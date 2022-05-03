Денис Зернов подписал новый контракт с «Металлургом»

«Металлург» и нападающий Денис Зернов подписали новый контракт, информирует пресс-служба клуба. Соглашение будет действовать 2 года — до окончания сезона-2023/24.

Зернов — воспитанник южноуральской школы хоккея. Состав «Металлурга» форвард пополнил перед началом сезона-2021/22, в результате обмена с «Авангардом».

В минувшем сезоне Зернов провел 68 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (11+9) очков. Также у него 8 (8+1) очков в плей-офф.

Напомним, что Металлург в финале Кубка Гагарина проиграл ЦСКА со счетом 3-4 в серии.