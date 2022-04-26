Будущее клуба КХЛ в тумане. У него нет ни тренера, ни стадиона и считаное число игроков на контракте

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Удивительно то, что питерский клуб СКА-1946 только впервые в истории МХЛ выиграл Кубок Харламова. Победитель регулярного чемпионата «Красная Армия» был переигран в шести встречах. Справедливо ли? Исполнители у питерцев были лучше, но во все сезоны у тренеров был хороший выбор игроков, но взять трофей удалось только сейчас. А ведь в какой-то момент показалось, что и этот год пройдет зря. Питерцы трижды меняли тренера. Сначала почему-то не поверили в Дмитрия Вершинина, испугавшись неудач на старте турнира. Затем работал Илья Горбушин, но у него в системе были другие должности, и все знали, что он недолго будет трудиться в молодежке.

Наконец, пришел Владимир Филатов, и все наладилось. Помню, когда приехал на тренировку питерского клуба в Мытищи, то главный тренер еще и не всех хоккеистов по именам знал. Но было заметно, что ему это особо и не мешало. Филатов быстро выстроил систему, игроки хоть и не всегда, но старались ее придерживаться, а это принесло результат. В плей-офф сложности возникли лишь в серии с «Ирбисом», когда молодежь, осознавая свое преимущество, немного расслабилась. Нечто подобное произошло и в финальной серии, когда питерцы приехали в Москву в субботу и были разгромлены еще в первом периоде. Но это был только один неприятный эпизод. Как-то я спросил у тренера, хочет ли он перейти во взрослый хоккей. Филатов — один из сильнейших тренеров молодежного хоккея, терять такого не хотелось бы.

«Да, попытаться я хочу, проверить себя на более высоком уровне, — признался он. — Получится или не получится — другой вопрос. Но испытать себя надо». Если хочет — пусть пробует, но если у него действительно получится, то молодежный хоккей потеряет сильного специалиста. Он сумел сделать в Санкт-Петербурге то, что не удавалось никому.

Новички

«Витязь» внезапно ожил и начал формировать состав на следующий сезон. Правда, новички пока не впечатлили, но хоть какое-то движение. Команде приходится формироваться с нуля. На контрактах (если не учитывать ребят из молодежки) было всего четыре человека. Нет у подмосковного клуба ни главного тренера, ни стадиона. Говорят, что с Балашихой практически договорились, но официально об этом до сих пор не объявлено.

Из тех, кто подписан накануне, самый известный — Кирилл Рассказов, обладатель Кубка Харламова в составе «Омских ястребов». Одно время он считался надеждой омского хоккея, но потом как-то быстро потух. Скорее даже не по своей вине, а потому что в «Авангарде» не было понимания, как работать с молодежью. Затем начались путешествия. Самыми смешными были последние два перехода. В начале сезона Кирилла взял Андрей Разин, считая, что этот центр закроет первое звено. Череповецкий тренер разочаровался в своем выборе еще на турнире в Санкт-Петербурге. Кирилл приехал в Нижний Новгород и там долго не мог понять, зачем его приглашали и чего хотят? На пресс-конференции его назвали Кириллом Капризовым, и это стало самым ярким событием на этом этапе. В «Витязе» Рассказов стал приходить себя и в последних матчах выглядел неплохо.

Удалось клубу сохранить Михаила Смолина. Последний сезон был у него самым удачным в карьере. Уроженец Нижнего Новгорода даже выходил в первом звене и не выпадал. Кроме того, контракты подписаны с молодыми Игорем Рыдченко и Вячеславом Сараевым. С таким подбором можно обогнать пока лишь «Куньлунь».

Контракт

«Салават Юлаев» сохранил все первое звено. Точнее, оно весь сезон было вторым, но после отъезда иностранцев тройка Шмелев — Кадейкин — Кулемин стала ведущей. Правда, ожидаемого результата не принесла. Да, удалось пройти «Сибирь», но уже на «Трактор» сил не хватило. Сначала в клубе сохранили Александра Кадейкина, затем переподписали контракт с Николаем Кулеминым, а накануне новое соглашение заключил Сергей Шмелев. Менеджеры Уфы делают все правильно, особенно на фоне слухов, что с приездом иностранцев возникнут серьезные проблемы.

Да они и уже есть. Говорят об интересе уфимцев к двум легионерам, но ни Эдвард Паскуале, ни Рид Буше не являются гарантом побед. Особенно непонятно, зачем им голкипер, проваливший сезон в Ярославле. Правда, на рынке вообще пустота, и менеджеры хватаются за любые варианты.

Что касается Шмелева, то он всерьез разочаровал именно в плей-офф. Всего одна заброшенная шайба в 11 матчах, несколько игр его не было видно. Объясняется это даже не тем, что его звено вдруг стало получать по 19 минут игрового времени (в регулярном чемпионате — 16 минут). Шмелев к 28 годам провел всего восемь матчей на втором этапе турнира. Сначала как хоккеист четвертого звена в «Атланте», затем в «Сочи», где уже никаких задач перед клубом не стояло. Не хватило опыта, все-таки он имеет огромное значение в матчах на вылет. Но зато «Салават Юлаев» первым из топ-клубов сформировал первую тройку. Сейчас будет чуть легче работать.