Молодой талант убежал в Америку без всяких перспектив. «Динамо» даже не попыталось его сохранить

Обзор дня Алексея Шевченко.

Лучший

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин претендует не только на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ, но и на титул самого ценного хоккеиста чемпионата. Абсолютное признание. Даже если россиянин не возьмет ни одного индивидуального приза, это никто не посчитает поражением. Правда, будет странно, если Шестеркину не отдадут «Везину». Раз он попал в тройку лучших хоккеистов всего сезона в лиге, где выступают мировые звезды, очень странно не дать ему титул в специализированной номинации.

С чем же связан такой прорыв Игоря? Легко сказать, что в неутомимой работе. Это на поверхности. Ленивый дурак не сможет достичь такого уровня. Да, есть те, кто исключительно за счет таланта добивается успеха, но чаще всего их всплеск слишком короткий, они не могут стабильно находиться на высоком уровне. И таких, конечно, не награждают призами, даже не номинируют. Шестеркин не просто работает, а делает это вдумчиво. Ровно год назад мы встречались на какой-то тренировочной игре в Москве, а Игорь пропускал почти в каждой атаке, наверное, из-за того, что у него был первый лед после отпуска. «Я очень недоволен прошедшим сезоном, — признавался он. — Не хватило психологической устойчивости, очевидно, что надо менять летнюю работу». Тогда это было слышать удивительно, так как турнир для Игоря получился удачным, но он-то прекрасно понимал свой потенциал и знал, к чему нужно стремиться.

Для вратаря важна психологическая устойчивость, а с этим у Шестеркина все в порядке. Он может посмеяться над своими ошибками после игры, причем легко признает, что неправильно в том или ином эпизоде. И уже в следующей встрече Игорь исправлял то, что не получалось. Но главный козырь вратаря — умение быстро собираться после неудач. Даже в этом сезоне было много матчей, когда голкипер, кажется, начинал «плыть», но через секунду-две не было никаких признаков паники. Снова крутые спасения и надежность. Скажете, что плей-офф не получается? Да не было бы без Игоря никакого плей-офф у «Рейнджерс».

Александр Кисаков. МХК «Динамо»

За океан

Еще один хоккеист предпочел уехать в Северную Америку. Молодой динамовский нападающий Александр Кисаков, выбранный на драфте «Баффало», подписывает контракт с «Клинками» и следующий сезон проведет за океаном. Кисаков — один из десятков, может быть, уже и сотни примеров того, что в московском «Динамо» совершенно не отработана система подготовки и развития молодежи. Кажется, что хоккеисту пока гордиться нечем. Да, он выиграл Кубок Харламова с бело-голубыми, играл во взрослой тройке, много забивал и отдавал. Статистические цифры в МХЛ значат немного. Но ведь никто и не требовал, чтобы форвард, набравший 83 очка в 75 матчах, сразу переходил в первое звено клуба КХЛ. Требовалось время, терпение, доверие со стороны руководства.

Но что делают в клубе? Закрывают чистый фарм в Красногорске, прикрываясь экономией бюджета. Договор с питерским «Динамо» был странным, так как в команде с берегов Невы уже набрали хоккеистов, чтобы бороться за кубок, и расставаться с ними было дорого. В итоге Александру не нашли никаких вариантов в ВХЛ, не отдавали в аренду в КХЛ, а мурыжили в молодежке. Он опять завершил сезон с показателем больше одного очка за игру (63 балла в 57 встречах), но было видно, что на таком уровне он совершенно не прогрессирует. Четыре матча в КХЛ, когда его взяли на Дальний Восток, не в счет. Был в системе талантливый пацан, который, кстати, очень сильно котировался среди скаутов в НХЛ, но на него махнули рукой. Лишний повод задуматься: кто там в «Динамо» за хоккей отвечает?

Денис Костин. ХК «Сибирь»

Вратарь

Голкипер Денис Костин пополнил состав «Сибири». Еще во время плей-офф ВХЛ вратарь получил три хороших предложения из главной лиги. За него боролись «Торпедо», «Сочи» и «Сибирь». По поводу нижегородского варианта изначально были сомнения. Денис уже выступал в Нижнем Новгороде, и у него остались очень противоречивые впечатления. Костину там откровенно не доверяли, выводя из состава даже после очень удачных матчей. И это при том, что уже сменился тренерский и менеджерский состав, ехать в город, с которым у тебя плохие ассоциации, — неправильное решение. Ближе всего Костин был к «Сочи», но в итоге клуб отказался от этого варианта, так как появилась договоренность с Алексеем Мельничуком, которого уже ничего не держало за океаном. В итоге спор за вратаря выиграл новосибирский клуб.

Денис провел крутой сезон. В нынешнем чемпионате ВХЛ он был, безусловно, лучшим вратарем, хотя его клубу и не удалось выиграть главный трофей. Красноречивы и цифры. В регулярном чемпионате Костин пропускал меньше двух шайб за игру с процентом отраженных бросков выше 93. Последнее значение он сохранил и на плей-офф.

В карьере Костина были непростые моменты. Это и полное недоверие со стороны родного Омска, не самый удачный период в Нижнем Новгороде. В какой-то момент показалось, что из «вышки» он и не выберется. Сезон-2019/20 прошел в Ижевске, где по воротам «Ижстали» наносили чуть ли не по 50 бросков в каждом матче. Затем был довольно средний сезон в Пензе. Но Денис сумел собраться и провести блестящий сезон. Теперь новое испытание. И пока для него в «Сибири» все идеально. В паре Красоткин — Костин нет первого номера, тем интереснее, кто выиграет эту битву.