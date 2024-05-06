«Не считаю, что у меня был провальный сезон». Толчинский — об игре за сборную и СКА
Интересно сыграть в Омске в составе сборной
— Насколько тяжело было готовиться к матчам сборной? Все-таки отпуск...
— Не сказал бы, что тяжело. Была трехнедельная пауза, в это время можно восстановить эмоциональный фон. С одной стороны, перерыв больше недели — это много, а с другой — пять тренировок, и ты уже готов играть.
— Нет проблемы в том, что посреди отпуска вызывают играть?
— Конечно, нет, спортом же надо заниматься, привести себя в физическую форму. Ждем в Омске полные трибуны!
— Хорошо, когда сборная путешествует по городам России, а не только в Москве играет?
— Для меня такой опыт впервые, потому что в прошлом году я не ездил. Жду игры в Омске, мне будет интересно там сыграть. Да и в Туле тоже.
— Нет ощущения, что на вас смотрят косо и ждут чего-то большего?
— Как и в любой команде, если у одного из лидеров спад, не идут очки в определенный период времени — в любом случае он оказывается под давлением. Но я не считаю, что у меня был провальный сезон.
— Он был синусоидный. Иногда вы были великолепны, в какой-то момент резко пропадали со льда. Играли много, но эффекта не было.
— Такое бывает, да. Все равно тяжело весь чемпионат провести на одном уровне. Даже у ребят, которые провели очень результативный сезон, бывали спады.
— Как СКА сумел проиграть «Автомобилисту»?
— Они играли собранно, дисциплинированно, хорошо действовали на контратаках. Где-то им везло, многие голы, пропущенные нами, были обидными.
— Если бы вы решали, кто будет MVP чемпионата, то на ком остановили бы свой выбор? Гусев, Буше, Ткачев?
— Голдобина нет?
— Голдобин только до Нового года играл хорошо.
— Ну вот я про эти спады и говорил ранее. Что касается MVP, то я считаю, что Ткачев.
— Почему не Гусев?
— Гусь провел шикарный сезон, побил рекорд по очкам. Но показалось, что Ткачев, когда у его команды были игры с серьезными соперниками, больше приносил своими действиями пользы, а не только набирал очки, был более заметен. У Гусева мастерство, конечно, невероятное, его может быть не видно на площадке всю игру, а в статистику заглянешь — четыре очка за матч. А Ткача на льду всегда видно.
— С точки зрения лучшего вратаря интриги, наверное, нет?
— Я не очень во вратарях разбираюсь, но то, что Набоков всего три шайбы пропустил в финальной серии, — это, конечно, невероятно.
— Вы не следите за вратарями? Забивали в этом году Набокову?
— Нет, ему еще не забивал.
— А Исаеву?
— Исаеву забивал.
— А Заку Фукале?
— Да. Но с Набоковым меньше игр было, в отличие от того же «Локомотива».
Мне легко бежать тест Купера
— В регулярном чемпионате счет в противостоянии СКА с «Локомотивом» был 3-3. Все говорят, что если бы вы попали в плей-офф на ярославцев, то смогли бы его обыграть, несмотря на их тактику.
— Я и предполагал, что в финале будем играть либо с «Авангардом», либо с «Локомотивом».
— Вы поедете в отпуск после сборной, а когда начнете тренироваться? Подготовили уже график?
— Три недели я отдохнул, сейчас две недели тренировки и игры. Думаю, в таком же графике и буду работать: три недели отдыха, а дальше за работу.
— Слышал, что начнете командные тренировки в августе с теста Купера. Зачем он вам?
— Ну как зачем? Просто кому-то тяжело делать беговую часть, мне вот легко.
— Пробегаете всегда?
— Первый раз в жизни бежал, но он мне не показался тяжелым. У меня летом теннис, футбол, я много бегаю, ну и я легкий. Понятно, что тем, кто весит под 110 килограммов, будет трудно, быть может, им нужны какие-то другие тесты.
— Как успехи в теннисе?
— Поднимаюсь в рейтинге, скажем так.
— Поедете на «Ролан Гаррос»?
— У меня планы в Рим поехать сначала, потом, думаю, на «Ролан Гаррос».
— Сложно смотреть вживую теннис?
— Наоборот, намного интереснее, чем смотреть по телевизору. Мне интересно наблюдать за техникой спортсмена во время игры.
— Вы кричите с трибун?
— Да, был один момент, когда я одно очко запорол российскому теннисисту, потому что раньше времени закричал.
— Вы всегда даете в микст-зонах хорошие интервью. Пересматриваете потом свои шутки?
— Ну иногда бывает, если шутка зайдет. Шаблонно не всегда интересно отвечать, в чем смысл тогда идти на интервью?
— Иногда вас в тупик журналисты ставят.
— Просто складывается впечатление, что некоторые журналисты ради галочки что-то спрашивают. На такие вопросы ничего интересного не ответишь, да и зритель ничего не получит толком. От нас хотят каких-то ответов, а сами задают вопросы, на которые кроме «да» или «нет» больше ничего не придумаешь.
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
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|4 - 0
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Локомотив - Трактор
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Динамо М - Трактор
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Авангард - Локомотив
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Спартак - Северсталь
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|24.04
|19:00
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Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2