Легенда КХЛ начинает карьеру менеджера. Мозякин будет развивать молодых талантов «Магнитки»
Мозякин вернулся в «Металлург»
Легенда КХЛ Сергей Мозякин, побивший всевозможные снайперские рекорды, год отдыхал от хоккея. После сезона-2021/22 форвард принял непростое решение: убрать коньки на дальнюю полку и завершить карьеру игрока. Затеявший омоложение и смену курса «Металлург», которому нападающий посвятил 11 насыщенных лет, не предложил новый контракт. И Сергей после долгих раздумий закончил кошмарить вратарей лазерными бросками.
Мозякин выбрал подходящее время для завершения карьеры. Сергей ушел из хоккея лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф-2021. В 40 лет нападающий оставался полезным: забивал и раздавал передачи, пусть и поспевать за резвыми молодыми становилось труднее. Не каждому спортсмену дано уйти вовремя. Мозякин сделал это и провел год вне хоккейной тусовки. Зимой суперснайпер сыграл в благотворительном матче на Красной Площади. Чем занимался Сергей в остальное время — загадка. Но интерес Мозякина к хоккею не угас. Через год экс-хоккеист вернулся в «Металлург», но на управленческую должность.
Новость о новом месте работы Сергея разлетелась по телеграм-каналам 24 июля. Отмечалось, что Мозякина назначат директором школы «Металлург». Это не совсем так. Лучший снайпер отечественного хоккея станет директором по развитию молодежи и будет курировать переход игроков из детско-юношеского хоккея в команду МХЛ. Отмечу, что назначение Сергея согласовывалось с президентом клуба Виктором Рашниковым. Это подчеркивает серьезные намерения сторон. Приглашение Мозякина — не просто благодарность легенде за славные годы, а дальновидный шаг руководства.
Год назад «Металлург» не горел желанием оставлять форварда в составе. Команда перестроилась к скоростному хоккею. Сергей не вписывался в новую концепцию. Руководство уральцев предложило форварду войти в тренерский штаб, отвечать за большинство в главной команде. Мозякин отказался.
— Мы изначально предлагали Сергею только тренерскую зарплату, которая, кстати, была такой же, как у хоккеиста. Но как спортсмен Сергей бы вряд ли сейчас нам помог. Концепция клуба поменялась. Уже на Турнире Ромазана мы показали, что у нас довольно быстрые четыре звена. При этом не «бей-беги», а играющие. Прямолинейный стиль всем болельщикам надоел, — говорил директор «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ».
И тогда, и сейчас смущает, что клуб не устроил трогательную церемонию с поднятием свитера и положенными почестями для главной легенды КХЛ. Стороны долго не могли договориться по дате, но теперь, когда Мозякин вошел в руководство клуба, времени для красочного прощания предостаточно. Ждем, чем удивит «Металлург» в новом сезоне.
Чем поможет Мозякин?
Мозякин привык доказывать все на льду, а не за пределами. Яркие интервью, челленджи, социальные сети — это не про Сергея. В какой-то момент он закрылся от прессы, в чем вина не только игрока, но и окружения: клуба и агента. Звезды подобной величины помогают раскручивать индустрию. Новая должность Мозякина подразумевает постоянное общение. С игроками, тренерами, родителями. Задача Сергея: изучать юных талантов и выбирать, кто способен зайти в «Стальные Лисы». Придется резать по живому, объяснять, почему чей-то ребенок не готов к МХЛ. Полный выпуск детской школы магнитогорская команда переварить не сможет.
Многие смущает отсутствие управленческого опыта Мозякина. Только год назад форвард завязал с хоккеем, а теперь получил ответственный пост. Но не забывайте, что Сергей — значимая фигура в этом бизнесе. Не только для болельщиков и молодых игроков, но и для руководителей. Недаром я уточнил, что назначение экс-капитана «Магнитки» согласовывалось с Виктором Рашниковым. Не исключаю, что Сергей Валерьевич сможет решать серьезные вопросы напрямую через президента клуба. Без лишних посредников, затягивающих время.
Мозякину знакома структура клуба. Сергей с 2011 года играл в «Металлурге», а в детской школе занимался сын Андрей, который дорос до «Стальных Лисов». Но после ухода отца из «Магнитки» завершил карьеру. Никто не знает, какой из Сергея получится управленец и менеджер. Однако база для развития и поиска себя на новом месте присутствует. Как игровая, так и околохоккейная, связанная с воспитанием сына-хоккеиста, капитанством и пребывании внутри клуба.
Мозякин — не единственный известный хоккеист, накануне получивший административную должность. Александр Свитов назначен руководителем направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в «Авангарде». Раздача постов при клубе ветеранам входит в традицию российских команд. Причем не только хоккейных. Главное, чтобы прошлая легендарность сходилась с пользой в настоящем и будущем. Мозякин соответствует этому описанию, но выводы о проделанной звездой КХЛ работе разумнее сделать через год. На такой срок заключен контракт с Сергеем.
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