Почему все уверены, что «Ак Барс» уже чемпион? Причин провалиться у казанцев полно

Мощный состав и тренер-победитель — не гарантия успеха.

Вратарский риск

Летом «Ак Барс» пошел на риск: расстался с не оправдавшим ожидания Игорем Бобковым и оставил одного опытного по меркам КХЛ голкипера. Тимур Билялов начнет сезон первым номером, а страховать 27-летнего вратаря предстоит Амиру Мифтахову, который вернулся в Казань после однолетней командировки в фарм-клуб «Тампы». Серебряный и бронзовый призер МЧМ отыграл год в АХЛ и Ист-Косте, но понял, что зайти в основу — фантастическая и практически невыполнимая задача. Разумнее окрепнуть в КХЛ, тем более родной клуб поставил высокие цели и собрал звездный состав.

Из размена Бобков — Мифтахов выводится очевидный выигрыш «Ак Барса»: Амир дешевле и перспективнее Игоря, который оперативно подписался с «Автомобилистом». Казанцы освободили ресурсы для других приобретений, сэкономив на вратарях. Ставку сделают на Билялова, но справится ли голкипер с длительной регуляркой (68 матчей) и плей-офф? Тимур — один из сильнейших вратарей лиги. Но травматичность не позволяла ему взять новую высоту и получить приставку топ- по меркам КХЛ.

Повреждениям подвержены все хоккеисты, которые выходят на лед. Получить травму можно на ровном месте: попадет конек в трещину на льду — и останешься без хоккея на пару месяцев. Прогнозировать, что вратарь сломается, глупо и бессмысленно. Факт в том, что Билялов за карьеру не проводил больше 38 матчей в регулярке. Справится ли голкипер с большей нагрузкой? Готов ли Мифтахов страховать Тимура и стать полноценным бэкапом в топ-клубе? «Колорадо» в минувшем плей-офф доказал, что для победы необязательно иметь топ-вратаря. Кубки берутся и с парой средних голкиперов. Повторит ли путь «Эвеланш» «Ак Барс» — серьезный вопрос.

Звездный состав не гарант успеха

Главный тренер казанцев Олег Знарок не считает верным сравнивать состав нынешнего «Ак Барса» с дрим-тим локаутного сезона-2004/05. 18 лет назад ковровая закупка казанцев поставила на уши всю Суперлигу. В Татарстан прилетели Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Николай Хабибулин, Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис, Винсан Лекавалье и Дэни Хитли. Чем закончился кубковый поход казанцев, болельщики со стажем прекрасно помнят. Мегазвездная банда «Ак Барса» уступила в первом раунде «Локомотиву», забросив за четыре матча серии только пять шайб. Казанцы не понаслышке знают, что переполненный громкими именами состав — не гарант успеха.

Александр Радулов. ХК «Ак Барс»

Летом «Ак Барс» собрал россыпь российских талантов. Обменяли из «Динамо» Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. Вернули из Северной Америки Александра Радулова, стагнирующего в «Далласе». За Джордана Уила получили элитного снайпера Станислава Галимова. Вырвали у «Авангарда» сильного центра Кирилла Семенова. Не говоря о том, что за казанцев играли Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Петров, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артем Галимов и продливший контракт с командой форвард-ветеран Данис Зарипов.

Игровое время и заявка на матч ограничены. Всех звезд, каким бы ни было желание тренера, не уместишь в ведущих звеньях и бригадах большинства. А глаза так и разбегаются между нападающими. Распределить игровое время между креативными форвардами и разрушителями — основная задача тренерского штаба. Например, с тем же Шипачевым московское «Динамо» ни разу не проходило второй раунд плей-офф. Да и Радулов выигрывал последний кубок в далеком 2011 году с «Салаватом Юлаевым». «Ак Барс» с новыми лидерами не прошел путь созревания. Чемпионские команды не строятся за лето. Или казанцы опровергнут этот тезис?

Фигура Знарка и помощников

Приглашение тренера-победителя — также не гарант успеха. Последний Кубок Гагарина Олег Знарок выигрывал в 2017 году, когда возглавляемый СКА превосходил на голову лигу по подбору игроков. Из побед на уровне сборной вспомним золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2014 в Минске. После ухода из вертикали «СКА — сборная» специалист безуспешно поработал со «Спартаком». Тыква не превратилась в карету: первый раунд с красно-белыми Олег Валерьевич так и не прошел, а из середняка не получился претендент на высокие места.

В Казань Знарок прилетел без давнего помощника Харийса Витолиньша. Латвийца заменят люди, которых Олег Валерьевич когда-то тренировал: Юрий Бабенко и Александр Бойков. Не уверен, что молодые специалисты станут противовесом опытного наставника и направят главного на правильный путь, когда что-то пойдет не так. Лидеры «Ак Барса» доигрались до такого положения, что могут позволить расслабиться в длительной регулярке. Объяснив тренеру, что в плей-офф соберемся и все будет нормально. Помощникам, да и самому Знарку, важно не потерять контроль над командой.

Взглядом со стороны, вероятно, поможет Зинэтула Билялетдинов. Но не останется ли любимый тренер республики номинальной фигурой? Полномочия Зинэтулы Хайдяровича пока отчетливо неясны.

Своенравие лидеров

Каждый лидер — своенравная натура. Игроку, который привык выходить в первом большинстве, сложно принять, что место займет другой хоккеист. Потому что лидеров «Ак Барса» хватит на две-три команды. Знарок привык доверять своим парням. С которыми работал в том числе в СКА и сборной. Поэтому кредит доверия звездам, даже если начнутся трудности, будет большой. Хорошо, если команда сразу зазвенит и начнет доминировать в лиге. Другое дело, если пойдут локальные проблемы: с кем поставить Радулова, оставить ли в связке Шипачева и Кагарлицкого, какую роль доверить Зарипову? Отсутствие командного результата усилит давление на тренера и приведет к косым взглядам в раздевалке.

Объединить лидеров единой целью — задача главного тренера. Шипачев, Войнов и Радулов выиграли немало трофеев, заработали достаточно для безбедной старости. Знарку надо заставить каждого выкладываться на максимум здесь и сейчас. Не допустив, чтобы звезды разлагали коллектив и перечили партнерам или тренерам. Только тогда «Ак Барс» будет претендовать на Кубок Гагарина.

Тренировка «Ак Барса». ХК «Ак Барс»

Неопределенность с форматом плей-офф

Эта причина равноценна для каждой команды. КХЛ презентовала календарь на регулярный чемпионат, но формат плей-офф остается загадкой. Предполагается, что первый раунд пройдет внутри конференций, а со второго введут перекрестную схему: «Восток» против «Запада». Тогда не исключена встреча «Ак Барса» с условным ЦСКА в полуфинале. Схема плей-офф согласовывается — надеюсь, руководители определятся до начала сезона. Впрочем, если «Ак Барс» нацелен на Кубок Гагарина, нет разницы, с кем играть в плей-офф. Даже если в первом раунде сетка сведет с действующим чемпионом.