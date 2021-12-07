«Салават Юлаев» решил воспитать своего самого дорогого игрока. Будет ли он обменян?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Новый штаб с менеджером национальной сборной Ильей Ковальчуком (а не слишком часто меняется его должность?) определили состав на этап Евротура в Москве. Это круг кандидатов на поездку в Пекин, в случае если НХЛ все-таки откажется отправлять игроков в Китай. Именно потому не стоит удивляться появлению в команде Кирилла Семенова, хотя все-таки странно, что человек даже в КХЛ в этом сезоне ни разу не играл, а уже приглашен в национальную команду. Но логика есть. Надо посмотреть на него, примерить в какое-то звено, а если даже он провалится, то ничего страшного. Наберет форму, но уже не нужно будет размышлять, куда его втиснуть. Вызван в сборную вратарь Александр Самонов. Последний официальный матч он проводил 27 октября, а с тех пор сидел в запасе, изредка появляясь на скамейке в качестве бэкапа. С голкиперами у нас вообще напряженно, так что с этим выбором тоже понятно. Вратарь СКА хотя бы на чемпионате мира играл, а у Ивана Федотова и Тимура Билялова такого опыта нет. А кого взять третьим-то?

Жаль, что проигнорировали нападающего Никиту Тертышного. Он стабилен на протяжении всего сезона, много забивает. Видимо, в топ-6, по мнению Алексея Жамнова, не проходит. Но и играть четыре матча, так что в каком-нибудь на него можно было посмотреть. Отсутствие Дмитрия Рашевского нисколько не удивило. Тут вообще без вопросов, Дмитрий пока не тянет в национальную команду. Кстати, как и казанцы Дмитрий Воронков и Артем Галимов. Но парни на молодежном уровне показывали себя, сейчас являются игроками основного состава сильного клуба Восточной конференции. Это скорее аванс. Их легко можно будет заменить, но вдруг они в новой системе проявят себя?

Но больше всего удивило, что нет Артема Анисимова. Если он навсегда отказался от выступления за сборную, то об этом надо объявить. Но при дефиците центров такой хоккеист явно пригодится.

Воспитание

«Салават Юлаев» не без труда обыграл «Адмирал», но главное событие случилось при объявлении состава на игру. В заявку не попал Теему Хартикайнен. Более того — вдруг заговорили об обмене хоккеиста, мол, уже не тот, а за финна можно получить хоть что-то. Ничего, кроме улыбки, эти разговоры не вызывают. То ли люди быстро забывают, то ли не обращают внимания, но уже давно и однозначно было сказано руководством клуба — Хартикайнен в КХЛ будет играть только за уфимский клуб. Никаких обменов, никаких досрочных разрывов контракта, чтобы он перешел куда-то бесплатно. Хоккеист — символ команды, он награжден республиканскими наградами, а для Башкирии это многое значит. Скорее Хартикайнен завершит карьеру или уедет куда-нибудь в Европу, чем сыграет хотя бы один матч за СКА, «Динамо» или «Ак Барс». Да любой клуб называйте.

Давление на Хартикайнена не вполне справедливо. Нет-нет, играет он сейчас ужасно, никто не спорит. Но и сам хоккеист очень сильно переживает по этому поводу. У нас в лиге полно легионеров, которые проводят матчей тридцать-пятьдесят на уровне любителей, но при этом ходят с улыбкой, а потом еще рассчитывают на новый контракт. Хартикайнен не из таких. Конечно, в его карьере случались проходные матчи, но даже в этом сезоне он показывал, что до сих пор является королем, лучшим легионером в лиге. Боже, да «Салават Юлаев» и боятся из-за Хартикайнена! Даже не в лучшие, а в хорошие дни он является проблемой для любого защитника. На кого собираются менять Тему? На аморфных иностранцев из «Витязя»? Равных ему нет, пожалуй, лишь на Шипачева можно согласиться. Кроме того, все время кажется, что проблемы уфимцев переоценивают. Эта команда лучше, чем в прошлом сезоне, а сейчас лишь временные трудности.

Разрыв

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Артемом Манукяном. Самый ожидаемый трансфер после прихода в клубе Леонида Тамбиева, ведь он работал с бывшим форвардом «Авангарда» в Новокузнецке, когда команда из Балашихи заключила договор с клубом ВХЛ. Там что-то между ними произошло, Манукян закусился, а Тамбиев не из тех, кто что-то прощает хоккеистам. Почему-то все указывают на статистику Артема. Да, гол и передача в 22 матчах — это не густо. Но было бы справедливо проанализировать и другие цифры. Так у хоккеиста всего лишь «минус 5», а это очень даже неплохо в слабейшем клубе лиги. Манукян среди форвардов по показателю полезности в первой десятке. Почему-то никто не смотрит на то, что у форварда 28 заблокированных бросков, а это второе место среди нападающих команды.

Разочарование болельщиков понять можно. От хоккеиста, который набрал 105 очков в каком-то из сезонов МХЛ, ждут, что он начнет забивать и в КХЛ. Но лучшие бомбардиры молодежки вообще ничего не добиваются на взрослом уровне. Манукян же боролся за место под солнцем изо всех сил. Он довольно быстро принял смену роли, когда Боб Хартли в первом сезоне своей работы перевел нападающего в звено разрушителей. Некоторые на это не соглашаются, а Артем безропотно стал ловить на себя шайбы, врезаться в соперников и выполнять черновую работу. Все сломала травма. Поврежденное плечо в 2020 году откинули Артема далеко назад. Операция не принесла результат. Вроде бы восстановился, пропустив четыре месяца, но уже в третьем матче случился рецидив. Летом Манукян долго сидел без работы, а потом получил шанс во Владивостоке. И справлялся, но тут в клубе поменяли тренера. Что теперь делать — непонятно.