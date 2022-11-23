Команды КХЛ сразил неизвестный вирус. Скоро им заболеют все

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разгром

Центральный матч дня проходил в Санкт-Петербурге. Даже жаль, что все закончилось для гостей очень быстро. Адам Рейдеборн неожиданно рассыпался в первом периоде, пропустил четыре шайбы после девяти бросков и поехал на скамейку. В начале второго отрезка встречи пропустил и заменивший легионера Александр Шарыченков. 5:0 к 24-й минуте отыгрывается в матче против какого-нибудь слабого соперника, но разве питерцы относятся к таким коллективам? Никого не могла обмануть даже только одна победа в последних шести встречах. Понятно же, что был игровой кризис, а нынешний календарь как раз хорош тем, что предполагает такие сенсации. И в следующем чемпионате надо делать еще больше игр (международные турниры нам все равно не светят), так как это привлекает внимание к первому этапу чемпионата КХЛ.

Но к неудачам питерского клуба многие относились философски, хотя главный тренер и излишне переживал. Ну да, пошел сбой, некоторые заболели, кто-то из хоккеистов просто устал и не мог доставать из себя последние силы. Но не было ни малейших сомнений в том, что все наладится. Чуть удивительно, что под раздачу попал именно ЦСКА, но и это вряд ли полноценная сенсация. Да, вторая команда запада, сбалансированный коллектив. Но разве ЦСКА выглядит мощной машиной? Забыли, что московская команда приехала из Балашихи, где умудрилась за минуту потерять преимущество в две шайбы в противостоянии с «Витязем»? Сразу заговорили о том, что с таким вратарем команда ни на что не может претендовать? Тоже слишком поспешные выводы. У легионера было полно крутых игр в нынешнем чемпионате, и делать выводы по одной встрече в конце ноября, конечно, не стоит. СКА теперь снова почувствовал уверенность. Но вряд ли они будут доминировать, как в начале сезона. Это сейчас невозможно. И главному тренеру надо принять это, не устраивая поспешных выводов после каждой неудачи.

Новичок

«Трактор» подписал контракт с защитником Робертом Хэмилтоном. Разные шутки про то, что взяли «не того Хэмтилтона», оставим в стороне. Они слишком специфические, очень хоккейные, а многие болельщики «Трактора» путаются и чувствуют подвох. Нет, руководство уральцев прекрасно понимало, кого берет, сознательно договаривалось именно с игроком из фарм-клуба «Колорадо». И если кому-то покажется, что это немного странный выбор, то просто вы не владеете ситуацией. Недавно спортивный директор «Спартака» Роман Беляев сказал честно: «На международном рынке вообще нет предложений». Если и появляются такие люди, как Роберт, то это большая удача.

Не стоит ждать от канадца феерического хоккея. Не те времена, когда мы боролись с НХЛ за серьезных игроков. Хэмилтон просто должен усилить защитную линию команды, которая в последнее время проседает. Еще и Адам Альмквист выбыл, и у главного тренера челябинского клуба сердце не на месте. Небольшой выбор хоккеистов в системе, на российском рынке никого нет, а Европа наглухо закрыта. Хэмилтон — обученный хоккеист, умеющий хотя бы стабильно выступать на хорошем уровне долгое время. Не Ник Бэйлин, если кто-то о нем еще вспоминает. Такого бы, конечно, взяли, но в КХЛ не едут. Роберт играл в фарме «Эвеланш», но на одностороннем контракте АХЛ и нет у него впереди особых перспектив. Для НХЛ, особенно для «Колорадо», хоккеист не подходит, а в фарм-клубах денег не заработаешь. Почему бы не попробовать что-то новое? При этом ему объяснили, что хорошая игра принесет дивиденды в будущем сезоне. Риск со стороны «Трактора»? Да, но гораздо хуже было бы остаться вообще без новичков.

Болезни

В Сочи местная команда уступила «Локомотиву» со счетом 1:4. Можно было бы порассуждать и о том, что у Сергея Светлова дела идут не лучшим образом. Но за три часа до матча удалось увидеть список хоккеистов, которые не могли ни при каких обстоятельствах выйти на площадку. Там значилось 13 человек. Причем выпали едва ли не все голкиперы. Сменщиком Максима Третьяка был Павел Бутурлин. Знаете, сколько сыграл Павел в МХЛ в нынешнем сезоне? 23 минуты. Он вышел на замену за «Капитан», когда ступинский клуб был разгромлен «Локо» 1:8 и пропустил две шайбы после 22 бросков. Кто-то из списка 13 был серьезно травмирован, но многих скосил вирус.

Опять по лиге ходит какая-то неизвестная болезнь, причем это не ковид, ведь доктора моментально проводят тесты. От новой заразы пострадали питерские армейцы, вернувшись с Дальнего Востока, болели и в других командах. Помните, за несколько месяцев до знаменитой пандемии «Авангард» на ровном месте потерял несколько игроков с серьезными заболеваниями. Тогда этому никто не придал значения, а через какое-то время мир изменился.

И сейчас страшновато. А в Череповце динамовцы взяли два очка, находясь в похожей ситуации. Перед матчем команда то ли отравилась, то ли тоже стала жертвой непонятной инфекции, но у многих было очень тяжелое состояние, даже у тех, кто все-таки вышел на площадку. Например, Владислав Кодола даже до арены дойти не смог, хотя его майка висела в раздевалке. Как команда Алексея Кудашова смогла победить? Это чудо. Видимо, «Северсталь» сейчас совсем плоха, раз не может переиграть такого соперника. Или, наоборот, бело-голубые показали, что у них с характером все в порядке. В общем, к непростому календарю клубам КХЛ придется столкнуться и еще с одной сложностью. Нет сомнений, что ни одна из команд не избежит вируса. В лиге все друг с другом общаются.