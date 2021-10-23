Шоковый трансфер в КХЛ! Легионер, от которого отказался аутсайдер, перешел в топ-клуб

«Динамо» подобрало иностранца с двумя очками за сезон.

Когда швед Антон Ведин летом зажигал за «Сибирь» на Мемориале Ромазана и рассекал в статусе одного из лучших бомбардиров предсезонки, почти все были уверены, что генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский нашел на европейском рынке качественного легионера. На сборе в Минске новый главный тренер Андрей Мартемьянов здорово вписал скандинава в звено к американскому центру Нику Шору и Олегу Ли, и казалось, что новые легионеры вполне способны заменить укатившую в Швецию финскую связку Пуустинен — Руохомаа. Но уже на старте регулярки летняя химия неожиданно исчезла, а Ведин из главного открытия межсезонья превратился в одного из самых ненавистных игроков у болельщиков, набрав всего 2 (1+1) очка в 14 матчах.

Поездка в «Чикаго» и переход в «Сибирь»

В свои 28 лет нападающий, переехавший в Новосибирск из шведского «ХВ-71», написал не очень яркую биографию. В юниорские годы он успел поиграть за «Тре Крунур» на ЮЧМ в одной команде с Микой Зибанежадом, Филипом Форсбергом и выигрывал с ними серебро первенства мира. Однако после этого пропал с радаров местной федерации и до 26 лет варился вместе с родным «Тимро» в Аллсвенскан — второй по силе лиге Швеции. И несколько удивительно разве то, что первого же сезона в элите ему хватило, чтобы обратить на себя внимание скаутов «Чикаго».

«Злющий, агрессивный вингер с хорошей скоростью и энергией. Может играть на любом фланге, что увеличивает его общую ценность. Сильная нижняя часть тела помогает ему выигрывать единоборства на высоком уровне. Он не прирожденный бомбардир и гораздо больше подходит на позицию ролевика, чем ударного нападающего», — такую характеристику давали нападающему североамериканские издания незадолго до подписания контракта с «Чикаго».

Два года назад швед сыграл всего четыре матча за «Блэкхоукс» и, отпылив большую часть сезона в АХЛ, вернулся на родину. Перед прошлым сезоном подписал контракт с «ХВ-71», начал исправно набирать очки со старта чемпионата, впервые с 2012 года надел свитер сборной и был одним из немногих, кто тащил на себе захворавший шведский гранд, который в итоге неожиданно вылетел в элиту.

С одной стороны, его прошлогодние 30 (16+14) очков в 39 матчах — не самые привлекательные цифры для российских клубов, привыкших обращать внимание в первую очередь на статистику. Однако весной на Ведина претендовала не только «Сибирь», но и несколько клубов Западной конференции.

«У Ведина классное катание и хорошая скорость, но главное — он очень ловкий, динамичный и со взрывным «первым шагом». На этом катании здорово выходит из своей зоны / входит в чужую — поймать его реально тяжело. В «ХВ-71» он вообще единственный, кто более-менее постоянно генерировал какие-то осознанные входы в зону. После входа может двинуть на ворота, но чаще всего разворачивается и начинает искать альтернативные варианты. В Швеции у него были не самые качественные партнеры, поэтому чаще всего ему приходилось креативить самому. Он очень хорошо видит поляну. Иногда принимает какие-то совершенно нестандартные решения. Еще у него есть очень крутой кистевой — уже по нарезкам можно понять, что он прилично стреляет по «девяткам», — делился с нами своим отчетом скаут одного из российских клубов, следившего за лидером «ХВ-71».

Провал в Новосибирске

Вот только, выдав мощную предсезонку, Ведин абсолютно завалил старт чемпионата в КХЛ. Сначала из-за ротавирусной инфекции ему пришлось пропустить первые три матча и заново набирать форму, а затем тренерский штаб без каких-либо внятных объяснений убрал Антона от Ника Шора — единственного центра нынешней «Сибири», который относительно регулярно мог бы выводить его на бросок и кормить передачами. С другими же центральными швед и близко не был так же эффективен, как в сочетании с американцем.

У тренерского штаба новосибирцев не было претензий к самоотдаче шведа. Практически во всех матчах он давал команде неплохой объем катания, не чурался работать на возврате и не избегал силовой борьбы. Новый клуб Ведин точно не обманывал. Однако в «Сибири» ждали, что он будет «делать разницу» и набирать очки из любого сочетания. Нужен ли середняку за 30 миллионов в год легионер с функционалом нападающего третьего звена? Вопрос риторический.

Впрочем, вопросы стоит предъявлять и тренерам «Сибири», которые не сумели использовать его главное качество — хлесткий кистевой. И если в равных составах у Мартемьянова не так много тех, кто мог бы выводить его на чистый лед, то что мешало сделать из него наконечник в большинстве? С самого начала сезона бросалось в глаза, что его бросок из правого круга вбрасывания, который позволял ему регулярно выбивать очки в Швеции, — далеко не главная опция Мартемьянова при розыгрыше лишнего. Как итог: 2 (1+1) очка в 14 матчах, и уже в конце октября «Сибирь» расторгла контракт с Ведином, решив не мучить ни себя, ни хоккеиста.

«Расторжение Антона Ведина? Ждали от него большего. Хороший, классный игрок. Работяга, есть человеческие качества, командные. Но немножко его психологически сковало — не мог забить. Хотелось бы, чтобы Антон продолжал свою карьеру. Мы попрощались с ним по-братски, пожелали друг другу удачи. Нам нужен игрок немножко другого калибра. Он немножко потерялся — такое бывает. Но плохого сказать про него ничего не могу», — так прокомментировал расставание с нападающим Мартемьянов.

Почему «Динамо» подписало Ведина?

Казалось бы, в идеальном мире с такой статистикой уроженец Сундсвалля должен был бы вернуться в Швецию и никогда не возвращаться в КХЛ. Но каково же было всеобщее удивление, когда Ведин практически мгновенно нашел себе новую работу в России, подписав контракт с московским «Динамо». Топ-клуб подбирает неликвид команды, не попадающей в плей-офф? Сюрреализм какой-то.

Как бы болельщики бело-голубых ни кривились, услышав новость о переходе легионера, провалившегося в «Сибири», в решении москвичей нет ничего крамольного. Все дело в том, что легионерский рынок абсолютно пуст. А значит, перебирать варианты команде Алексея Кудашова не приходится.

Причем мучаются сейчас не только в «Динамо». В Ярославле уже который месяц не могут найти атакующего защитника. И дело точно не в том, что у «Локомотива» не так много места под потолком зарплат. Рады были бы усилиться еще двумя иностранцами и в Казани. Но свободных игроков, соответствующих чемпионским амбициям «Ак Барса», нет ни в Европе, ни в Северной Америке. От безысходности менеджеры топ-клубов даже стали засматриваться на хоккеистов с контрактами. Однако европейские клубы не готовы расставаться со своими звездами даже за большие деньги.

Усложняют процесс экстренной селекции и закрытые границы. Даже если подписать легионера с внешнего рынка, неизвестно, сколько придется провозиться с оформлением целой кипы документов. Не просто же так новичок «Спартака» Джейк Виртанен сыграл свой первый матч за клуб только через две недели после подписания контракта. Поэтому даже грандам приходится кидаться на иностранцев типа Ведина.

Для «Динамо» 28-летний вингер вполне оптимальный, а главное — вполне бюджетный вариант. Подписывая шведа, москвичи вообще ничем не рискуют. Не заиграет? Спокойно расторгнут его без проблем для платежки. Останется на том же уровне, что и в «Сибири»? Может пригодиться для глубины и ротации. Тем более что двукратные обладатели Кубка Гагарина в нынешней конфигурации вообще не зависят от легионеров. В отличие от Мартемьянова у Кудашова куда больше мастеров, которые смогут раскрыть бросок Антона. И вполне вероятно, что работоспособный швед, не так давно игравший рядом с Литовченко и Голубевым, может получить в партнеры не кого-нибудь, а Вадима Шипачева. Чтобы не заиграть рядом с лучшим центром лиги, нужно постараться.