В «Рейнджерс» едет еще один русский. Его шансы закрепиться в основе стремятся к нулю

Обзор дня Алексея Шевченко.

Планы

Уже после первого дня турнира по хоккею «три на три» в новостях началось что-то странное. Планы у вида спорта большие: игра станет очень популярной, видео будет собирать миллионы просмотров. Еще Россия обязана выиграть Олимпиаду в этом виде. Правда, Министерство спорта страны еще даже не включило такой вид хоккея в официальный список. Никто не торопится и включать «короткий хоккей» в олимпийскую семью. Кроме нового президента ИИХФ, сторонников сокращенного хоккея не так много. Понадобится несколько лет активной работы, чтобы новый вид спорта стал олимпийским видом. Сколько понадобились для этого стритболу?

Проблема в том, что нельзя сравнивать мини-баскетбол с мини-хоккеем, так как для первого нужно немного земли в каком-нибудь парке, а в хоккей нельзя выйти и просто поиграть. Я сам недавно играл в баскетбол! Но стоит ли вкладывать такие огромные деньги на то, чтобы развивать новую игру? Идут разговоры о некоей лиге, где бы играли известные хоккеисты, но ведь такой турнир уже существует в России, а популярность у него очень маленькая. Там тоже выступают игроки, кто по каким-то причинам остался без контракта, не нашел работу, закончил на уровне МХЛ или детской школы, хотя есть и люди, кто почти пробился в КХЛ. Знаю одного участника кубка Вызова МХЛ, который так подрабатывает.

Не буду говорить «никогда», но в обозримом будущем у «три на три» мало шансов. Проводить турниры летом — еще ничего. Мастера начинают готовиться к большому сезону, это хорошая возможность развлечься, покататься, потусоваться. Но нужны огромные деньги, чтобы это не стало локальной забавой, и надо внимательно считать, будет ли отдача. Ни один из участников нынешнего турнира не согласится перейти в «3 на 3», если у него будет предложение из КХЛ — ВХЛ — МХЛ. Никто из звезд точно не захочет менять профиль. Ветераны? Вы уверены, что видео с красивым буллитом Константина Глазачева заинтересует хотя бы человек сто? Нам бы сосредоточиться на том, чтобы вообще в хоккей можно было поиграть без огромных затрат. Тут уж не до разновидностей, тем более затраты не уменьшатся.

Контракт

Нападающий Виталий Кравцов все-таки подписал договор с «Рейнджерс». Контракт небольшой. Хоккеист получит бонус в 72 тысячи долларов, а также годовую зарплату в 800 тысяч. И эта цифра взята не с потолка. Через год Виталий по-прежнему будет недорогим игроком, даже если проявит себя. Плюс Кравцов получает одностороннее соглашение, так что в «Хартфорд» форварда могут отправить лишь через драфт отказов.

Куда же делись все «десятки предложений» об обмене, которыми хвастался агент? Так ничего и не было. Только сейчас стали ходить разговоры о том, что Кравцов, подписав соглашение с «Рейнджерс», подготовился к обмену. И пусть агент говорит о том, что генеральный менеджер команды из Нью-Йорка сознательно подписывал сильного хоккеиста, опираясь на его игру, верить этому нельзя. Во-первых, это невозможно проверить. Во-вторых, в клубе наверняка свои планы, в которые они никого не посвящают. Тем более верить обещаниям менеджеров НХЛ могут только наивные люди.

Повторю еще раз. Кравцов — хороший хоккеист уровня КХЛ. Не звезда по многим критериям, но понятно, почему «Трактор» его уговаривал остаться. Виталий неплохо провел прошлый сезон, он лучший снайпер команды в плей-офф. Но все это не аргументы для того, чтобы ехать за океан и зажигать в сильном клубе. Кто слабее него в атаке «Рейнджерс»? Пожалуй, Райан Ривз. Плюс у Кравцова очень серьезные ментальные проблемы. Грубо говоря, прямо сейчас он ведет себя как смесь Кирилла Капризова, считающего, что с русскими журналистами ему связываться нет никакой пользы, и Сергея Зубова, который обижен на всю прессу. При этом Кравцов не является ни тем ни другим. Да и в Северной Америке будут постоянно припоминать, что он уже сбегал два раза, испугавшись трудностей.

Вратарь

Московское «Динамо» наконец официально объявило о двухлетнем контракте с вратарем Ильей Коноваловым. То, что хоккеист возвращается в Россию, было известно давно. «Локомотив» без каких-то сомнений отдал его бело-голубым, получив взамен Ивана Бочарова. В «Эдмонтоне», оценив перспективы голкипера, тоже легко пошли на разрыв контракта. Получается, что два клуба легко пожертвовали ценным активом, что тоже заставляет задуматься. Ярославцы отказались от игрока, за плечами которого один неплохой сезон в КХЛ, при этом он является местным воспитанником. Канадцы не стали держаться за хоккеиста, хотя в этой линии у них не просто проблема, а катастрофа.

Болельщикам «Динамо» остается только упорно не замечать очевидные вещи и верить в игрока. Других вариантов нет. Команда вступает в сезон с парой Коновалов — Константин Волков. Оба практически ровесники, Волков постарше на 9 месяцев, а Илье через месяц будет 24 года. Оба хоккеиста с непростой судьбой. Волков был в системе СКА, но, вырвавшись, завис в высшей лиге. Последний сезон Константин провел в Финляндии, отражая меньше 90 процентов бросков, а это очень плохой показатель. Коновалов лишь 16 раз выходил на лед в АХЛ, но статистика примерно такая же. У главного тренера Алексея Кудашова есть еще Иван Кульбаков, но, видимо, он уедет в другой город. В системе остаются Максим Моторыгин (небольшой опыт игры в ВХЛ за ЦСК ВВС), Дмитрий Меньшатов и совсем молодые Ростислав Глущенко и Максим Еременко, у последних трех за плечами только МХЛ. Нужно быть большим оптимистом, чтобы считать вратарский вопрос закрытым. Сейчас все зависит от тренера вратарей Константина Власова. Для этого специалиста наступает главный период в карьере, когда его работа важней, чем у Алексея Кудашова.