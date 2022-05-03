Защитник Антон Белов продолжит карьеру в «Авангарде»

«Авангард» подписал годичный контракт с защитником Антоном Беловым, сообщает сайт клуба.

«С уходом Алексея Емелина нашей команде был необходим опытный защитник, способный стать лидером в раздевалке. Помимо этого, Антон хорошо читает игру, умело использует свои габариты в борьбе на пятачке, силен в позиционной обороне. Он наверняка станет для молодых игроков примером профессионального отношения к делу. Уверен, со своей ролью в «Авангарде» Белов справится на отлично», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

В сезоне-2021/22 35-летний Белов провел 28 матчей за московское «Динамо», в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+9».