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«Не считаю, что у меня был провальный сезон». Толчинский — об игре за сборную и СКА

Форвард СКА Толчинский не считает, что провалил сезон-2023/24
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист СКА Сергей Толчинский.
Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Нападающий СКА и сборной «России 25» Сергей Толчинский — о выступлении в КХЛ, отпуске, теннисе и журналистах.

Интересно сыграть в Омске в составе сборной

— Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...

— Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели — это много, а с другой — пять тренировок, и ты уже готов играть.

— Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?

— Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!

— Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?

— Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже.

— Нет ощущения, что на вас смотрят косо и ждут чего-то большего?

— Как и в любой команде, если у одного из лидеров спад, не идут очки в определенный период времени — в любом случае он оказывается под давлением. Но я не считаю, что у меня был провальный сезон.

Хоккеист СКА Сергей Толчинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Он был синусоидный. Иногда вы были великолепны, в какой-то момент резко пропадали со льда. Играли много, но эффекта не было.

— Такое бывает, да. Все равно тяжело весь чемпионат провести на одном уровне. Даже у ребят, которые провели очень результативный сезон, бывали спады.

— Как СКА сумел проиграть «Автомобилисту»?

— Они играли собранно, дисциплинированно, хорошо действовали на контратаках. Где-то им везло, многие голы, пропущенные нами, были обидными.

СКА проиграл &laquo;Автомобилисту&raquo; в&nbsp;пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина&nbsp;&mdash; 4:5. Сенсация года. «Автомобилист» обыграл СКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

— Если бы вы решали, кто будет MVP чемпионата, то на ком остановили бы свой выбор? Гусев, Буше, Ткачев?

— Голдобина нет?

— Голдобин только до Нового года играл хорошо.

— Ну вот я про эти спады и говорил ранее. Что касается MVP, то я считаю, что Ткачев.

— Почему не Гусев?

— Гусь провел шикарный сезон, побил рекорд по очкам. Но показалось, что Ткачев, когда у его команды были игры с серьезными соперниками, больше приносил своими действиями пользы, а не только набирал очки, был более заметен. У Гусева мастерство, конечно, невероятное, его может быть не видно на площадке всю игру, а в статистику заглянешь — четыре очка за матч. А Ткача на льду всегда видно.

— С точки зрения лучшего вратаря интриги, наверное, нет?

— Я не очень во вратарях разбираюсь, но то, что Набоков всего три шайбы пропустил в финальной серии, — это, конечно, невероятно.

— Вы не следите за вратарями? Забивали в этом году Набокову?

— Нет, ему еще не забивал.

— А Исаеву?

— Исаеву забивал.

— А Заку Фукале?

— Да. Но с Набоковым меньше игр было, в отличие от того же «Локомотива».

Хоккеист СКА Сергей Толчинский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мне легко бежать тест Купера

— В регулярном чемпионате счет в противостоянии СКА с «Локомотивом» был 3-3. Все говорят, что если бы вы попали в плей-офф на ярославцев, то смогли бы его обыграть, несмотря на их тактику.

— Я и предполагал, что в финале будем играть либо с «Авангардом», либо с «Локомотивом».

— Вы поедете в отпуск после сборной, а когда начнете тренироваться? Подготовили уже график?

— Три недели я отдохнул, сейчас две недели тренировки и игры. Думаю, в таком же графике и буду работать: три недели отдыха, а дальше за работу.

— Слышал, что начнете командные тренировки в августе с теста Купера. Зачем он вам?

— Ну как зачем? Просто кому-то тяжело делать беговую часть, мне вот легко.

— Пробегаете всегда?

— Первый раз в жизни бежал, но он мне не показался тяжелым. У меня летом теннис, футбол, я много бегаю, ну и я легкий. Понятно, что тем, кто весит под 110 килограммов, будет трудно, быть может, им нужны какие-то другие тесты.

Сергей Плотников и Михаил Григоренко. СКА забирает игроков у ЦСКА и меняет тренеров. Каким будет клуб из Петербурга в следующем сезоне

— Как успехи в теннисе?

— Поднимаюсь в рейтинге, скажем так.

— Поедете на «Ролан Гаррос»?

— У меня планы в Рим поехать сначала, потом, думаю, на «Ролан Гаррос».

— Сложно смотреть вживую теннис?

— Наоборот, намного интереснее, чем смотреть по телевизору. Мне интересно наблюдать за техникой спортсмена во время игры.

— Вы кричите с трибун?

— Да, был один момент, когда я одно очко запорол российскому теннисисту, потому что раньше времени закричал.

— Вы всегда даете в микст-зонах хорошие интервью. Пересматриваете потом свои шутки?

— Ну иногда бывает, если шутка зайдет. Шаблонно не всегда интересно отвечать, в чем смысл тогда идти на интервью?

— Иногда вас в тупик журналисты ставят.

— Просто складывается впечатление, что некоторые журналисты ради галочки что-то спрашивают. На такие вопросы ничего интересного не ответишь, да и зритель ничего не получит толком. От нас хотят каких-то ответов, а сами задают вопросы, на которые кроме «да» или «нет» больше ничего не придумаешь.

Сергей Толчинский
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
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10 Сибирь 68 28 40 67
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12 Барыс 68 21 47 50
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Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
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1/2 финала
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Металлург Мг - Автомобилист
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
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3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
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3. Локомотив - Авангард
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
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СКА - Торпедо
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Локомотив – Металлург Мг
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