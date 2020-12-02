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Антирейтинг зарплат в КХЛ. Какие клубы переплачивают своим игрокам

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
2 декабря 2020, 11:10
Какие клубы переплачивают своим игрокам. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Какие клубы переплачивают своим игрокам. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обзор дня Алексея Шевченко.

Зарплаты

Что мы поняли из списка самых дорогих хоккеистов КХЛ? Еще раз убедились, что в КХЛ умеют переплачивать хоккеистам, так как деньги не частные, а в той или иной степени государственные. Посмотрите, с каким остервенением за океаном борются за каждый цент, а некоторые владельцы, хоть и являются мультимиллионерами, не готовы работать себе в убыток.

У нас все не так. Явно переплатили Якубу Коваржу. Самый дорогой голкипер КХЛ должен иметь за плечами победы, а у чешского голкипера их нет. Даже в сборную его никогда не приглашают основным вратарем, но в Екатеринбурге с легкостью дали в три раза больше, чем он заслуживает.

Прямо сейчас видятся провалом и 85 миллионов рублей Джастина Азеведо. Но здесь уж проблема менеджеров «Ак Барса». Если вы берете таких хоккеистов, то нужен и соответствующий тренер. Но в системе Дмитрия Квартальнова Джастин потух.

Еще один громкий провал в топ-10 — Антон Ландер из Швеции. Да, он играет на дефицитной позиции центрального, но высокую зарплату не отрабатывает. «Локомотив», постоянно жалующийся на бедность, этим летом сильно потратился. Тут и Алексей Марченко за 75, и Андре Петтерсон за такие же деньги, а сейчас еще и Пулккинен прибывает (55). Но это все за счет местных игроков, получающих мало — условия у них гораздо хуже рыночных.

Второй клуб, который очевидно выбрасывает деньги на ветер, — «Автомобилист». 65 миллионов Бруксу Мэйсику, 60 — Холланду плюс Коварж — это ужас. Даже рейтинг самых неудачных трат трудно составить, так как уже в первой двадцатке мы видим кошмарные цифры. Но, поверьте, если когда-нибудь (а это время наступит) вы увидите зарплаты всех игроков КХЛ, то вас ждет более серьезный шок. Не такой, когда вы видите, что у Ильи Зубова 50 в «Спартаке», но похожий.

Слух

Эмиль Гарипов может продолжить карьеру в московском «Динамо», но когда первый раз появилась эта информация, то в нее было сложно поверить. До сих пор не понимаю, в чем причина того, что во вратаря перестали верить в «Авангарде». Неужели решающим фактором стало то, что уроженец Казани плохо владеет клюшкой? Да, для Боба Хартли этот навык считается важным, но ведь не ключевым. Другие варианты в голову не приходят. Гарипов не слабее Шимона Грубеца. Даже несмотря на два «сухаря» чешского вратаря, которые он заработал после переезда. И мы еще не видели его в условиях стресса, а сложный период наступит.

Сейчас «Авангард» снова на ходу, но не сможет играть в таком темпе очень долго, скоро начнется спад, а мелкие детали показывают, что чешский голкипер не столь надежен. Переход не кажется реальным и по другой причине. На месте менеджеров подмосковной команды я бы просил хорошую компенсацию, однако вроде бы Эмиля готовы отпустить бесплатно. Тогда бело-голубым стоит хвататься за эту возможность. Пара Гарипов — Бочаров гораздо сильней пары Бочаров — Еременко или Бочаров — Кузнецов. Иван пока так и не может выйти на свой уровень, это связано с отсутствием качественного тренера вратарей, но конкуренция сделает его сильней. Гарипов же получит возможность играть, и гораздо чаще, чем в Балашихе. Если сделка состоится в предполагаемом формате, то именно «Авангард» будет проигравшей стороной. В сезон они входили с сильнейшей парой вратарей, а заканчивают — с непредсказуемой.

Переход

Лучший снайпер ВХЛ нынешнего сезона Дмитрий Рашевский перебирается в «Динамо». Помните, летом говорили, что «Динамо» вообще объединятся, и у бело-голубых будет два фарм-клуба. Почему-то до сих пор договор не подписан, так что нападающего приобрели простым трансфером. Лишь бы теперь его не замуровали в Красногорске, так как мы видим, что у Владимира Крикунова осторожное отношение к молодым, с опытными-то иногда получается не совсем хорошо.

Дмитрий очень удачно начал свой дебютный сезон в ВХЛ. Забил в первом же матче, сейчас на его счету 11 шайб, при этом нельзя сказать, что нападающий пользуется преимуществом сильного клуба. Его бывшая команда сезон проваливает, барахтается на грани попадания в зону плей-офф и уже не является такой мощной, как год назад. Главная проблема Дмитрия — не хватает массы. При росте в 185 сантиметров он весит лишь 75 килограммов, но, честно говоря, это не слишком-то ему мешало в ВХЛ, где достаточно качественно толкаются. Ему бы теперь доверие в КХЛ, но боюсь, что при нынешнем раскладе он будет курсировать между молодежкой и вышкой. Но вдруг шанс дадут? Например, вместо Магнуса Пяярви во втором звене, тем более, дебютный матч шведа показал, что он не в лучшей форме. Тем не менее клубам КХЛ стоит внимательно смотреть Высшую лигу, там еще с десяток человек, которые точно сыграли бы не хуже, чем некоторые легионеры.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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