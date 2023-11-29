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Ротенберг выиграл девять матчей подряд. СКА снова фаворит сезона КХЛ?

СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Армейцы обыграли московское «Динамо» — 5:3.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Воробьев — 8 (Толчинский, Гальченюк), 7:31 — 1:0. Алистров — 11 (Глотов, Толчинский), 25:05 — 2:0. Рашевский — 14 (О`Делл), 27:58 — 2:1. Гальченюк — 12 (бол., Зыков), 31:32 — 3:1. Уил — 15 (бол., О`Делл, Гусев), 40:29 — 3:2. Ожиганов — 3 (бол., Пыленков, Ильенко), 43:25 — 3:3. Хайруллин — 5 (бол., Фальковский, Рендулич), 49:37 — 4:3. Хайруллин — 6 (Воробьев, Земченок), 52:41 — 5:3.
Вратари: Серебряков — Коновалов (58:33 — 59:45).
Штраф: 16 — 9.
Броски: 32 (10+10+12) — 36 (8+11+17).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
28 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11986 зрителей.

Роскошный матч в Санкт-Петербурге, который принес СКА девятую победу подряд, оказался не только зрелищным, но и поучительным. Армейцам не хватило дисциплины — они позволили сопернику вернуться в игру своими дурацкими удалениями. Хотя я давно не помню, чтобы СКА настолько строго судили в домашних матчах, как в нынешнем сезоне. Вопросов к удалениям на этот раз возникнуть не должно — нечего клюшками размахивать, попадая по чужим лицам, и совать их в коньки оппонентов.

Преувеличивать значение успеха против «Динамо» тоже не стоит. Победа пришла вследствие ошибки соперника, стоившей ему пятиминутного удаления. Насчет фола Антона Малышева на Александре Никишина у меня нет однозначного мнения. Хотя арбитры имели возможность пересмотреть эпизод перед тем, как принять решение, и в данном вопросе им придется доверять.

Важнее сейчас другое. У нынешнего СКА потихоньку начинает вырисовываться психология победителя. Фактор наиважнейший при обсуждении шансов пошуметь весной в борьбе за Кубок Гагарина. Резкий контраст по сравнению с тем, что было в первые месяцы чемпионата, когда петербургскую команду периодически трясло, словно абитуриента, плохо подготовившегося к вступительному экзамену.

&laquo;Локомотив&raquo; дома проиграл СКА&nbsp;&mdash; 1:2. «Такие моменты надо отдавать хоккею, а не порнобизнесу». Судьи обокрали «Локомотив» в матче со СКА?

Продолжительные победные серии в этом сезоне уже выдавали разные команды — не стоит считать промежуточное достижение армейцев эксклюзивным событием и поводом для гордости на всю Россию. Чуть ранее «Магнитка», совершив камбек в Нижнекамске с 0:3, выиграла уже одиннадцатый матч подряд. СКА не сносил соперников на диком кураже, забрасывая кучу шайб, а преимущественно вытаскивал победы на характере. Из девяти поверженных соперников как минимум семь можно назвать очень серьезными: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, набравший к тому моменту приличный ход «Трактор», «Ак Барс» и московское «Динамо». Это список впечатляет. Пусть в конце ноября титулы и не выигрываются.

Записывать по новой СКА в фавориты сезона было бы признанием собственной недальновидности. Команда играла плохо месяца полтора. Однако суммарный потенциал классных хоккеистов, собранных в Санкт-Петербурге, всеми правдами и неправдами, слишком велик — СКА не мог продолжать барахтаться на границе плей-офф.

Рано или поздно в команде должна была появиться стабильность, если не дергать игроков из-за каждой ошибки. Нельзя сказать, что Роман Ротенберг постиг дзен и полностью перестал взрываться эмоциями. Но визуально обстановка напряженности вокруг СКА ушла. Если это только следствие удачной серии, то оптимизм надо поумерить. Ответ узнаем только со временем.

Одновременно не стоит забывать об очевидном факторе. На третий месяц со старта регулярного чемпионата многие команды проседают эмоционально и физически, поэтому на первый план выходит индивидуальное мастерство, с которым в армейском команде все в полном порядке по сравнению как минимум с 20 другими клубами. Надо без лишних фанфар признать очевидное. СКА просто вернулся туда, где по летним прогнозам и должен был все время находиться.

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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