Кузнецов вернулся после скандального отстранения и сразу забил! Но Овечкин без голов, а «Вашингтон» опять проиграл «Питтсбургу»

При этом Евгений Малкин запомнился только нелепой ошибкой

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Кузнецов — 2 (бол., Шульц, Эллер), 5:18 — 0:1. Раст — 4 (Мэтисон, Кросби), 10:29 — 1:1. Танев — 4 (Сиси, Руведел), 11:01 — 2:1. Врана — 4, 23:26 — 2:2. Раст — 5 (бол., Летанг, Гюнцель), 26:44 — 3:2. Гюнцель — 5 (Раст, Сиси), 30:44 — 4:2. Бэкстрем — 7 (Овечкин, Карлсон), 37:49 — 4:3. Эштон-Риз — 2 (п.в., Летанг, Джерри), 58:57 — 5:3. Кросби — 5 (п.в.), 59:11 — 6:3.

Вратари: Джерри — Ванечек (58:40 — 58:57, 59:00 — 59:11).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 38 (10+11+17) — 31 (9+14+8).

Наши: Малкин (14.06/2/-1) — Кузнецов (17.59/1/-1), Овечкин (25.46/3/-2), Орлов (18.50/0/-1).

14 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Матчи между одними и теми же командами в нынешней НХЛ сильно утомляют: смотреть за одними и теми же парами порой очень сложно. Наверняка непросто и игрокам — например, «Аризона» и «Сент-Луис» сыграли подряд семь матчей. Но в случае «Питтсбурга» и «Вашингтона»: битвы Малкина и Кросби против Овечкина и Бэкстрема никогда не надоедают. А в свете возвращения в строй одной из главных звезд «Кэпиталз» сегодняшний матч был особенно интересен.

Евгений Кузнецов из-за попадания в ковид-лист НХЛ пропустил практически месяц: он последний раз играл как раз против «Питтсбурга» 19 января. Тогда 92-й номер забил, огорчил «Пингвинз» он и на этот раз. Россиянин набрасывал на ворота, и шайба рикошетом от клюшки соперника влетела в сетку. Да и в целом было незаметно, что Кузнецов давно не играл — именно его тройка была самой активной.

Kuzy making our hearts flutter pic.twitter.com/cfwDG1mtf9 — Washington Capitals (@Capitals) February 14, 2021

В ответ «Питтсбург» закрутил гениальную атаку в чужой зоне, в которой поучаствовала вся пятерка, а завершил Брайан Раст.

«Вашингтон» в этом сезоне ужасно действует на своем пятаке, и даже появление в команде гиганта Здено Хары не помогает. Танева оставили совсем одного.

Go to the net and good things will happen.



Here's a look at some good things ?? pic.twitter.com/Cjg9z0Rtok — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 14, 2021

«Вашингтон» сравнял счет благодаря удачной игре на пятаке Якуба Враны, а Кузнецов записал на свой счет результативную передачу, начав голевую атаку.

V for Valentine's Day ? pic.twitter.com/y26YgonQyz — Washington Capitals (@Capitals) February 14, 2021

Но ужасные действия «Кэпиталз» в обороне снова потянули команду вниз. Сначала Раст оформил дубль, а потом Гюнцель поразил ворота Витека Ванечека.

WE HAVE A TWO-GOAL LEAD! pic.twitter.com/4QbucQ2Sj5 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 14, 2021

Евгений Малкин, весь матч находившийся в тени, напомнил о себе в концовке второго периода. Но в этом случае лучше было бы, если его вообще не было видно. Овечкин сделал наброс в сторону ворот соперника, Малкин был первым у шайбы, но Бэкстрем поднял ему клюшку и тут же легонько направил шайбу в сетку. Тристан Джерри этого явно не ожидал.

Овечкин почти не уходил со льда (время — 25 минут и 46 секунд), часто брал игру на себя, но это не помогло. В чужой зоне хоккеиста «Вашингтона» допускали много ошибок, а замена вратаря на шестого полевого привела только к двум пропущенным голам в пустые ворота. Как и две предыдущие встречи между командами в этом сезоне, сегодняшняя завершилась победой «Питтсбурга». Но если до этого «Вашингтон» проигрывал за пределами основного времени и набирал по очку, то в этот раз и этого сделать не удалось.