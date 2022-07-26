Гашек снова атакует российский хоккей. Теперь он хочет запретить чехам играть в КХЛ
Олимпийский чемпион Доминик Гашек вжился в роль эксперта по российскому хоккею. Легендарный в прошлом вратарь воодушевленно комментирует ситуации, связанные с русскими игроками или КХЛ. Не остался без внимания Дмитрий Яшкин, подписавший 25 июня контракт с питерским СКА. Двукратный обладатель Кубка Стэнли так возмутился трансфером, что предложил принять закон, запрещающий чешским спортсменам играть в России.
«Мне очень жаль. Работа гражданина Чехии в РФ — это поддержка России и спецоперации на Украине. Следовательно, это опасность для нашей страны и ее граждан. Однако я виню не парня или его агента, а правительство и парламент Чехии за то, что они не приняли закон, запрещающий это», — отреагировал на переход Яшкина экс-голкипер в своем Twitter-аккаунте.
Гашек неожиданно для многих включил режим русофоба и стабильно критикует российский хоккей после начала спецоперации. Хотя Доминик сам играл в КХЛ. Сезон-2010/11 вратарь-ветеран провел за московский «Спартак». Однако в последние месяцы чех разразился громкими заявлениями, которые напоминают нелепые анекдоты. Не исключено, что таким поведением Гашек пытался заработать очки в политической карьере. Однако гнев олимпийского чемпиона в адрес России не помог на выборах президента Федерации хоккея Чехии. Доминик проиграл Алоису Гадамчику, которого поддержал 31 делегат. Для сравнения: у Гашека — только пять голосов.
Нелепо последнее заявление Гашека выглядит еще и потому, что Дмитрий Яшкин родился в Омске. Со сборной Чехии он связан только по отцовской линии — папа новичка СКА долгие годы играл и работал менеджером в клубе «Всетин». Был ассистентом и капитаном команды. В системе «Всетина» Яшкин-младший и начал большую карьеру. Дмитрий — продукт чешской хоккейной школы, но созревал как форвард уже в НХЛ. Драфт-2011, на котором Дмитрия выбрал «Сент-Луис» под 41-м номером, предопределил дальнейшую карьеру нападающего: семь сезонов русский чех отыграл в Северной Америке за «Блюз» и «Вашингтон».
Яшкину, конечно, досталось от легенды не так серьезно, как российским игрокам (в том числе Александру Овечкину, которого чех назвал трусом), выступающим в НХЛ. В конце февраля Гашек призвал лигу аннулировать контракты с нашими хоккеистами. На провокации Доминика энхаэловские боссы, знающие законы бизнеса и умеющие считать деньги, разумеется, не поддались.
«НХЛ должна немедленно прервать действия контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт», — писал в Twitter-аккаунте Гашек.
Доминик не останавливается и продолжает играть в яростного противника российского хоккея. Полагаем, только самому Гашеку известно, чего он добивается, распыляясь мыслями по каждому поводу, который касается КХЛ или русских игроков. Гашек — легенда мирового хоккея. К мнению таких глыб прислушиваются, но только до тех пор, пока человек здраво оценивает ситуацию и не скатывается до импульсивных заявлений. Но умению Гашека пропиарить себя многим можно поучиться.
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