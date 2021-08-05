Тайны системы Хартли и процент жира в СКА. Как команды КХЛ готовятся к сезону

В Сочи продолжается хоккейный турнир, на котором уже была первая серьезная травма, а Сергей Толчинский едва не потерял зубы.

Ворвался на собрание

Защитник «Сочи» Никита Седов бросился под шайбу в матче против СКА в первом периоде и больше на площадке не появлялся — перелом. Застраховаться от такого невозможно, тем более, молодой хоккеист прекрасно понимает, что ему нельзя уворачиваться от шайбы даже летом, если он хочет попасть в состав. Теперь больничный, тренировки в зале, хорошо, если к началу чемпионата удастся восстановиться.

Могли бы мы потерять и Сергея Толчинского. Ему прилетело шайбой в лицо.

— Сначала я подумал, что потерял несколько зубов, — признавался нападающий после игры. — Но шок прошел и понял, что все в порядке.

На лице Сергея не было даже синяка. А попадала ли вообще шайба?

Утром в среду мне постоянно приходилось уходить из пресс-центра. То «Автомобилист» проводит собрание, то «Авангард». Затем снова собрались екатеринбуржцы, чтобы для них судьи провели семинар по правилам. Постоянно надо было куда-то уходить. Не то, чтобы это напрягало. Но...

— Вот что это вы изучаете? — ворвался я на концовку командного собрания «Автомобилиста». На стену с проектора была выведена картинка. Николай Заварухин стоял с лазерной указкой.

— Меньшинство разбираем, — буркнул тренер. — Смотрите, нас четыре, а соперников пять.

То есть он и мне решил объяснить, что такое меньшинство. Вот что значит тренер, всегда в работе.

— И еще пять стоят на своей скамейке, готовы выйти на площадку, — заметил я.

Заварухин посмотрел на меня с интересом.

— Это, наверное, следующая пятерка на большинство, — предположил он.

— А вы-то что разбираете? — не успокаивался я.

Тренер «Автомобилиста» показал указкой, что ему не нравится, как один игрок «Сочи» стоит рядом с вратарем и ему никто не мешает.

— Надо за ним смотреть, — напомнил он.

Я мгновенно оценил ситуацию.

— Пусть вратарь ударит его клюшкой по спине и он уедет.

Заварухин тяжело вздохнул и выключил указку. Сотрудники клуба, еще секунду назад слушавшие меня с интересом, выключили монитор. Не исключено, что я сказал совсем не то. Хотя, по мне так совет был идеальным.

Снова этот дурацкий вирус

Но уже приближалось собрание «Авангарда», а там что-то кому-то советовать бессмысленно. Я вышел на улицу, и ничуть не пожалел. У входа был вратарь «Трактора» Эмиль Гарипов. Про него столько слухов ходит!

— Чем вы болеете, Эмиль? — я включил камеру. — Говорят, что всё плохо.

— Всё уже позади, — пожал плечами Гарипов. — Я болел. Чем сейчас все болеют? Коронавирусом? Вот и я им переболел.

— Рассказывают, что вас подключали к ИВЛ.

— Ну нет, этого не было. Тяжело было, но ИВЛ точно не было. Сейчас все в порядке, восстанавливаюсь.

Но на турнире Эмиль, конечно, не сыграет.

На улице больше никого не было, становилось жарко, так что пришлось вернуться в помещение. Пресс-центр в «Шайбе» такой, что если встанешь рядом с одной из стен, то все прекрасно слышно, о чем говорят на собрании команды. Можно вообще все услышать, до осторожного покашливания кого-нибудь из участников.

Напомню, что все новые игроки «Авангарда», отмечают, как много им пришлось менять в собственной игре, чтобы это устроило Боба Хартли.

— А что было самое сложное? — поинтересовался я у Владимира Жаркова. — Расскажите, чтобы я понял и оценил.

— Так-так, — задумался нападающий. — О, вспомнил. В «Авангарде» нельзя встречать чужих игроков спиной к своим воротам. Это самое тяжелое. Ты всегда играл иначе, но у Боба Хартли нельзя.

— Нужный навык или просто тренеру делать нечего?

— Очень нужный. Если у тебя все получается, то есть преимущество над соперником, его легче нейтрализовать. Но привыкать к этому очень непросто. Ведь ты всю жизнь играл иначе. И если прекрасно понимаешь о чем речь на собрании, то в игровом моменте не всегда успеваешь перестроиться. Инстинкты.

— А вы играйте всегда в давление, чтобы у соперника не было шайбы и его не приходилось встречать, — посоветовал и я.

Жарков удивленно замолчал. Хотел было ответить, но оценил, как как сильно печет солнце. И людям тяжело.

СКА и процент жира

На стадион приехали игроки СКА. Из автобуса они выходили спокойно, с улыбками. Видно, что прибыл фаворит, основательность во всем. При этом все вежливые и приветливые. За руку поздоровался Евгений Кетов. Но он из Перми, его вежливость понятна.

— Воды, — говорю. — Есть вода?

Моя-то осталось в пресс-центре.

Сотрудники пресс-службы тут же вынесли две холодные бутылки. Стало немного легче. Тем временем, часть игроков питерского клуба отправилась на небольшую тренировку. Все участники турнира проводят разминку в помещении, в зале, на улице стараются не появляться. Но игроки СКА отправились на открытое пространство, в самое пекло.

Я бы не пошел смотреть, но с ними был Крейг Слоунауйт. Это тот человек, что работал в «Сакраменто», «Флориде» и «Виннипеге». Профессор-хиропрактик, участник Олимпийских игр.

Правда, занятие проводил не он, а Артем Нехороших, еще один тренер по ОФП и восстановлению.

— Как вам канадец-то? — спрашиваю. — Есть что-то новое? Он фанат здорового питания, но некоторых продуктов нет в России. Что же делать?

— Да в СКА всегда серьезное внимание уделялось питанию игроков, — успокоил меня Артем. — Всегда игрокам давали и план тренировок, расписывали диету. Нет никаких проблем с продуктами. Тут же вопрос в том, как тот или иной человек использует рекомендации. Ты можешь написать, что угодно, а он все равно будет есть бургеры.

— Так как новичок?

— Специалист высокого уровня, тут даже спорить нечего.

Но в деле я его так и не увидел. Пока он стоит и смотрит. Опять же игроки СКА уже не нуждаются в тотальном контроле. На первый сбор с ненормативным процентом жира пришло лишь два человека.

— А кто не знаете? — заинтересовался нападающий Антон Бурдасов, когда я ему сказал об этом. — Я догадываюсь, но точно сказать не могу, чтобы никого не обвинять.

— Не знаю, — развел я руками. — Да и насколько я понял, там все не критично.

— Дело в том, что у нас сейчас процент жира замеряют иначе, чем везде, — отметил нападающий. — Есть специальный аппарат, когда через тело человека проходит электрический заряд, а у многих до сих щипчики. Так вот этот заряд приводит к интересным результатам. Вроде смотришь, человек подтянут, кубики на прессе, а процент жира больше, чем надо.

— Какой норматив-то?

— От 12 до 15 процентов. У меня 12,7.

Знакомство со Свечковым

Удалось немного поговорить с главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным. Мне было важно понять, в каком он состоянии. Видел его в разным. Как тренера жалили со всех сторон, в год, когда он заработал бронзу с «Трактором». И как круто держался тренер. Видел его потухшие глаза во время работы в СКА и сборной.

Но сейчас неплохой отрезок карьеры.

— Понятно, что есть ожидание результата, но никто не дергает, — рассказывает тренер. — Но давление не всегда плохо, я и сам настроен на то, чтобы выступить как можно лучше. Хочется побед.

Он согласился, когда я предположил, что пока не все в порядке с обороной. Но Гатиятулин прекрасно понимает, что надо делать. За челябинский клуб я волнуюсь все меньше и меньше.

Ближе к вечеру, наконец-то, познакомился с Федором Свечковым, единственным нашим игроком, выбранным в первом раунде последнего драфта НХЛ. Веселый и добрый паренек. Вежливый, что все чаще встречается у молодых игроков.

— Я сейчас с папой поговорю и к вам вернусь, — сказал он.

Вернулся ведь.

— Как вам первые сборы со СКА? — спрашиваю. — В «Ладе» таких не было.

— Точно, не было. Нормальные сборы, тяжело, но я со всем справился.

И стоит улыбается, ждет следующего вопроса, чтобы на него ответить. Зачем, думаю, настроение портить и напоминать, что в СКА он пятый-шестой центр. Да и в этом году у него много времени у него займет сборная.

Главное, что я быстро понял, он открытый и хороший человек. Так что за него пока не волнуюсь.