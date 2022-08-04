9 драк за 6 минут матча. Назаров снова потроллил «Авангард»

Главный тренер «Сочи» и его команда не дают скучать даже на предсезонном турнире.

Sochi Hockey Open

«Сочи» (Сочи) — «Авангард» (Омск) — 4:6 (2:2, 0:3, 2:1)

Голы: Буше — 2 (Телегин, Ткачев), 1:03 — 0:1. Тянулин — 1 (бол., Глотов), 5:32 — 1:1. Асташевский — 1 (Ткачев), 10:58 — 1:2. Петьков — 1 (Николаев, Гараев), 12:18 — 2:2. Буше — 3 (бол., Ткачев), 26:06 — 2:3. Буше — 4 (бол., Ткачев), 30:44 — 2:4. Малыхин — 1 (Белов, Горшков), 39:26 — 2:5. Глотов — 2 (Феоктистов), 40:21 — 3:5. Жарков — 1 (Денисевич, Шарипзянов), 41:39 — 3:6. Тянулин — 2 (буллит), 46:05 — 4:6.

Вратари: Мельничук (58:32 — 59:54) — Демченко.

Штраф: 81 — 84.

Судьи: Наумов, Сергеев.

4 августа. Сочи. Шайба.

Перед Sochi Hockey Open главный тренер южан Андрей Назаров обещал, что устроит огонек на турнире. Жара пошла с первого же матча с «Адмиралом». Команда бывшего тафгая славится бойцовским характером. Андрей Викторович воспитывает коллектив, который не боится никого. Вчера зрителей порадовала драка Андрея Алтыбармакяна и защитника «моряков» Колби Уильямса. Как оказалось, это только разогрев перед матчем с «Авангардом», с которым у Назарова давние счеты. Вспомните времена бойцовского «Витязя» и устроенное в Чехове ледовое побоище.

Впечатляющее открытие приготовил тренер южан и на матч с «Авангардом». Через четыре секунды на льду началась массовая драка пять на пять. Иванюженков сцепился с Малыхиным, Крощинский с Горшковым, Попов с Шарипзяновым, Ушнев с Брюквиным, а Бабенко с Ярошем. Достойнее всех из «ястребов» провел бой словацкий защитник. Кристиан — единственный, кто вчистую переиграл оппонента, повалив его на лед. Но по общим очкам — чистая победа парней Назарова.

Наставник омичей Дмитрий Рябыкин сработал дальновидно. Словно был готов к подобному развитию событий. Тренер убрал из состава лидеров Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, обезопасив техничных форвардов от кулаков разбушевавшихся игроков «Сочи». А на первую — кровавую смену выпустил номинальную вторую тройку форвардов, а не Буше, Ткачева и Телегина. Массовой дракой на первых секундах сочинский кулачный фестиваль не ограничился. Через пару минут игроки продолжили выяснять отношения бойцовскими приемами, а не точными бросками.

— Думаю, болельщикам было весело, — сказал после игры Рябыкин. — Предсезонный турнир. Андрей Викторович любит быть в центре внимания. Мне понравились игра и характер нашей команды — это самое главное. Честно, мы не готовились к такому перформансу от «Сочи». Думал, что это только предсезонка. Не видел смысла в этих действиях. Но ничего страшного.

Причем зачинщиками одной из драк выступили омичи. Форвард «Авангарда» Дмитрий Шевченко накинулся на Василия Глотова — и понеслось. Переполненные скамейки штрафников и уходящие в раздевалку хоккеисты передавали колорит шоу, устроенного «Сочи» и «Авангардом». Первый период длился около 50 минут. Не позавидуешь только судьям, которые выписали удалений на целый турнир вперед. Девять драк, 149 штрафных минут на две команды! Не говоря о четырех заброшенных шайбах.

Как никогда уместно вспомнить проверенный временем тезис Андрея Назарова: «Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная пьянка или коллективная драка».

Методы и фишки Назарова давно известны. Тренер умеет делать из хоккея шоу. Летом на предсезонных турнирах задумки тренера «Сочи» выглядят уместными. В перерыве пробежался по фойе арены и понял, что зрители — а их на матчи собралось больше 2300 — довольны. Все обсуждали драки и прогнозировали, чем продолжится матч. Только во втором периоде команды сконцентрировались на хоккее. С шайбой лучше обращались омичи. Рид Буше оформил хет-трик, а Владимир Ткачев — ассистентский покер. Их связка кошмарила оборону и вратаря южан Алексея Мельничука в равных составах и большинстве.

— Я играл в Омске целый год. Это великая команда со своими традициями. Омск мне нравится как город. Никакого хейта. Хайповый клуб — хайпуем вместе. В чем польза таких драк? Польза — это вы, журналисты. Если бы вам не понравилось, вы бы не пришли, да? Вам нравится, вы сюда прилетели. Мы даем шоу. Признаю, что у меня состав слабее. Но играют не контракты, а люди. У них должна быть мотивация. Если получится наложить ее на немотивацию, то будут шансы победить, — сказал после матча Назаров.

Первую победу в качестве главного тренера Дмитрий Рябыкин запомнит надолго. «Сочи» и «Авангард» дважды встретятся в сезоне. Отмечайте даты, чтобы не пропустить интригующие матчи. Не сомневаюсь, что Андрей Назаров приберег огонек и на регулярный чемпионат. Ближайшая игра с омичами — 21 сентября.