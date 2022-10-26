Знарок в «Ак Барсе» на грани отставки. Суперсостав не помогает — казанцы проиграли 9 матчей из 10
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Дроздов — 4 (Хмелевский, Кулемин), 6:16 — 1:0. Шмелев — 8 (бол., Кадейкин, Науменков), 18:46 — 2:0. Глухов — 2, 22:36 — 2:1. Шмелев — 9 (бол., Мухамадуллин), 39:47 — 3:1. Картаев — 3 (Санников), 53:34 — 4:1.
Вратари: Ежов — Билялов.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 21 (8+11+2) — 32 (6+15+11).
Судьи: Бирин, Юдаков.
26 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.
Перед началом третьего «зеленого дерби» в кулуарах по-тихому пробежал слушок — даже в случае очередного поражения Олег Знарок не отправится в отставку с поста главного тренера «Ак Барса». И вроде бы в этой информации не было ничего удивительного. Генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин несколько дней назад в очередной раз выразил вотум доверия всему тренерскому штабу, а по информации коллег из казанского издания «Бизнес-Онлайн», в клубе решительно отвергли идею увольнения Юрий Бабенко, отвечающего за нападающих и игру в большинстве.
Однако очередное подтверждение безграничного доверия к трехкратному обладателю Кубка Гагарина наталкивает на мысль, что в Казани боятся любых потрясений. В «Ак Барсе» не захотели менять утопичную игровую модель, основанную на непонятных длинных передачах и забросах, отказались от возможного усиления тренерского штаба со стороны, а также не стали приносить ритуальные жертвы и перетряхивать состав. Вместо этого в столице Татарстана все в один голос продолжают убеждать себя в том, что у них все хорошо, а все неудачи — это временные трудности, которые скоро пройдут. Надо только чуть-чуть подождать, и многомиллионная конструкция непременно взлетит вместе со Знарком.
Только все эти слова о том, что команда находится на правильном пути, — либо чистое самовнушение, либо не самая лучшая попытка скрыть собственную беспомощность. За последние 10 матчей мы ни разу не увидели по-настоящему доминирующий «Ак Барс», чьи беды можно было бы списать на слабую реализацию или тотальное невезение. На протяжении все продолжающейся черной полосы казанцы будто бы застыли в одном агрегатном состоянии, расплывшись киселем по льду.
Что вообще изменилось в игре команды за прошедший месяц? Принципиально улучшилась игра в большинстве? Нет. У Знарка проснулись дорогущие примадонны? Снова нет. Появился четкий первый номер в «рамке»? Опять мимо. Команда наконец-то прибавила в скорости и забыла про проблемы с «физикой»? Нет, нет и еще раз нет. А в последние дни ко всему этому «добру» добавились еще и распри внутри коллектива, которые вылились в столкновение Александра Радулова и Александра Бурмистрова. Так с чего общая ситуация должна измениться?
Результат бездействия оказался вполне ожидаемым. «Салавату» сегодня не пришлось работать на полных мощностях и рвать жилы, чтобы закинуть заклятым друзьям четверку. Уфимцы максимально бережно относились к своим моментам, грамотно строились в средней зоне, предельно надежно сыграли у своих ворот и в итоге без проблем забрали два очка, отыграв большую часть матча вторым номером.
Кажется, иллюстрация сезона «Ак Барса» в миниатюре — первый гол дерби, который соорудили Саша Хмелевски и Иван Дроздов. Зачем-то полетевший третьим в прессинг Кирилл Адамчук запинается о чужую синюю линию и оголяет центр, Никита Лямкин играет непонятно по кому и без проблем пускает себе за спину реактивного белоруса, Кирилл Семенов лениво и безуспешно пытается прервать передачу на американца от Николая Кулемина, Александр Радулов откатывается спиной на позиции защитника и проваливается при попытке зацепиться за шайбу, печально смотря в спину нападающему в светло-зеленой форме, Тимур Билялов застревает в полупозиции и до последнего не знает, нужно ли выбрасывать клюшку в ноги Дроздову. Самая настоящая квинтэссенция казанского хаоса и раздрая.
Неужели даже после такого Валиуллин не решится нажать тревожную кнопку и перейти от красивых слов к жестким действиям? Или же босс «Ак Барса» опасается остаться без работы вместе со Знарком?
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