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Сегодня, 08:30

В Америку едут даже игроки Высшей лиги. Отсутствие перспектив толкает на отчаянные шаги

Форвард системы «Салавата Юлаева» Пашин подписал контракт с «Каролиной»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Пашин.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Обзор дня Алексея Шевченко.
Александр Пашин. Форвард системы «Салавата Юлаева» Пашин подписал контракт с «Каролиной»

Отъезд

Пока самое странное решение межсезонья принял нападающий Александр Пашин. Наверняка те, кто следит исключительно за КХЛ, даже не понимают, о ком идет речь. Это хоккеист системы «Салавата Юлаева», который, за последние три сезона провел всего четыре матча за уфимский клуб. При этом он ни разу не был вызван в команду КХЛ в прошлом чемпионате. За плечами Александра, которому летом исполнится 20 лет, 116 игр в МХЛ и 54 — в ВХЛ. Правда, статистика в Высшей лиге заслуживает уважения — 21 заброшенная шайба и 22 передачи. А в плей-офф у него даже большего одного балла за игру.

Два года назад «Каролина» выбрала хоккеиста в седьмом раунде под 199 номером. Проблема форварда — габариты. Александр довольно быстрый и техничный хоккеист, но его рост всего 172 сантиметра. Конечно, можно вспомнить сотни примеров, когда игроки с таким ростом доставляли проблемы соперникам, но в последнее время подобных случаев все меньше и меньше. Кроме того, Александра не видели в главной башкирской команде, хотя летом регулярно прикидывали, чем он может пригодиться. Да, можно сделать скидку на то, что в Уфе не умеют распознавать будущих звезд. Вспомните хотя бы вратаря Ивана Федотова, которого клуб легко обменял на ребят, не пригодившихся системе. Возможно, с Пашиным тот же случай, но верится в это слабо. Все его успехи в Высшей лиге, да и в МХЛ, но это вообще не показатель. В АХЛ, куда отправится хоккеист, играют в основном габаритные ребята, и проявить себя там будет очень непросто. Скорее всего, Пашин просто не видел другого выхода, так как в Уфе, видимо, опять на него не очень сильно рассчитывали. Но Александра выбрали в седьмом раунде! У всех хоккеистов седьмого раунда 2020 года всего 7 матчей в НХЛ.

Антон Белов. Защитник Антон Белов продолжит карьеру в «Авангарде»

Контракт

«Авангард» продолжает удивлять. На этот раз контракт с клубом подписал защитник Антон Белов, который стал не нужен «Динамо». Хоккеист после того, как с ним расстались в СКА, вообще не пользовался особой популярностью в КХЛ. В прошлом сезоне Белов долгое время был безработным, он мог и завершить карьеру, если бы не удивительное решение руководства бело-голубых. Антон, впрочем, довольно неплохо смотрелся в первое время, а потом сдулся и стал «якорем» для команды. Ближе к концу регулярного чемпионата Белов стал играть все реже, а в плей-офф его услугами пользовались от безысходности. Например, хоккеиста не поставили на решающий матч против «Северстали». Не было никаких сомнений, что в клубе Антон ненадолго, с ним даже не пытались вести переговоры о новом контракте. Все шло к завершению карьеры, но в «Авангарде» совсем беда с селекцией.

Правда, тут же нашлись аргументы в пользу приглашения. Дескать, после того, как Алексей Емелин покинул клуб, то в команде нужен опытный человек, способный «стать лидером в раздевалке». Идея понятная и нужная, например, СКА дал контракт Евгению Кетову как раз по тем же мотивам. Уверен, что и Александр Попов подписал последний контракт с ЦСКА именно с теми же аргументами. Но сравнивать Белова с Поповым и Кетовым нелепо. Видимо, Алексей Волков совсем незнаком с хоккеистом. Это не лидер, более того, скорее наоборот. В лучшем случае он совсем ничем не поможет Дмитрию Рябыкину.

Когда-то Антон обещал вернуться в «Авангард» после того, как уезжал в НХЛ, но оказался в СКА. Правда, он отрицает это, утверждая, что сообщил о возвращении в Омск, но там не заинтересовались. Еще бы, финансовые требования у Белова были завышенными, а в Санкт-Петербурге деньги не считали. Так что у омских болельщиков есть повод обидеться на Белова.

Денис Зернов. Денис Зернов подписал новый контракт с «Металлургом»

Продление

«Металлург» совершил первые трансферные шаги в межсезонье. На два года контракты продлили Денис Зернов и Егор Коробкин. Первый был частью сенсационного обмена между уральцами и подмосковным «Авангардом», по итогам которого в Балашиху перебрался Николай Прохоркин. Трудно сказать, кто выиграл в результате обмена. С Денисом «Металлург» дошел до финала, а Николай был лучшим в плей-офф у «Авангарда», но команда вылетела. Но по дополнительным показателям побеждает «Металлург». Прохоркин уже покинул свой клуб, так что Алексей Волков остался ни с чем.

Зернов в этом сезоне набрал всего 29 очков, снизив свой показатель почти в два раза по сравнению с прошлым. Начало у форварда было непростым, но потом он разыгрался и стал безусловным игроком основного состава, который много времени забирает в меньшинстве. Нельзя сказать, что Денис прогрессирует так, как ожидали. В «Ладе» считалось, что он станет звездой первого уровня в КХЛ, но пока об этом говорить нельзя. Хороший, крепкий центр, со вторым звеном проблем у Ильи Воробьева не будет.

Другой нападающий, подписавший контракт, приятно удивил. Только представьте, Егор Коробкин еще в этом сезоне играл за «Ермак», был хоккеистом ротации в «Металлурге», провел всего 22 матча в регулярном чемпионате, где лишь один раз сыграл больше 15 минут. Но в плей-офф внезапно стал одним из самых заметных в команде. И пусть вас не смущают цифры (1+2 в 15 матчах — не слишком много). Важно то, что он был активен и доставлял много проблем соперникам. Коробкину всего 23 года, он местный. За два года вполне может стать хоккеистом основного состава, без командировок в фарм-клуб.

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Бей своих: Финляндия и Швеция ввели санкции против своих же хоккеистов из КХЛ
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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