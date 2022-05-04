В Америку едут даже игроки Высшей лиги. Отсутствие перспектив толкает на отчаянные шаги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отъезд

Пока самое странное решение межсезонья принял нападающий Александр Пашин. Наверняка те, кто следит исключительно за КХЛ, даже не понимают, о ком идет речь. Это хоккеист системы «Салавата Юлаева», который, за последние три сезона провел всего четыре матча за уфимский клуб. При этом он ни разу не был вызван в команду КХЛ в прошлом чемпионате. За плечами Александра, которому летом исполнится 20 лет, 116 игр в МХЛ и 54 — в ВХЛ. Правда, статистика в Высшей лиге заслуживает уважения — 21 заброшенная шайба и 22 передачи. А в плей-офф у него даже большего одного балла за игру.

Два года назад «Каролина» выбрала хоккеиста в седьмом раунде под 199 номером. Проблема форварда — габариты. Александр довольно быстрый и техничный хоккеист, но его рост всего 172 сантиметра. Конечно, можно вспомнить сотни примеров, когда игроки с таким ростом доставляли проблемы соперникам, но в последнее время подобных случаев все меньше и меньше. Кроме того, Александра не видели в главной башкирской команде, хотя летом регулярно прикидывали, чем он может пригодиться. Да, можно сделать скидку на то, что в Уфе не умеют распознавать будущих звезд. Вспомните хотя бы вратаря Ивана Федотова, которого клуб легко обменял на ребят, не пригодившихся системе. Возможно, с Пашиным тот же случай, но верится в это слабо. Все его успехи в Высшей лиге, да и в МХЛ, но это вообще не показатель. В АХЛ, куда отправится хоккеист, играют в основном габаритные ребята, и проявить себя там будет очень непросто. Скорее всего, Пашин просто не видел другого выхода, так как в Уфе, видимо, опять на него не очень сильно рассчитывали. Но Александра выбрали в седьмом раунде! У всех хоккеистов седьмого раунда 2020 года всего 7 матчей в НХЛ.

Контракт

«Авангард» продолжает удивлять. На этот раз контракт с клубом подписал защитник Антон Белов, который стал не нужен «Динамо». Хоккеист после того, как с ним расстались в СКА, вообще не пользовался особой популярностью в КХЛ. В прошлом сезоне Белов долгое время был безработным, он мог и завершить карьеру, если бы не удивительное решение руководства бело-голубых. Антон, впрочем, довольно неплохо смотрелся в первое время, а потом сдулся и стал «якорем» для команды. Ближе к концу регулярного чемпионата Белов стал играть все реже, а в плей-офф его услугами пользовались от безысходности. Например, хоккеиста не поставили на решающий матч против «Северстали». Не было никаких сомнений, что в клубе Антон ненадолго, с ним даже не пытались вести переговоры о новом контракте. Все шло к завершению карьеры, но в «Авангарде» совсем беда с селекцией.

Правда, тут же нашлись аргументы в пользу приглашения. Дескать, после того, как Алексей Емелин покинул клуб, то в команде нужен опытный человек, способный «стать лидером в раздевалке». Идея понятная и нужная, например, СКА дал контракт Евгению Кетову как раз по тем же мотивам. Уверен, что и Александр Попов подписал последний контракт с ЦСКА именно с теми же аргументами. Но сравнивать Белова с Поповым и Кетовым нелепо. Видимо, Алексей Волков совсем незнаком с хоккеистом. Это не лидер, более того, скорее наоборот. В лучшем случае он совсем ничем не поможет Дмитрию Рябыкину.

Когда-то Антон обещал вернуться в «Авангард» после того, как уезжал в НХЛ, но оказался в СКА. Правда, он отрицает это, утверждая, что сообщил о возвращении в Омск, но там не заинтересовались. Еще бы, финансовые требования у Белова были завышенными, а в Санкт-Петербурге деньги не считали. Так что у омских болельщиков есть повод обидеться на Белова.

Продление

«Металлург» совершил первые трансферные шаги в межсезонье. На два года контракты продлили Денис Зернов и Егор Коробкин. Первый был частью сенсационного обмена между уральцами и подмосковным «Авангардом», по итогам которого в Балашиху перебрался Николай Прохоркин. Трудно сказать, кто выиграл в результате обмена. С Денисом «Металлург» дошел до финала, а Николай был лучшим в плей-офф у «Авангарда», но команда вылетела. Но по дополнительным показателям побеждает «Металлург». Прохоркин уже покинул свой клуб, так что Алексей Волков остался ни с чем.

Зернов в этом сезоне набрал всего 29 очков, снизив свой показатель почти в два раза по сравнению с прошлым. Начало у форварда было непростым, но потом он разыгрался и стал безусловным игроком основного состава, который много времени забирает в меньшинстве. Нельзя сказать, что Денис прогрессирует так, как ожидали. В «Ладе» считалось, что он станет звездой первого уровня в КХЛ, но пока об этом говорить нельзя. Хороший, крепкий центр, со вторым звеном проблем у Ильи Воробьева не будет.

Другой нападающий, подписавший контракт, приятно удивил. Только представьте, Егор Коробкин еще в этом сезоне играл за «Ермак», был хоккеистом ротации в «Металлурге», провел всего 22 матча в регулярном чемпионате, где лишь один раз сыграл больше 15 минут. Но в плей-офф внезапно стал одним из самых заметных в команде. И пусть вас не смущают цифры (1+2 в 15 матчах — не слишком много). Важно то, что он был активен и доставлял много проблем соперникам. Коробкину всего 23 года, он местный. За два года вполне может стать хоккеистом основного состава, без командировок в фарм-клуб.