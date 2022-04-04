Клуб КХЛ готов переехать в другой город. На домашней арене ему давно не рады

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Металлург» вышел вперед в серии с «Трактором». Несмотря на победу с минимальным счетом, преимущество хозяев было явным. По-настоящему страшно Илье Воробьеву было, вероятно, в последние две минуты, когда челябинцы сняли вратаря, обосновались в чужой зоне и имели пару-тройку моментов. Так мы увидели, что команда Анвара Гатиятулина все-таки умеет атаковать большими силами, а когда на магнитогорцев оказывают большое давление, то они могут и поплыть. Но этим способом поразить ворота «трактористы» не пользовались 58 минут основного времени. Одну из шайб они забросили в двойном большинстве. А Алексей Бывальцев подтвердил свою репутацию самого опасного форварда при игре в меньшинстве, воспользовавшись грубейшей ошибкой Егора Яковлева и Брэйдэна Лайпсика.

Но при игре в равных составах гостей не было видно. И это странно. Все-таки у соперника огромные проблемы с обороной, да и форварды не всегда безгрешны, однако никаких сложных задач «Трактор» перед соперником не ставил. Челябинцы играли осторожно, одинаково, что, конечно, не дает оптимизма по поводу исхода серии. Сказалось и отсутствие двух основных форвардов. Лукаш Седлак и Теему Пулккинен могли помочь, особенно финн со своим броском. Но мы видели такие матчи «Трактора», даже когда они играли оптимальным составом. Одна тактика, которая никак не меняется вне зависимости от счета. Дрогнули противники — есть победа. Если держатся — такие поражения. Пока непонятно, что может поменяться в этой серии. «Металлург» пока полностью все контролирует.

Переезд

«Витязь» может сменить локацию, переехать из Подольска в Балашиху. И очень высокие шансы на то, что это действительно случится. Дело не в том, что жить в шести километрах от МКАД удобней с точки зрения логистики, хотя близость к Москве — серьезный аргумент. Дело в отношении. Из Балашихи в клуб позвонили сами, предложили хорошие условия, тут заинтересованы в сохранении команды КХЛ. Может быть, в Подольске, осознав, что могут потерять, спохватятся и сделают свои предложения, чтобы хоккеистам было комфортно в городе, но в это уже никто не верит.

В последние годы «Витязю» чуть ли не в открытую дают понять, что они нежелательные гости на стадионе. Как-то несколько лет назад уже едва не дошло до окончательного разрыва отношений, но в последний момент стороны смогли договориться, на арену позвонили какие-то серьезные люди. Но растет стоимость аренды, ремонт на стадионе клуб делал за свой счет, не получая в ответ ничего. Там длинная и печальная история отношений, когда-нибудь расскажем об этом подробней.

Руководство арены Балашихи понять можно. Они бизнесмены, им выгодней, чтобы на сооружении был постоянный клиент, они поступают верно. Только не стоит надеяться на то, что «Витязь» будет интересен местным болельщикам. Но это яркий пример того, что зритель нашим хоккейным командам особо и не нужен. Арена решает свой вопрос, клуб — свой. Количество зрителей вообще не является хоть сколько-нибудь значимым фактором. Даже если на трибуны не будут вообще никого пускать, обе стороны выиграют. Сейчас начнутся переговоры, какие-то результаты станут известны совсем скоро.

Тренеры

В высшей лиге из года в год весной и летом начинаются великие тренерские перемещения. Очень перспективный специалист Игорь Гришин переезжает из «Рязани» в «Химик». Гришин достойно смотрелся в школе ЦСКА, прекрасно работал в «Толпаре», а в прошлом сезоне наладил игру аутсайдера турнира. В плей-офф попасть не удалось, слишком много было упущено, да и подбор хоккеистов был далеко не лучший, но на рязанцев было приятно смотреть. В системе «Спартака» такие тренеры очень нужны, в следующем сезоне в Воскресенске будет много ребят из МХЛ.

Сергей Решетников, который впечатляет последние два сезона, переезжает из «Химика» в новокузнецкий «Металлург». И там ему предстоит первое серьезное испытание в карьере. Если в Рязани и Воскресенске, где он работал до этого, командам было важно просто попасть в плей-офф, то в Кемеровской области требуют только побед. Там даже как-то Леонида Тамбиева уволили по ходу сезона.

В «Рязань» перебирается Александр Ардашев. В нынешнем сезоне он совмещал несовместимое. Был спортивным директором «Локомотива» и стоял на скамейке молодежной команды. Ардашев всегда хотел тренировать, а не заниматься административной работой. Помните, он даже после отставки Крейга Мактавиша возглавлял главную команду и был очень недоволен, когда позвали Майка Пелино.

В «Торос» возвращается Равиль Хайдаров, которого сенсационно уволили из клуба в середине прошлого сезона. По одной из версий, он пострадал, когда сказал знаменитую фразу на пресс-конференции после поражения про «червей в команде», с которыми он будет бороться. Но вряд ли из-за такого действительно могли отстранить тренера. Да и не вернули бы.