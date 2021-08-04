«Трактор» может стать фаворитом сезона. У команды есть для этого все

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Торпедо» определилось с пятым новичком. Им стал защитник Теодор Леннстрем из Швеции, который и последний год провел в родном чемпионате. Что тут сказать? У нижегородцев есть проблемы в обороне. С таким составом, где едва ли не ведущим игроком будет Егор Мартынов, очень тяжело придется против команд с серьезным подбором форвардов. Теодор особо не бегает вперед, предпочитая разрушать. Но ничего страшного, даже с такими простыми обязанностями не все справляются. Не забывайте, что нижегородцы в последнее время очень тщательно отбирают иностранцев, откровенных провалов у них не было, наоборот, хоккеисты, сыгравшие за клуб, получают предложения от более богатых в нашей лиге либо едут в НХЛ, как случилось с Крисом Уайдмэном. Правда, контракты получают в Северной Америке весьма скромные, но хотя бы такой спрос имеется.

Однако «Торпедо» потеряло Криса, который здорово подключался к атакам, а замену ему не нашли. То есть проблема не решена, видимо, Дэвид Немировски будет вытягивать атакующий потенциал из Зията Пайгина, даст больше свободы тому же Мартынову, который любит угрожать чужим воротам. Но справятся ли они — большой вопрос.

С атакой все более или менее неплохо. Потерю Дамира Жафярова можно не заметить, если Кенни Агостино будет играть так, как делал это в АХЛ. А он был чертовски хорош, один из лучших игроков в той лиге. Из иностранцев в команде Энди Миле, которого все знают, а также Даниэль Заар и Марек Хривик. Осталось дождаться серьезных предсезонных матчей нижегородцев, чтобы оценить изменения. Кстати, в клубе еще надеются на возвращение Ивана Чеховича из «Сан-Хосе». Это было бы совсем неплохо.

«Трактор»

По поводу челябинского клуба в этом сезоне очень большие ожидания. Клуб произвел фурор летом, укрепившись так, словно собирается непременно выиграть кубок Гагарина в самое ближайшее время. Но когда какая-нибудь из команд ведет себя настолько активно, то это и дополнительная ответственность. Представляете, если не пойдет? Окружающие будут обсуждать любую неудачу. Но первая игра команды этим летом получилась неплохой. Впечатлили новички. То, что Виталий Абрамов носится по площадке, во всех врезается, набирает очки и не успокаивается ни на минуту, все знали, кто смотрел матчи АХЛ. Совершенно непонятно, почему ему так и не дали шансы в «Оттаве», кто там был лучше него? Смущали его рост и вес? Глупости все это при такой активности. Если все так пойдет и дальше, то Абрамов станет одним из самых крутых нападающих в КХЛ, плюс он еще человек неплохой, так что его полюбят не только на Урале.

Очень впечатлил Никита Тертышный, которого по непонятным причинам гоняли по арендам. В первой игре видел солидного нападающего, который знал, что делает, и выполнял все действия уверенно. Немного неудачно сыграла четвертая тройка с Андреем Стасем, да и защита команды явно отстает от атаки по надежности и полезности. Но в любом другом случае это могло бы напрячь, однако когда речь касается Анвара Гатиятулина, то опасения напрасны. Уж с построением защиты он непременно справится, осталось только подождать. Пока «Трактор» оправдывает ожидания. Дело даже не в победе над «Авангардом», а в том, как выглядит клуб.

«Металлург»

Впервые в сезоне показал себя «Металлург». Уж кому трудно завидовать в российском хоккее, так это главному тренеру команды Илье Воробьеву. Считается, что он ничего не умеет, на него вешают всех собак, когда команда проигрывает, но стоит магнитогорскому клубу начать показывать хороший хоккей, как сразу ищут людей, благодаря которым это случилось. И среди них нет главного тренера. Даже не знаю, как он еще держится. В первой встрече обыграна злая «Северсталь» — 6:3, при этом уральцы отыгрались после того, как соперник повел 2:0. И начиная со второго периода у команды стало очень многое получаться. Отчасти из-за того, что дрогнул соперник, но и сломать череповецкий клуб надо уметь.

Очень понравился Николай Голдобин, но и прошлым летом нападающий считался крутым приобретением ЦСКА, однако, как начался сезон, про него забыли. Кажется, что круто поработал летом Никита Коростелев. В тройке с Голдобиным и Майе он, кажется, получил необходимую свободу, какой не было в армейском клубе. Как всегда здорово смотрелся Брэндон Лайпсик, из-за этого трудно что-то сказать о Джоше Карри. То ли он помог бывшему форварду ЦСКА так сыграть, то ли сам Лайпсик настолько превосходит своих партнеров по звену. Странным выглядело первое звено «Металлурга» Кошелев — Неколенко — Акользин, но, видимо, их просто внесли в протокол раньше всех.

По обороне вопросов немного, тут надо дождаться более сильных соперников. Даже не на турнире Ромазана, а в Казани в середине августа, где уже будет настоящий хоккей. Но первое впечатление весьма позитивное. Илья Воробьев поработал неплохо.