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Вместо серой предсезонки — ярчайшее шоу. Чем нам запомнился сочинский турнир

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. Сочи. «Авангард» — СКА — 3:1.
Фото ХК СКА
Итоги Лига Ставок Sochi Hockey Open: массовые драки, алкотурнир среди журналистов, травма Мичкова и море позитива.

Южный колорит

Sochi Hockey Open — самый жаркий предсезонный турнир КХЛ. Отличающийся особым колоритом, душевностью и событийностью. Южный город на неделю превратился в центр хоккейного внимания России. Не в обиду Казани, Челябинску, Санкт-Петербургу, где вкладывают душу в организацию турниров. В Сочи сошлись все звезды, а хозяева создали условия для комфортной работы игроков, тренеров, журналистов. Погода, антураж, располагающая атмосфера, активности для болельщиков. Игроки не устали от сезона, партнеров, тренеров и журналистов. Шутят, улыбаются и делятся впечатлениями от первых тренировок в неформальных беседах.

Разумная идея — развести матчи и добавить в календарь два выходных. Турнир из бешеного спринта превратился в приятный марафон. Появилось время для работы и отдыха. Позаботились организаторы об околохоккейных кейсах. Например, выпустили уникальную коллекцию карточек, посвященную турниру. Поддержал инициативу известный гигант этой индустрии. Болельщики в перерывах матчей получали карточки лично от игроков. А в качестве бонуса — живой автограф и памятное фото.

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Отдельного внимания заслуживает первый открытый чемпионат России по «Черной пяточке» среди журналистов, за которым следили не только коллеги, но и некоторые хоккеисты. Подробности вы легко найдете в разных хоккейных телеграм-каналах. Затейником торжества выступил Андрей Назаров — фронтмен турнира и хоккейного «Сочи». Каждая пресс-конференция коуча не обходилась без ярких пассажей, разлетевшихся на цитаты.

Не понимаю тех, кто душит Назарова за перфоманс в матче с «Авангардом». Маркетологи «Сочи» оперативно отреагировали на драки выпуском новой коллекции футболок Fatality. А все потому, что тренер сделал шоу из непримечательной контрольной игры. Когда тренеры проверяют хоккеистов, ищут сочетания, а сами игроки под нагрузками. Нейтральным болельщикам смотреть за этим скучно. Взрыва чувств и прилива любви к хоккею это не вызывает. Чего не скажешь о драках, которые завели и трибуны, и сами команды. Зрителей, несмотря на курортные прелести, собралось немало. Трибуны гнали вперед «Авангард» и СКА — старались туристы, прилетевшие из Омска и Санкт-Петербурга. Болели и за сборную России.

«Сочи» продавал билеты на пляже и в аэропорту. В 50 метрах от зоны выдача багажа гостей южного курорта встречали приятные девушки, предлагающие сходить на матчи турнира. Билетная точка в аэропорту — это оригинально. Идеальная ловушка для туристов, которые не знают, чем занять свободное время. Представьте, какой диссонанс. Высадился в Сочи. За бортом +28. А на выходе в город вас зовут на хоккей — на льду и с шайбой. Как тут не поддаться соблазну и не купить пару билетов? Суммарная посещаемость турнира составила около 25 000 человек.

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СКА и «Авангард»

«Авангард» получил массу импульсов на сочинском этапе предсезонки. Как никак новый главный тренер Дмитрий Рябыкин выиграл с командой первый турнир. Рано говорить о целостном хоккее, системе и отлаженности действий. Заметно, что нападающие получили свободу в атаке. В игре чувствовалась расслабленность. Творцам, как Ткачев, Грицюк, Толчинский и Буше, это помогает рисовать комбинации. Владимиру, правда, на последней тренировке шайбой выбили три зуба — в Омск нападающий вернется с «сочинской» улыбкой.

Массовая драка с «Сочи» сплотила команду. Назаров устроил «Авангарду» бесплатный тимбилдинг. Об этом говорили босс омичей Александр Крылов и сам Рябыкин. Матч с хозяевами раскрыл новичка «ястребов» Кристиана Яроша. Словак — самый заметный защитник «Авангарда» на турнире. Успел показать и бойцовский характер, и индивидуальные навыки. Во время ледового побоища с «Сочи» не щадил бесстрашных парней Андрея Назарова. Навалял сначала Бабенко, а затем Иванюженкову. Тем самым показал тренерам, что готов постоять за партнеров.

Ярош не теряется при позиционной обороне, рационально обращается с шайбой. Кристиан, конечно, не прямая замена Оливера Каски или Вилле Покки. Но первые впечатления оставил приятные. Чего не скажешь о другом новичке — Броадхерсте. Пока не кажется, что Алекс — тот центр, который раскроет крайних и вдохновит их на шедевры у чужих ворот. Больше Броадхерст напоминает честного работягу. Впрочем, августовские впечатления часто оказываются обманчивыми. Подождем, пока американец адаптируется к новой команде и требованиям Рябыкина.

«Авангард» провел разные матчи на турнире. Умудрился уступить сборникам, чуть не доигрался до овертайма с «Адмиралом», но образцово действовал против СКА в центральной встрече SHO. Минимум хаоса в обороне, надежная игра голкипера Станислава Галимова и ответственная реализация моментов. По таким играм не скажешь, что на дворе август. Армейцы перед турниром в Сочи провели несколько тренировок на льду. Неудивительно, что их игровой рисунок далек от идеального, а побеждать получалось только за счет превосходства в классе и мастерства отдельных исполнителей.

В Сочи скучали на трибунах Дмитрий Яшкин, Андрей Педан и Евгений Кетов. Главный тренер армейцев Роман Ротенберг расплывчато объяснил причины отсутствия игроков основы. «Мы не торопим события, смотрим по ситуации». Вопросов больше, чем ответов. Важная задача тренеров СКА — подобрать партнеров Дамиру Жафярову. По первым матчам не покидала мысль, что техничному форварду не с кем сыграть в пас или нарисовать нестандартную комбинацию. Тренеры пробовали с Дамиром другого новичка — Марата Хайруллина, но старательный форвард пока не нашел химию с Жафяровым. Ждем в составе Яшкина — не сомневаюсь, что русский чех поднимется в первое звено и первое большинство.

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Проблемы «Сочи» и травма Мичкова

Первый предсезонный турнир вскрыл проблемы «Адмирала» и «Сочи». Южанам необходимы два-три крепких защитника. Оборона — слабейшая линия команды Назарова. Тренер отмечал, что клуб ищет усиление, но, учитывая обнищавший рынок, договориться с оптимальными кандидатами непросто. С такой обороной не ждать сладкой жизни вратарям — Алексею Мельничуку и Максиму Третьяку. Они только набирают форму. Мельничук, допустим, не играл c 8 апреля. Потенциал у пары огромный. Конкуренция поможет прогрессировать обоим голкиперам, но для борьбы за плей-офф селекционном отделу надо оформить пару успешных сделок по защитникам.

Леонид Тамбиев, напротив, доволен селекцией и подписанными хоккеистами. Тренер считает, что привезенные иностранцы лучше тех, которые играли за «Адмирал» в прошлом сезоне. Звучит это не иначе, как самоутешение. Между легионерами и российским костяком огромная пропасть. Одно звено и вратарь Никита Серебряков не вытащат команду в плей-офф. Зато в Сочи все увидели системообразующие ценности тренера Тамбиева. Результат придет к «Морякам» только через безумную работу, дисциплину и самоотдачу. Никаких прокатов и вольностей. Строгие шаблоны в обороне, средней и чужой зонах. Минимум творчества, максимум пахоты. Не ждите привлекательного и яркого хоккея от «Адмирала». Команда удержится на плаву до тех пор, пока не покинут силы в длинной регулярке. Как только топливо закончится, «Адмирал» пойдет ко дну.

Огорчила травма Матвея Мичкова. Форварда жестко встретил защитник минчан Алексей Емелин. Но и без главной звезды сборная России U25 выдала яркие отрезки. Запомнился Дмитрий Бучельников — другой талант системы СКА, который сейчас лучше готов ко взрослому хоккею, чем Мичков. Поставленный бросок, катание, сила, умение вести борьбу и держать удар — у задрафтованного «Детройтом» нападающего хватает данных, чтобы бороться за место в основе армейцев. Сильный турнир провел Данила Юров. Из Сочи он полетит в Магнитогорск, но пока неизвестно, сыграет ли форвард в заключительном матче Мемориала Ромазана. Тем не менее Юров доказал, что при должном доверии справляется с уровнем КХЛ.

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ХК СКА
ХК Сочи
Андрей Назаров
Матвей Мичков
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Клюшкой в шею. Форварда СКА едва не покалечили на предсезонке
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Металлург - ЦСКА
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3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
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Финалы конференций
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2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
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3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
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3 - 2
6. ЦСКА - СКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
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1 - 6
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3. Спартак - СКА
1 - 2
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1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
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1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
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6. Северсталь - Динамо М
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Ак Барс - Авангард
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6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
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2 - 3
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3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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3. Барыс - Металлург
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