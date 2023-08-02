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Сегодня, 19:30

Сколько стоит оправдаться за провал. «Трактор» усилил состав и готов вернуться в топы

Стала известна зарплатная ведомость хоккейного клуба «Трактор»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Антон Бурдасов, Семен Дер-Аргучинцев, Владимир Ткачев.
Изучаем, с кем пойдут челябинцы в сезон после пролета мимо плей-офф.

Прошедший сезон обернулся для «Трактора» мощнейшим провалом: челябинцы, входившие в топ-5 Восточной конференции по зарплатному бюджету, не попали в плей-офф. Тем не менее главный тренер Анвар Гатиятулин в межсезонье сохранил свой пост, а вот его тренерский штаб полностью сменился.

Еще в конце прошлого сезона в «Тракторе» снова появилась должность генерального менеджера, которую занял Алексей Волков, выигрывавший Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21. Разумеется, он никак не мог исправить сложившуюся ситуацию, но уже тогда начал работу с прицелом на следующий сезон. И можно признать, что за межсезонье «Трактор» смог усилить свой состав.

Все зарплаты «Трактора» — смотреть на «СЭ-Деньги»

В прошлом сезоне одной из главных проблем челябинского клуба стала вратарская линия. На последнем рубеже «Трактор» использовал целых шесть человек, а лучшим в итоге оказался молодой Сергей Мыльников, проводивший свой первый полноценный сезон в лиге. Опытные же вратари подвели Гатиятулина и команду. Мыльников, в отличие от остальных голкиперов, останется в команде и в предстоящем сезоне, что логично, а на подмогу ему вызван канадец Зак Фукале из «Вашингтона». Скорее всего, он и будет номером один.

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Пожалуй, главной потерей «Трактора» стал центрфорвард Алексей Бывальцев, который перешел в «Автомобилист». На его место Волков подписал на два года Семена Дер-Аргучинцева, которому в 23 года надоело сидеть в фарм-клубе в «Торонто». В Челябинске талантливый хоккеист получит место в топ-6 нападения и много игрового времени, как и Виталий Кравцов, настрадавшийся в «Рейнджерс» и «Ванкувере». Теперь Кравцов оставил мысли об НХЛ как минимум на два года и снова должен почувствовать уверенность в своих силах в родной команде.

Важным приобретением для «Трактора» стал и нападающий Андрей Чибисов, который должен придать команде мощи. В своей оптимальной форме Чибисов — один из лучших силовых нападающих лиги. Наверняка Андрей будет играть и в большинстве: на пятаке такой габаритный игрок необходим. Добавит опыта и стати атаке челябинцев и Владимир Жарков, которого Волков подписывал и в «Авангард».

Семен Дер-Аргучинцев. «Понимал, что в «Торонто» мест нет. Но мечта об НХЛ остается». Интервью новой надежды «Трактора»

Пожалуй, главный минус челябинцев — отсутствие глубины в оборонительной линии. За шестеркой опытных защитников — молодые Шепелев и Кирпичников, остальные вряд ли способны в настоящий момент играть на уровне КХЛ. При этом у челябинцев остается свободной одна легионерская вакансия, которую в «Тракторе» наверняка потратят на защитника, если найдется подходящий вариант. В атаке же и без иностранца просматривается три мощных звена.

По информации «СЭ», зарплатная ведомость челябинцев составляет более 750 миллионов рублей в год, что автоматически делает команду одним из фаворитов ослабевшего в межсезонье «Востока». Осталось подкрепить статус на деле и избежать повторения провала: второго такого сезона Гатиятулину точно не простят.

Андрей Чибисов
Виталий Кравцов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Зак Фукале
Семен Дер-Аргучинцев
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