Легенда КХЛ начинает карьеру менеджера. Мозякин будет развивать молодых талантов «Магнитки»

Лучший снайпер российского хоккея стал директором по развитию молодежи «Металлурга».

Мозякин вернулся в «Металлург»

Легенда КХЛ Сергей Мозякин, побивший всевозможные снайперские рекорды, год отдыхал от хоккея. После сезона-2021/22 форвард принял непростое решение: убрать коньки на дальнюю полку и завершить карьеру игрока. Затеявший омоложение и смену курса «Металлург», которому нападающий посвятил 11 насыщенных лет, не предложил новый контракт. И Сергей после долгих раздумий закончил кошмарить вратарей лазерными бросками.

Мозякин выбрал подходящее время для завершения карьеры. Сергей ушел из хоккея лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф-2021. В 40 лет нападающий оставался полезным: забивал и раздавал передачи, пусть и поспевать за резвыми молодыми становилось труднее. Не каждому спортсмену дано уйти вовремя. Мозякин сделал это и провел год вне хоккейной тусовки. Зимой суперснайпер сыграл в благотворительном матче на Красной Площади. Чем занимался Сергей в остальное время — загадка. Но интерес Мозякина к хоккею не угас. Через год экс-хоккеист вернулся в «Металлург», но на управленческую должность.

Новость о новом месте работы Сергея разлетелась по телеграм-каналам 24 июля. Отмечалось, что Мозякина назначат директором школы «Металлург». Это не совсем так. Лучший снайпер отечественного хоккея станет директором по развитию молодежи и будет курировать переход игроков из детско-юношеского хоккея в команду МХЛ. Отмечу, что назначение Сергея согласовывалось с президентом клуба Виктором Рашниковым. Это подчеркивает серьезные намерения сторон. Приглашение Мозякина — не просто благодарность легенде за славные годы, а дальновидный шаг руководства.

Сергей Мозякин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Год назад «Металлург» не горел желанием оставлять форварда в составе. Команда перестроилась к скоростному хоккею. Сергей не вписывался в новую концепцию. Руководство уральцев предложило форварду войти в тренерский штаб, отвечать за большинство в главной команде. Мозякин отказался.

— Мы изначально предлагали Сергею только тренерскую зарплату, которая, кстати, была такой же, как у хоккеиста. Но как спортсмен Сергей бы вряд ли сейчас нам помог. Концепция клуба поменялась. Уже на Турнире Ромазана мы показали, что у нас довольно быстрые четыре звена. При этом не «бей-беги», а играющие. Прямолинейный стиль всем болельщикам надоел, — говорил директор «Металлурга» Сергей Ласьков в интервью «СЭ».

И тогда, и сейчас смущает, что клуб не устроил трогательную церемонию с поднятием свитера и положенными почестями для главной легенды КХЛ. Стороны долго не могли договориться по дате, но теперь, когда Мозякин вошел в руководство клуба, времени для красочного прощания предостаточно. Ждем, чем удивит «Металлург» в новом сезоне.

Чем поможет Мозякин?

Мозякин привык доказывать все на льду, а не за пределами. Яркие интервью, челленджи, социальные сети — это не про Сергея. В какой-то момент он закрылся от прессы, в чем вина не только игрока, но и окружения: клуба и агента. Звезды подобной величины помогают раскручивать индустрию. Новая должность Мозякина подразумевает постоянное общение. С игроками, тренерами, родителями. Задача Сергея: изучать юных талантов и выбирать, кто способен зайти в «Стальные Лисы». Придется резать по живому, объяснять, почему чей-то ребенок не готов к МХЛ. Полный выпуск детской школы магнитогорская команда переварить не сможет.

Многие смущает отсутствие управленческого опыта Мозякина. Только год назад форвард завязал с хоккеем, а теперь получил ответственный пост. Но не забывайте, что Сергей — значимая фигура в этом бизнесе. Не только для болельщиков и молодых игроков, но и для руководителей. Недаром я уточнил, что назначение экс-капитана «Магнитки» согласовывалось с Виктором Рашниковым. Не исключаю, что Сергей Валерьевич сможет решать серьезные вопросы напрямую через президента клуба. Без лишних посредников, затягивающих время.

Сергей Мозякин получает премию от КХЛ. Фото «СЭ»

Мозякину знакома структура клуба. Сергей с 2011 года играл в «Металлурге», а в детской школе занимался сын Андрей, который дорос до «Стальных Лисов». Но после ухода отца из «Магнитки» завершил карьеру. Никто не знает, какой из Сергея получится управленец и менеджер. Однако база для развития и поиска себя на новом месте присутствует. Как игровая, так и околохоккейная, связанная с воспитанием сына-хоккеиста, капитанством и пребывании внутри клуба.

Мозякин — не единственный известный хоккеист, накануне получивший административную должность. Александр Свитов назначен руководителем направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в «Авангарде». Раздача постов при клубе ветеранам входит в традицию российских команд. Причем не только хоккейных. Главное, чтобы прошлая легендарность сходилась с пользой в настоящем и будущем. Мозякин соответствует этому описанию, но выводы о проделанной звездой КХЛ работе разумнее сделать через год. На такой срок заключен контракт с Сергеем.