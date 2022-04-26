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26 апреля, 11:00

Будущее клуба КХЛ в тумане. У него нет ни тренера, ни стадиона и считаное число игроков на контракте

«Витязь» начал подписывать новых игроков на следующий сезон КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Витязя» после матча.
Фото ХК «Витязь»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Удивительно то, что питерский клуб СКА-1946 только впервые в истории МХЛ выиграл Кубок Харламова. Победитель регулярного чемпионата «Красная Армия» был переигран в шести встречах. Справедливо ли? Исполнители у питерцев были лучше, но во все сезоны у тренеров был хороший выбор игроков, но взять трофей удалось только сейчас. А ведь в какой-то момент показалось, что и этот год пройдет зря. Питерцы трижды меняли тренера. Сначала почему-то не поверили в Дмитрия Вершинина, испугавшись неудач на старте турнира. Затем работал Илья Горбушин, но у него в системе были другие должности, и все знали, что он недолго будет трудиться в молодежке.

Наконец, пришел Владимир Филатов, и все наладилось. Помню, когда приехал на тренировку питерского клуба в Мытищи, то главный тренер еще и не всех хоккеистов по именам знал. Но было заметно, что ему это особо и не мешало. Филатов быстро выстроил систему, игроки хоть и не всегда, но старались ее придерживаться, а это принесло результат. В плей-офф сложности возникли лишь в серии с «Ирбисом», когда молодежь, осознавая свое преимущество, немного расслабилась. Нечто подобное произошло и в финальной серии, когда питерцы приехали в Москву в субботу и были разгромлены еще в первом периоде. Но это был только один неприятный эпизод. Как-то я спросил у тренера, хочет ли он перейти во взрослый хоккей. Филатов — один из сильнейших тренеров молодежного хоккея, терять такого не хотелось бы.

«Да, попытаться я хочу, проверить себя на более высоком уровне, — признался он. — Получится или не получится — другой вопрос. Но испытать себя надо». Если хочет — пусть пробует, но если у него действительно получится, то молодежный хоккей потеряет сильного специалиста. Он сумел сделать в Санкт-Петербурге то, что не удавалось никому.

Новички

«Витязь» внезапно ожил и начал формировать состав на следующий сезон. Правда, новички пока не впечатлили, но хоть какое-то движение. Команде приходится формироваться с нуля. На контрактах (если не учитывать ребят из молодежки) было всего четыре человека. Нет у подмосковного клуба ни главного тренера, ни стадиона. Говорят, что с Балашихой практически договорились, но официально об этом до сих пор не объявлено.

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Из тех, кто подписан накануне, самый известный — Кирилл Рассказов, обладатель Кубка Харламова в составе «Омских ястребов». Одно время он считался надеждой омского хоккея, но потом как-то быстро потух. Скорее даже не по своей вине, а потому что в «Авангарде» не было понимания, как работать с молодежью. Затем начались путешествия. Самыми смешными были последние два перехода. В начале сезона Кирилла взял Андрей Разин, считая, что этот центр закроет первое звено. Череповецкий тренер разочаровался в своем выборе еще на турнире в Санкт-Петербурге. Кирилл приехал в Нижний Новгород и там долго не мог понять, зачем его приглашали и чего хотят? На пресс-конференции его назвали Кириллом Капризовым, и это стало самым ярким событием на этом этапе. В «Витязе» Рассказов стал приходить себя и в последних матчах выглядел неплохо.

Удалось клубу сохранить Михаила Смолина. Последний сезон был у него самым удачным в карьере. Уроженец Нижнего Новгорода даже выходил в первом звене и не выпадал. Кроме того, контракты подписаны с молодыми Игорем Рыдченко и Вячеславом Сараевым. С таким подбором можно обогнать пока лишь «Куньлунь».

Контракт

«Салават Юлаев» сохранил все первое звено. Точнее, оно весь сезон было вторым, но после отъезда иностранцев тройка Шмелев — Кадейкин — Кулемин стала ведущей. Правда, ожидаемого результата не принесла. Да, удалось пройти «Сибирь», но уже на «Трактор» сил не хватило. Сначала в клубе сохранили Александра Кадейкина, затем переподписали контракт с Николаем Кулеминым, а накануне новое соглашение заключил Сергей Шмелев. Менеджеры Уфы делают все правильно, особенно на фоне слухов, что с приездом иностранцев возникнут серьезные проблемы.

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Да они и уже есть. Говорят об интересе уфимцев к двум легионерам, но ни Эдвард Паскуале, ни Рид Буше не являются гарантом побед. Особенно непонятно, зачем им голкипер, проваливший сезон в Ярославле. Правда, на рынке вообще пустота, и менеджеры хватаются за любые варианты.

Что касается Шмелева, то он всерьез разочаровал именно в плей-офф. Всего одна заброшенная шайба в 11 матчах, несколько игр его не было видно. Объясняется это даже не тем, что его звено вдруг стало получать по 19 минут игрового времени (в регулярном чемпионате — 16 минут). Шмелев к 28 годам провел всего восемь матчей на втором этапе турнира. Сначала как хоккеист четвертого звена в «Атланте», затем в «Сочи», где уже никаких задач перед клубом не стояло. Не хватило опыта, все-таки он имеет огромное значение в матчах на вылет. Но зато «Салават Юлаев» первым из топ-клубов сформировал первую тройку. Сейчас будет чуть легче работать.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 2
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
0 - 0
3 - 2
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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5. Металлург - Барыс
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28.04 19:00
ЦСКА – Металлург
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