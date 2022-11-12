Удивительная драма в Уфе. Такие матчи украшают чемпионат

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Салават Юлаев» и «Авангард» устроили настоящее шоу, причем это тот случай, когда даже проигравших не хочется ругать. Да, команда Виктора Козлова упустила победу. 3:2 было за полторы минуты до сирены, но попробуйте остановить лучшую тройку лиги. Не секрет, что Корбэн Найт был готов подписать контракт этим летом с кем угодно, при условии что рядом с ним начнет выступать Рид Буше. Да, дорогое удовольствие, но оно того стоит. И когда в омский клуб поставили нормального тренера, то сразу пошел результат. Михаил Кравец из тех специалистов, которые прекрасно понимают, в чем сильные стороны игроков, лидеров он особо не трогает, позволяя им действовать так, как они хотят. Не умеет Владимир Ткачев бить соперников и мощно обороняться — не надо этого делать. Иди и твори впереди. Видно, что сняли давление с легионеров. Они улыбаются на льду, получая удовольствие от работы.

Но и уфимский клуб хорош. Когда руководство обвиняют в том, что не берут новых игроков, то забывают, что сейчас команда находится вверху турнирной таблицы, выступая не в оптимальном составе. Хорошая команда, сейчас еще получит шишки и синяки в регулярке, к плей-офф подойдет более подготовленной.

Порадовали и сказочные моменты, которые происходят в таких крутых встречах. Как вам драма Михаила Науменкова?

Забросил в свои ворота рукой, получил штраф до конца игры за подножку, но разве придет кому-то в голову сделать его виноватым? Старался он не меньше остальных, а потом смотрел за матчем от стекла и чуть ли не плакал.

А что сделал вратарь Андрей Мишуров? Его выпустили на серию буллитов. Холодного, без опыта выступления на таком уровне. Да еще и не с самого начала серии, а когда Василий Демченко не сумел справиться с двумя бросками. И молодой парень переигрывает техничных Егора Сучкова и Данилу Алалыкина, оставляет ни с чем Глеба Кузьмина. Побольше бы таких матчей в лиге. Дух захватывает.

Победа

«Спартак» прервал серию поражений в первой игре после отставки Бориса Миронова. Вопреки ожиданиям, на лед команду вывел не Игорь Гришин, а Алексей Заварухин. Наверное, для этого было много причин. Гришин был на выезде с «Химиком», новость об изменениях в структуре команды застала его в Орске. Даже срочный вылет в Москву не позволил бы ему как следует познакомиться с коллективом. Заварухин же был в штабе прежнего тренера, прекрасно знает сильные и слабые стороны игроков, он чувствовал их состояние.

Алексей переехал в Москву из Челябинска. Да, последний год он работал в «Тракторе», но до этого был главным в «Белых медведях». И проявил себя как достаточно творческий специалист. Но по большому счету что он мог сделать с командой, которая все время проигрывает? Разве только напомнить очевидные вещи. И намекнуть, что после отставки тренера теперь уж точно возьмутся за хоккеистов. А кому хочется оказаться на рынке, менять команду, уезжать из благополучного клуба? Понятно же, что теперь уже к спортсменам будут применять меры, да и у нового специалиста будет свое видение основного состава.

Конечно, красно-белым повезло. Армейцы показали свою обычную игру. С ними нельзя расслабляться, каждый может создать опасный момент и любой способен реализовать преимущество. И команда Сергея Федорова могла победить. Хоккеисты обстучали перекладины, нанесли по воротам Алексея Красикова 43 броска. Но «Спартак» уже не мог проиграть, только не в этот день. Армейцев за неудачу немного бы поругали, но для спартаковцев все могло закончиться плачевней. Интересно, что Игорь Гришин на утро субботы не объявлен главным тренером. Может быть, в клубе решили присмотреться к Заварухину?

Аренда

«Трактор» отдал «Сочи» голкипера. Нет-нет, не вернули Алексея Мельничука, который уже даже в заявку не попадает. На юг России переезжает молодой талант Вячеслав Бутеец. Это аренда, по окончании сезона голкипер вернется домой. У проспекта «Анахайма» нет опыта игры в КХЛ. Он и на драфте был выбран сенсационно, никто не ждал, что «утки» обратят внимание на голкипера. Но выбор не принес никаких дивидендов в «Тракторе». И это не тот случай, когда менеджеры «проспали» голкипера.

Бутеец «сырой» вратарь. Видел его в матчах за челябинский клуб. Не без таланта, но уж точно не из тех, от кого дух захватывает. Высокий (193 сантиметра), с неплохим катанием и реакцией. Но челябинцам не хватало уверенности в своих силах. Не было такого, чтобы нападающие соперника, приезжая к воротам, чувствовали обреченность. В этом сезоне у Бутееца были удачные игры. Особняком стоит встреча против лидера ВХЛ «Югры». У команды из Ханты-Мансийска лучшая атака в турнире, но они ни разу не смогли поразить ворота «Челмета». Но уже через неделю Бутеец провел слабую встречу против питерского «Динамо», а еще через семь дней его разорвали омичи, забросив пять шайб после 17 бросков.

Зачем он «Сочи»? Так особого выбора нет. Можно было порыться в ВХЛ, там есть, например, очень крутой Никита Подскребалин. Но последний в «Югре», и никто его до конца сезона не отпустит. А Сергею Светлову было бы непросто заканчивать сезон с парой Максим Третьяк — Артемий Плешков. Рискуют и с таким новичком. Но ничего страшного. Этот сезон южный клуб снова потратит на обучение ребят. Им бы еще проспектов СКА получить, того же Матвея Мичкова например. Но это в идеальном мире. Посмотрим на нового голкипера. Шанс ему точно дадут.