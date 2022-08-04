«Неправильный способ воспитания молодежи». Известный защитник травмировал главного таланта страны

Алексей Емелин встретил силовым приемом Матвея Мичкова. Чистым ли он был?

Sochi Hockey Open

Россия U25 — «Динамо» (Минск) — 3:5 (3:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мартынов — 1 (Спунер, Коробов), 2:50 — 0:1. Новиков — 1 (Полтапов, Неучев), 6:26 — 1:1. Ожгихин — 1 (Танков, Грошев), 6:51 — 2:1. Юров — 1 (бол., Неучев, Кабуш), 13:59 — 3:1. Горбунов — 1 (Алистров, Коробов), 18:02 — 3:2. Варфоломеев — 1 (бол., Спунер, Гилмор), 27:37 — 3:3. Алистров — 2 (бол., Кузнецов, Спунер), 37:22 — 3:4. Варфоломеев — 2, 43:02 — 3:5.

Вратари: Пекса (Набоков, 20:00, 55:54 — 56:12, 57:38) — Шостак.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 32 (10+6+16) — 37 (9+15+13).

Судьи: Морозов, Соин.

4 августа. Сочи. «Шайба». 535 зрителей.

На предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open жарко с первого дня. Зрителей порадовали не только результативными матчами, но и яркой дракой форварда южан Андрея Алтыбармакяна и защитника «Адмирала» Колби Уильямса. Самым обсуждаемым эпизодом второго дня стал силовой прием защитника минского «Динамо» Алексея Емелина на форварде сборной России U-25 Матвее Мичкове. Опытный Емелин встретил молодого таланта в круге вбрасывания, после чего нападающий не смог вернуться на лед. Матч с белорусами Матвей досматривал с трибун, а после игры, прихрамывая, покинул ледовый дворец.

На турнире в Сочи сборная России собрала экспериментальный состав из хоккеистов моложе 25 лет. Традиционно в него вошли игроки системы СКА, в том числе вундеркинд Мичков. Практика в сборной, где он выходит в большинстве и ключевых отрезках, пойдет на пользу. Форварда даже выбрали капитаном. В 17 лет!

Правда, сочинский турнир сложился для Мичкова неудачно. В первом матче россияне обыграли «Авангард», а Матвей отметился только одной результативной передачей. Вторая игра с минским «Динамо» завершилась для нападающего досрочно после жесткого силового приема Емелина.

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча объяснил, что просил хоккеистов действовать плотнее с игроками, которые врываются с шайбой в центральную зону. Чтобы тормозить их движение и разрушать атаки. Канадский специалист уверен, что Емелин провел чистый силовой прием и попросту действовал в привычном жестком стиле.

— Уверен, что у Емелина не было желания сыграть грязно. Алексей — профессионал. Это его стиль игры. Он не желал Мичкову ничего плохого, — оценил эпизод Вудкрофт.

Наставник сборной России U-25 Владимир Филатов придерживался противоположного мнения. Тренер подтвердил, что Мичкова после матча отправили на обследование. Обнадеживает, что нападающий досмотрел игру и только потом поехал в больницу. Тем не менее полную картину покажет только проведенное МРТ. По информации «СЭ», обследование назначено на утро.

Алексей Емелин. Владимир Беззубов/photo.khl.ru

— По состоянию Матвея Мичкова будет проведено обследование. К сожалению, я ничего пока не знаю. Опытный хоккеист из минского «Динамо» сделал свое дело. К сожалению. Но не думаю, что это правильный способ воспитания молодежи. Был удар в колено. Мне кажется, на данном этапе этого можно было избежать. Возможно, это получилось не специально, — сказал Филатов на пресс-конференции.

Ответил на вопросы журналистов сам Емелин. Алексей убежден, что провел чистый силовой прием и не бил Мичкова в колено.

— Коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой прием. Я перекрывал центр, он хотел обыграть, мы столкнулись. А как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр? Чтобы потом сказали: «Емелин уже не тот, старый, пора его списывать, его уже молодые обыгрывают». Играли ли против меня, когда я был в возрасте Мичкова, так же жестко? Играли. Бывало и пожестче, — ответил Емелин.

Арбитры не усмотрели в силовом приеме Емелина грубости и оставили защитника без малого штрафа. Получается, Алексей встретил Мичкова по правилам? Положение корпуса защитника подтверждает решение судей. Емелин не поднимал локоть, шел тело в тело. Смущает положение колена — на замедленном повторе кажется, что удар все-таки был. Матвей серьезно пострадал при падении, когда болезненно вывернулась левая нога.

После силового приема Емелин подъехал к Мичкову и извинился. Не сомневаюсь, что злого умысла в действиях Алексея не было. Защитник выполнял прямую задачу: не пускал форварда в опасную зону перед воротами. Интересует другое. Как Матвей планировал избежать столкновения с защитником-скалой Емелиным? Неужели понадеялся, что Алексей ослабит хватку и любезно пропустит к воротам? Умный нападающий просчитывает все ходы наперед.

Хочется верить, что Мичков избежит серьезных последствий для здоровья. Хит Емелина должен стать уроком для юного форварда. Каким бы талантом ты ни обладал, всегда надо быть готовым к жесткой силовой борьбе. Как будущая звезда, он должен справляться и с таким испытанием.