемпионате очень здорово и заслуженно входит в лидирующую группу.

Начало нынешнего сезона, казалось, подарило многострадальному латвийскому клубу надежду. Не самая плохая трансферная кампания вкупе с приглашением Сергея Зубова на пост главного тренера вызывали осторожный оптимизм. Старт чемпионата можно было оценить и вовсе как приличный. Команда держалась в районе восьмого места, кусалась почти в каждом матче и, несмотря на ждущий впереди суровый календарь, обоснованно могла рассчитывать на продолжение борьбы за плей-офф.

Три дня назад Зубов покинул «Динамо». Официальная версия — семейные обстоятельства. В нее приходится верить, поскольку никаких закулисных историй, связанных с уходом главного тренера, коллегам разузнать не удалось. Агенты, представляющие интересы специалиста, также не раскрыли других подробностей. Без него дела у рижан пошли под откос. Два поражения от «Северстали» и «Йокерита» с общей разностью шайб 0-10 легко объяснить уходом тренера. Эта потеря кажется для команды невосполнимой. Похоже, боль и страдания рижских болельщиков никуда не денутся.

Хозяев проблемы «Динамо» совершенно не волновали. Больше удивило то, что «джокеры» не перешли на экономный режим даже после того, как создали себе комфортное преимущество в счете. Настолько легко им давалось на льду абсолютно все. Похоже, информация моего коллеги Артура Хайруллина о возможном обмене нападающего Джордана Шредера не получит продолжения. Американский снайпер воскресный вечер встретил в великолепном настроении, набрав пять очков и сделав первый покер текущего чемпионата.

Четвертый гол за его авторством получился зрелищным — форвард, находясь у чужих ворот, броском с лета отправил шайбу в сетку. Ворота «Динамо» к этому моменту защищал 20-летний Эрик Витолс, впервые в сезоне вышедший в матче КХЛ. Остается лишь удивляться тому, что Юхана Матссона так долго мучил исполняющий обязанности главного тренера рижан Валерий Кулибаба. Шведского вратаря без вариантов можно назвать самым ценным игроком команды в сезоне, поэтому его психику надо беречь и не ждать, когда счет станет 0:7.