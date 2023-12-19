Внук Третьяка выдал исторический период против СКА. Но все завершилось кошмарным разгромом его команды

Лишь за первый период петербуржцы бросили в створ 33 раза.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА — «Сочи» — 7:2 (1:0, 0:1, 6:1)

Голы: Хайруллин — 7 (Никишин, Глотов), 6:23 — 1:0. Попов — 8 (бол., Грэм, Тянулин), 30:50 — 1:1. Воробьев — 10 (Толчинский), 40:45 — 2:1. Рендулич — 16, 42:00 — 3:1. Хафизов — 7, 44:30 — 3:2. Хайруллин — 8 (Гальченюк, Фальковский), 46:01 — 4:2. Грицюк — 9 (Зинченко, Рендулич), 49:29 — 5:2. Воробьев — 11 (Толчинский, Фальковский), 52:49 — 6:2. Глотов — 9 (Хайруллин), 54:40 — 7:2.

Нереализованный буллит: Криштоф (Сочи), 41:53.

Вратари: Маттссон — Третьяк.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 66 (33+15+18) — 17 (1+9+7).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

19 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Разница между СКА и «Сочи» по возможностям — колоссальная. Тем удивительнее тот факт, что один из главных фаворитов сезона смог одержать первую победу в нынешнем регулярном чемпионате над скромным соперником лишь с третьей попытки. Итоговый счет вроде бы не оставляет сомнений в том, что хозяева выиграли уверенно. Но в действительности им пришлось изрядно помучиться на протяжении двух периодов. К тому же они лишились из-за травмы одного из своих лучших нападающих Владимира Алистрова. Вероятно, на долгий срок. Белорус после столкновения с защитником южан Данилой Галенюком больно въехал правой ногой в борт, не успев сгруппироваться. Визуально эпизод смотрелся страшно, и должно произойти чудо, чтобы пострадавший быстро вернулся в строй. Дело пахнет переломом или в худшем случае даже разрывом связок.

Было заметно, что армейцы, составлявшие костяк сборной России на завершившемся два дня назад Кубке Первого канала, находятся в прекрасном игровом тонусе и в первом периоде уничтожали соперника в каждой смене. Почти все атаки хозяев заканчивались на вратаре «Сочи» Максиме Третьяке. Такой разности по броскам в створ в одном периоде припомнить невероятно сложно: 33-1! СКА забил в стартовые 20 минут лишь однажды.

В хоккее с давних времен существует устойчивое выражение «сделать из вратаря Третьяка» с намеком на прямолинейность и однообразие в атакующих действиях. Внук на протяжении двух периодов играл так, что сравнение с легендарным дедом напрашивалось само собой. После 40 минут счет был равным (1:1), а в активе голкипера южан значилось 47 отраженных бросков из 48!

Рекорд лиги принадлежит бывшему вратарю «Салавата Юлаева» Юхе Метсоле. В октябре 2018-го в матче против «Авангарда» справился с 62 бросками из 64 и помог своей команде победить (3:2). Требовать от Третьяка-младшего невозможного сложно — рано или поздно при такой нечеловеческой нагрузке даст сбой даже супермен. В третьем периоде оборона «Сочи», уставшая от беспрерывного натиска, поплыла. Вдобавок при счете 1:2 не реализовал буллит словацкий форвард Михал Криштоф. Дрогнул вскоре и Третьяк. Матч завершился разгромом гостей, но не обошелся без драматизма и погружения в историю.