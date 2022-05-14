Кто получит приз главного открытия сезона КХЛ? Ответ очевиден уже сейчас

Обзор дня Алексея Шевченко.

Главный тренер

Только накануне совет директоров «Сибири» утвердил Андрея Мартемьянова в должности главного тренера. Но интрига если и была, то минимальная. О других кандидатах на эту позицию ничего не сообщалось, а специалист спокойно принимал участие в формировании состава на будущий сезон. А что могли поменять? Сейчас и не найти тренера, который бы гарантировано улучшил игру команды.

Да и какие претензии можно было предъявить специалисту за прошлый сезон, в котором команда попала в плей-офф и держалась в восьмерке стабильно? Только то, что стиль игры был уж слишком оборонительным, чересчур осторожным. Особенно это проявилось в серии плей-офф против «Салавата Юлаева», когда команда никак не воспользовалась кадровыми проблемами соперника, а продолжала сидеть у своих ворот и ждать. Но Мартемьянова можно было понять. В конце концов, он точно знал, на что способны его хоккеисты. И, может быть, отчетливо понимал, что открытый хоккей закончится кошмаром. Впрочем, попытаться сыграть для зрителей стоило. Все равно же вылетели. Почему бы не рискнуть?

Но это все уже вкусовщина. Не думаю, что с точки зрения зрелищности что-то изменится и в будущем сезоне. Пока не сделано ни одного приобретения, которое бы позволяло надеяться на улучшении результатов команды. Из творческих форвардов пришел Владимир Бутузов, да и все. И новичок не из тех, кто способен делать результат. Он неплох на уровне КХЛ, не более. Шанс получит Антон Назаревич. Талантливый парень, правда, все его успехи связаны с ВХЛ. В такой ситуации менять Мартемьянова на кого-то еще странно. Зато с ним команда точно не провалится. Для нынешней «Сибири» и это хорошо.

Андрей Мартемьянов. ХК «Сибирь»

Кандидаты

КХЛ назвала трех претендентов на звание лучшего новичка сезона. Вероятно, это одна из тех номинаций, где вообще отсутствует интрига. Конечно, про каждого претендента можно сказать что-то хорошее. Дмитрий Рашевский очень сильно провел первую половину чемпионата, стал открытием московского «Динамо», показал, что обладает некоторыми навыками, которые позволят ему закрепиться на высоком уровне. Почему-то про Рашевского заговорили только сейчас, хотя он давно о себе заявил в российском хоккее. Прекрасно выступал на молодежном уровне, мгновенно адаптировался в ВХЛ. Но если брать весь сезон, то стабильности ему явно не хватило, а в последних матчах он ушел в тень, да и в Высшей лиге форварда особо видно не было, а туда хоккеиста перевели после того, как первая команда завершила сезон. Впрочем, 21 заброшенная шайба в первом сезоне — это отличный результат, тут споров нет.

Марат Хуснутдинов из СКА был не столь результативен, но себя тоже показал. Он, конечно, не взорвал лигу, но первый полноценный сезон провел очень достойно. А ведь в питерском клубе очень серьезная конкуренция, плюс у каждого игрока своя роль. Это в МХЛ Марат получал много игрового времени и первое большинство. В КХЛ у него пока не так много шансов проявить себя.

Победителем же станет Арсений Грицюк из «Авангарда» и будет очень странно, если примут другое решение. Нападающий, который в начале сезона едва не был отправлен в фарм-клуб, зубами вырвал место в составе, стал лидером клуба, а еще съездил на Олимпиаду, где запомнился решающим буллитом в ворота команды Швеции. Грицюк в отличии от других конкурентов — хоккеист первого звена, без всяких «но». Арсений бы мог и на лучшего игрока сезона претендовать.

Дмитрий Рашевский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Контракт

Нападающий «Металлурга» Максим Карпов заключил новое соглашение с клубом на два сезона. Форвард выходил на рынок свободных агентов, так что мог оказаться в любой команде страны, но клубу удалось договориться с хоккеистом. Максим из тех, кто умеет очень многое, но, к сожалению, показывает это не так часто, как хотелось бы. Никто же не будет спорить, что у Карпова высокий хоккейный интеллект. Он из поколения, умеющего принимать такие решения на льду, которые заставляют замирать публику в восхищении. Один из самых техничных нападающих в КХЛ, да еще и отменным кистевым броском.

Беда лишь в том, что все свои умения и навыки он показывает нерегулярно. В «Металлурге» принято говорить о Николае Голдобине, как о хоккеисте, который подвержен настроению. Мол, никто не знает, когда он сыграет великолепно, а когда просто потеряется. Но ведь Максим Карпов обладает точно таким же пороком. Но тут проблема не в лени, а скорее в характере хоккеиста. Кто знаком с Максимом, тот понимает, о чем речь. Карпов очень спокойный, добродушный человек. Его трудно вывести из себя и это все переносится на площадку. Будь он злее, агрессивней, то каждый сезон бился бы с Вадимом Шипачевым за звание лучшего бомбардира чемпионата. Но Илье Воробьеву еще требуется приложить усилия, чтобы разозлить хоккеиста, настроить, заставить проявить свои лучшие качества. Но побороться за такого нападающего было необходимо. Он же умеет находиться в тени весь матч, а потом внезапно реализовать неочевидный момент. И если он будет применять свой навык чаще, то клубу это пойдет на пользу.