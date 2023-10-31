Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея

Рейтинг топ-50 игроков и тренеров из Страны кленового листа.

Канадские хоккеисты и тренеры оставили важный след за время, проведенное в Суперлиге и КХЛ. Кубки, яркие матчи, сэйвы — парни из Страны кленового листа, даже несмотря на крайне неважную международную обстановку, и по сей день делают нашу лигу интереснее.

Оценивать вклад игроков из страны, где изобрели хоккей с шайбой, можно по-разному. Мы постарались учесть не только трофеи и личные достижения, но и яркость каждого канадского представителя и его след в нашем хоккее.

50-41-е места

Открывает наш полтинник скандально известный по выступлениям за «Витязь» тафгай Дарси Веро. Не отыграв в КХЛ даже 100 матчей, канадец входит в пятерку самых удаляемых игроков лиги — 787 штрафных минут в 98 матчах! Выигрывал Веро бои далеко не всегда, но репутацию одного из самых бесстрашных бойцов получил, подравшись даже с Евгением Артюхиным.

Следом идут сразу четверо вратарей, которые в разные времена блистали в России. Пожалуй, наиболее яркий след оставил заехавший в Хабаровск на стыке веков Стив Плуфф — в 82 матчах за «Амур» он пропускал менее двух шайб в среднем за игру и целых 12 раз отыграл на «ноль». И пусть период в «Спартаке» был не столь успешным, но в тройку лучших игроков матчей Суперлиги по версии «СЭ» Плуфф за карьеру в России попадал регулярно.

Брендан Лайпсик стал персоной нон грата в НХЛ (из-за невнятного скандала) и смог перезагрузиться в России: особенно был хорош в плей-офф-2021/22 в составе «Магнитки», отличившись 11 раз в 24 матчах. Есть спрос на техничного канадца в КХЛ до сих пор — в прошедшее межсезонье СКА выиграл борьбу за Лайпсика.

Пол Морисот работал в России всего один сезон, но однозначно запомнился болельщикам «Магнитки». Ведь именно он в локаутный сезон объединил в одной тройке Сергея Мозякина и Евгения Малкина. А еще в той команде были Райан О‘Райлли, Сергей Гончар и Матс Зуккарелло! Сам же Морис после Магнитогорска, где добиться успеха не удалось, уверенно вернулся в НХЛ, а в прошлом сезоне с «Флоридой» дошел до финала Кубка Стэнли.

40-31-е места

При обилии классных игроков из Канады не стоит забывать и тренеров, причем необязательно главных. Например, тренер по физподготовке Брендон Бови уже больше 10 лет работает в КХЛ и дважды выигрывал Кубок Гагарина (по разу — в составе «Ак Барса» и «Авангарда»). Бови по праву считается одним из самых сильных специалистов в своей области за годы работы в лиге.

У Марка Джиордано история чем-то похожа на ту, что случилась с Морисом. В московском «Динамо» канадский защитник играл классно, но фурора не произвел. А вот после возвращения в НХЛ расцвел и в сезоне-2018/19 выиграл «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона).

Обладатель Кубка Стэнли — в Новокузнецке? Сейчас в это сложно поверить, но в 2011 году поднимавший трофей в составе «Чикаго» Брент Сопел оказался в «Кузне». Запомнился Сопел не столько качественной игрой, сколько своими громкими интервью после возвращения в Северную Америку: «Я заходил в продуктовые магазины, но однажды увидел там крысу весом килограмма четыре. Больше туда не заходил». Позже выяснилось, что Сопел страдал дислексией, но до окончания хоккейной карьеры даже не подозревал об этом.

Марсель Кузино отыграл в «Северстали» всего один сезон, но оказался одним из главных творцов невероятного успеха череповчан — выхода в финал Суперлиги. Рассказывали, что к Кузино в Череповце всегда были приставлены охранники, ему запрещалось открывать двери квартиры посторонним людям. Видимо, это и не позволило остаться в России на более длительный срок.

30-21-е места

Коди Франсон отыграл за «Авангард» всего два сезона, но за плей-офф-2019 заслуживает войти в топ-30. 18 (4+14) очков в 19 матчах — блистательный результат. Еще одним кубковым бойцом можно назвать Роба Клинкхаммера: именно его гол принес победу «Ак Барсу» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина-2017/18. Пусть он никогда не был супербомбардиром, но в КХЛ ценился очень высоко за бойцовские качества.

Полюбился российским клубам колоритный бородач Эрик О'Делл. И если в «Магнитке» с «Сибирью» у него не очень получилось, то в «Сочи» и московском «Динамо» он проявил себя с лучшей стороны.

Центрфорвард Пол Щехура, казалось, был не столь ярок, но стабильно играл в КХЛ на протяжении многих лет и занимает седьмую строчку в списке лучших канадских бомбардиров лиги. Щехура был хорош и в рижском, и в минском «Динамо», но, пожалуй, лучшие сезоны в лиге провел в составе «Трактора».

Вратарь Трэвис Скотт, напротив, бесславно закончил карьеру в Челябинске, а вот два с половиной года в «Магнитке» должен вспоминать с теплотой. Золота чемпионата России-2007 и Кубка европейских чемпионов-2008 без него могло и не быть.

20-11-е места

Большинство игроков в нашем списке — это мастеровитые хоккеисты. Джона Мирасти не то чтобы сложно назвать таковым — попросту невозможно. Он провел в нашей лиге всего два сезона, но след оставил ярчайший — именно как профессиональный тафгай. Совершенно очевидно, что привезли его в Россию с подачи бывшего владельца чеховского «Витязя», за который Мирасти непостижимым образом забил целых два гола.

Вратарь Фред Брэтуэйт — один из первых по-настоящему серьезных легионеров в российской Суперлиге: шутка ли — более 250 матчей в НХЛ. В «Ак Барс» он приехал в локаутный сезон в самом расцвете сил, но задержался еще на год, что помогло казанцам выиграть чемпионат России. Болельщики «Ак Барса» называли темнокожего вратаря на татарский манер — Фарид.

У коллеги и одногодки Брэтуэйта Майка Фаунтина карьера в НХЛ не сложилась, зато в «Ладе» он всецело проявил себя, в первые сезоны пропуская в среднем меньше двух шайб за игру. Конечно, этому способствовал и ярко выраженный оборонительный хоккей команды Петра Воробьева, но и качественный вратарь был для модной в те годы модели игры очень кстати.

Джереми Яблонски — еще более худшая версия хоккеиста, чем Джон Мирасти. Вряд ли бы он сумел ярко играть даже в Ночной лиге. Но тафгаем он был ярчайшим, да и в различных единоборствах, где выступал и во время, и после хоккейной карьеры, проявлял себя неплохо. За два сезона канадский «форвард» провел в КХЛ всего 24 игры, в которых набрал 190 штрафных минут, и на второй год в составе чеховцев за свои бесчисленные хулиганства (драться с ним никто не хотел) был дисквалифицирован до конца сезона.

Прекрасное катание позволяло Мэту Робинсону не только справляться с прямыми обязанностями в обороне, но и набирать очки в атаке. Яркий и скоростной защитник начинал в рижском «Динамо», после провел три сезона в «Динамо» московском, ну а единственный Кубок Гагарина выиграл с ЦСКА.

Лучшие годы в КХЛ Дастин Бойд провел в «Барысе», где зажигал в тройке с Найджелом Доусом и Брэндоном Боченски. После пяти ярчайших сезонов перешел в московское «Динамо», где царила смута, вернулся в «Барыс», но это было уже не то: Доус перешел в другой клуб, а Боченски завершал карьеру. Через год после него в «Барысе» закончил и Бойд.

Сейчас мало кто помнит Рэя Жиру, чемпиона России в составе «Ак Барса». Яркий атакующий игрок обороны набирал под 40 очков за регулярку. Конечно, способствовала этому игра с одним из лучших звеньев в истории российского хоккея Морозов — Зиновьев — Зарипов, в пятерке с которыми смог бы набирать какие-то очки даже фонарный столб. Но вряд ли Зинэтула Билялетдинов отрядил бы к мастерам неумеху, тем более на розыгрыш большинства.

Когда Кевин Даллмэн уже был на сходе, «Барыс» привез защитника, который должен был стать ему заменой. И Дитц сразу стал проявлять себя. В последующие несколько сезонов Даррена можно было назвать скорее полузащитником: набранные очки в атаке шли в ущерб обороне, о чем свидетельствуют характерные показатели полезности в сезонах-2020/21 и 2021/22 — «минус 16» и «минус 18». Перейдя в ЦСКА, Дитц выиграл главный трофей КХЛ и заметно обрусел. Только послушайте, как он говорит по-русски: с акцентом, но почти без ошибок и на любую тему. Что совсем неудивительно, так как Даррен женился на своей учительнице по русскому языку.

10-1-е места

Дэвид Немировски — уникальная личность для нашего хоккея. Уроженец Одессы практически без акцента говорит на русском и провел в нашем хоккее куда больше лет, чем за океаном. После яркой игровой карьеры Немировски несколько лет не без успеха тренировал «Торпедо», а сейчас возглавляет «Сибирь».

Самый результативный защитник в истории КХЛ Кевин Даллмэн продолжает принимать участие в жизни в лиге — в мае этого года он присутствовал в Барвихе на церемонии закрытия сезона. КХЛ включила его в символическую сборную за первые 15 лет существования лиги и вручила золотой перстень, а Даллмэн с удовольствием приехал в Москву.

Майкл Гарнетт так и не выиграл Кубок Гагарина, дважды остановившись в шаге от него — с ХК МВД в 2010-м и с «Трактором» три года спустя. Но это не мешает считаться ему лучшим канадским вратарем в истории КХЛ.

Джастин Азеведо — настоящая легенда «Ак Барса». Третий бомбардир казанцев в истории КХЛ после Зарипова и Морозова и самый ценный игрок Кубка Гагарина-2017/18. Но не стоит забывать и про шикарный плей-офф Ази в составе пражского «Льва», когда «Магнитка» во главе с Мозякиным и все тем же Зариповым забрала кубок только в седьмом матче.

Дэйв Кинг стал самым именитым канадским тренером в истории российского хоккея, пока в «Магнитке» не появился Майк Кинэн. Большого успеха Кинг не добился, став лишь третьим с «Магниткой» в сезоне-2005/06, зато запомнился своими мемуарами о карьере в России. Если не читали King of Russia, то очень советуем.

Крис Ли никогда не играл в НХЛ и приехал в Россию в 33 года, но это не помешало ему стать одной из главных звезд в истории «Магнитки». Канадский защитник дважды выиграл Кубок Гагарина и выдал совершенно невероятный для игрока обороны сезон-2016/17: 86 очков в 78 матчах!

Найджел Доус — хоть и главный канадский бомбардир в истории КХЛ, да и вообще чуть ли не всю карьеру провел в лиге, фигура противоречивая. Даже до финала Доус ни разу не добирался, а уровень его игры в плей-офф был существенно ниже, чем в регулярке. Но за 550 очков в КХЛ — конечно, респект.

Главная дилемма при составлении рейтинга — кто должен стать номером один, Боб Хартли или Майк Кинэн? Канадские легенды привозили заветный кубок в Омск и Магнитогорск соответственно. Но наследие Кинэна перевесило: в сезоне-2015/16 после ухода Железного Майка его бывший ассистент Илья Воробьев выиграл кубок. Успешную работу Хартли же в «Авангарде» никак не развили.