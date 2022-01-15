«Аризона» по буллитам проиграла «Колорадо». Просветов сделал 44 сэйва

«Колорадо» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал Назем Кадри.

Ворота «Койотс» защищал российский голкипер Иван Просветов. Он отразил 44 из 47 бросков по своим воротам. Это была его вторая игра в сезоне и пятая в НХЛ.

«Колорадо» идет на втором месте в Западной конференции, а «Аризона» — на последнем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Аризона» — 4:3 Б (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 16 (Тэйвз, Бураковски), 4:36 — 1:0. Джост — 5 (Макдермид), 12:03 — 2:0. Келлер — 13 (мен.), 17:31 — 2:1. Ларссон — 4 (Лэдд, Кессел), 26:12 — 2:2. Гостисбеер — 7 (Кессел, Крауз), 40:39 — 2:3. Бураковски — 14 (Тэйвз, Макар), 41:08 — 3:3.

Победный буллит: Кадри.

Вратари: Францоуз — Просветов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 47 (18+14+11+4) — 26 (8+12+3+3).

Наши: Мальцев (6.13/1/0), Ничушкин (23.22/4/-1) — Любушкин (19.45/2/0).

15 января. Денвер. Ball Arena.