Антирейтинг зарплат в КХЛ. Какие клубы переплачивают своим игрокам

Обзор дня Алексея Шевченко.

Зарплаты

Что мы поняли из списка самых дорогих хоккеистов КХЛ? Еще раз убедились, что в КХЛ умеют переплачивать хоккеистам, так как деньги не частные, а в той или иной степени государственные. Посмотрите, с каким остервенением за океаном борются за каждый цент, а некоторые владельцы, хоть и являются мультимиллионерами, не готовы работать себе в убыток.

У нас все не так. Явно переплатили Якубу Коваржу. Самый дорогой голкипер КХЛ должен иметь за плечами победы, а у чешского голкипера их нет. Даже в сборную его никогда не приглашают основным вратарем, но в Екатеринбурге с легкостью дали в три раза больше, чем он заслуживает.

Прямо сейчас видятся провалом и 85 миллионов рублей Джастина Азеведо. Но здесь уж проблема менеджеров «Ак Барса». Если вы берете таких хоккеистов, то нужен и соответствующий тренер. Но в системе Дмитрия Квартальнова Джастин потух.

Еще один громкий провал в топ-10 — Антон Ландер из Швеции. Да, он играет на дефицитной позиции центрального, но высокую зарплату не отрабатывает. «Локомотив», постоянно жалующийся на бедность, этим летом сильно потратился. Тут и Алексей Марченко за 75, и Андре Петтерсон за такие же деньги, а сейчас еще и Пулккинен прибывает (55). Но это все за счет местных игроков, получающих мало — условия у них гораздо хуже рыночных.

Второй клуб, который очевидно выбрасывает деньги на ветер, — «Автомобилист». 65 миллионов Бруксу Мэйсику, 60 — Холланду плюс Коварж — это ужас. Даже рейтинг самых неудачных трат трудно составить, так как уже в первой двадцатке мы видим кошмарные цифры. Но, поверьте, если когда-нибудь (а это время наступит) вы увидите зарплаты всех игроков КХЛ, то вас ждет более серьезный шок. Не такой, когда вы видите, что у Ильи Зубова 50 в «Спартаке», но похожий.

Слух

Эмиль Гарипов может продолжить карьеру в московском «Динамо», но когда первый раз появилась эта информация, то в нее было сложно поверить. До сих пор не понимаю, в чем причина того, что во вратаря перестали верить в «Авангарде». Неужели решающим фактором стало то, что уроженец Казани плохо владеет клюшкой? Да, для Боба Хартли этот навык считается важным, но ведь не ключевым. Другие варианты в голову не приходят. Гарипов не слабее Шимона Грубеца. Даже несмотря на два «сухаря» чешского вратаря, которые он заработал после переезда. И мы еще не видели его в условиях стресса, а сложный период наступит.

Сейчас «Авангард» снова на ходу, но не сможет играть в таком темпе очень долго, скоро начнется спад, а мелкие детали показывают, что чешский голкипер не столь надежен. Переход не кажется реальным и по другой причине. На месте менеджеров подмосковной команды я бы просил хорошую компенсацию, однако вроде бы Эмиля готовы отпустить бесплатно. Тогда бело-голубым стоит хвататься за эту возможность. Пара Гарипов — Бочаров гораздо сильней пары Бочаров — Еременко или Бочаров — Кузнецов. Иван пока так и не может выйти на свой уровень, это связано с отсутствием качественного тренера вратарей, но конкуренция сделает его сильней. Гарипов же получит возможность играть, и гораздо чаще, чем в Балашихе. Если сделка состоится в предполагаемом формате, то именно «Авангард» будет проигравшей стороной. В сезон они входили с сильнейшей парой вратарей, а заканчивают — с непредсказуемой.

Переход

Лучший снайпер ВХЛ нынешнего сезона Дмитрий Рашевский перебирается в «Динамо». Помните, летом говорили, что «Динамо» вообще объединятся, и у бело-голубых будет два фарм-клуба. Почему-то до сих пор договор не подписан, так что нападающего приобрели простым трансфером. Лишь бы теперь его не замуровали в Красногорске, так как мы видим, что у Владимира Крикунова осторожное отношение к молодым, с опытными-то иногда получается не совсем хорошо.

Дмитрий очень удачно начал свой дебютный сезон в ВХЛ. Забил в первом же матче, сейчас на его счету 11 шайб, при этом нельзя сказать, что нападающий пользуется преимуществом сильного клуба. Его бывшая команда сезон проваливает, барахтается на грани попадания в зону плей-офф и уже не является такой мощной, как год назад. Главная проблема Дмитрия — не хватает массы. При росте в 185 сантиметров он весит лишь 75 килограммов, но, честно говоря, это не слишком-то ему мешало в ВХЛ, где достаточно качественно толкаются. Ему бы теперь доверие в КХЛ, но боюсь, что при нынешнем раскладе он будет курсировать между молодежкой и вышкой. Но вдруг шанс дадут? Например, вместо Магнуса Пяярви во втором звене, тем более, дебютный матч шведа показал, что он не в лучшей форме. Тем не менее клубам КХЛ стоит внимательно смотреть Высшую лигу, там еще с десяток человек, которые точно сыграли бы не хуже, чем некоторые легионеры.