Старый новый хоккей. ФХР организует чемпионат в формате «3 на 3»

Это значит, что новым видом спорта займутся серьезно, ведь скоро он может стать олимпийским видом.

Старт — на московском турнире

Не так часто в хоккейном календаре сезона, да и межсезонья, появляются новые турниры. Но в этом году, и уже совсем скоро, произойдет событие и вовсе из ряда вон выходящее: целый хоккейный чемпионат. Болельщикам, которые обычно в середине июня расслабляются и, самое большее — изучают трансферные новости, прикидывая шансы команд, предстоит увидеть абсолютно новое соревнование — чемпионат ФХР по хоккею «3 на 3». С некоторой натяжкой даже можно сказать, что мы станем свидетелями официального старта в России новой игры.

Да, уже шесть сезонов в КХЛ овертаймы «регулярки» играют именно в этом формате. Но одно дело — скоротечный период, другое — целый матч, плюс еще несколько весьма важных нюансов, отличающих «младшего брата» от «старшего». Во-первых — продолжительность игры. Периоды будут длиться по семь минут чистого времени, с двухминутными паузами между ними. Никакого овертайма, при ничьей — сразу серия бросков. А еще не будет положения «вне игры», пробросов, силовой борьбы и удалений. Нарушение правил приведет к буллиту. Есть и другие нюансы, но о них болельщикам предстоит узнать уже в процессе знакомства.

Процесс этот облегчат трансляции чемпионата на телеканалах «Старт» и «Хоккейный», а также на официальном сайте ФХР. Полуфиналы, матч за третье место и финал и вовсе покажет телеканал «Матч». В составах команд есть множество знакомых лиц. Удалось найти, например, ветеранов — Константина Глазачева, Дениса Казионова. Множество действующих игроков КХЛ. Например, Сергея Толчинского, Захара Бардакова, Зията Пайгина и многих других. За команду из Санкт-Петербурга сыграет главный тренер СКА Роман Ротенберг. География команд знакомая: Москва, Питер, Новокузнецк, Казань, Сочи, Тольятти, Ярославль, Уфа и другие. Добавить сюда динамичный формат турнира (16 команд будут играть нон-стоп групповой этап и плей-офф), известного спонсора, солидный призовой фонд — и получится весьма интересный проект. Интересный не только на летнем хоккейном «безрыбье», но и на перспективу.

Сергей Толчинский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Будущий олимпийский вид

Главное доказательство этой перспективы — патронаж федерации. Это гарант того, что экспериментальным чемпионатом дело не ограничится. Более того, ФХР уже приняла программу развития вида спорта. А это означает, что прописывается он у нас всерьез и надолго. Это хорошо по нескольким причинам.

Мы подхватываем мировой тренд. Хоккей «3 на 3» имеет серьезные шансы дебютировать в 2030 году на Олимпиаде. Такой статус сразу меняет ранг игры. Поднимает его от экзотической забавы до серьезного соревнования. Олимпийские перспективы означают серьезный уровень развития «3 на 3» во многих странах. Теперь так будет и в России.

Привлечение новой аудитории. Скорость и динамичность — качества, присущие классическому хоккею, при формате «3 на 3» возводятся в абсолют. Увеличение в разы голевых моментов и заброшенных шайб — адреналин в чистом виде. То, что любят молодые. Которые уже оценили мини-разновидности баскетбола, регби, футбола, волейбола.

Множество новых вакансий для игроков. Да-да, здесь для выпускников хоккейных школ открываются заманчивые перспективы. Если ФХР выведет «3 на 3» на серьезный уровень (а в этом сомневаться не приходится), он вполне может составить конкуренцию классическому. А это означает — инвестиции, телетрансляции и, как следствие, хороший уровень дохода игроков. Ежегодно хоккейные школы в России выпускают несколько сотен молодых парней. В профессиональные команды пробиваются единицы. Это не только в России — по всему миру. Слишком мало у нас лиг, клубов. И вот может появиться хороший спрос на хоккеистов. И те, кто раньше, помыкавшись по командам, вешал коньки на гвоздь, будучи в самом расцвете сил, найдут себе применение.

Захар Бардаков. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Быстрота организации. 12-14 июня мы увидим, как можно провести за три дня полноценный хоккейный турнир с участием 16 команд, с «регуляркой» и играми на вылет. В «классике» это нереально. Здесь — вполне. Собрать команду из семи игроков (пять полевых и два вратаря) гораздо проще, чем обычную, из двух с лишним десятков.

Неплохие медиаперспективы. За рубежом «3 на 3» называют «шорт-хоккей». Здесь все немного меньше, немного короче, но это не означает, что хуже. А в плане показа по ТВ — так и лучше. Матч, который длится чуть дольше, чем один период «классического» хоккея, насыщенный событиями и голами, — подарок для ТВ. Скоро у нас будет возможность это проверить.

Не многие знают, но в России «3 на 3» уже вовсю играют. Более того, играют известные хоккеисты из КХЛ, НХЛ. Есть свои чемпионаты, герои, кубки. Играют по разным возрастным группам. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми возможностями, которые открывает перед видом спорта переход под эгиду ФХР и намерения федерации всерьез заняться «младшим братом». Кто знает, может, через несколько лет чемпионат по «3 на 3» составит серьезную конкуренцию КХЛ? Но даже если этого и не произойдет, игра однозначно найдет своего болельщика. В конце концов, у нас просто будет больше хоккея.