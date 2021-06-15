Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Статьи   //    Хоккей   //    НХЛ

Новый тренер «Коламбуса» был любимчиком Хартли. Теперь у него будет играть Чинахов, который выиграл с Бобом Кубок Гагарина

Иван Богун
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Сегодня, 19:05
Брэд Ларсен. Фото Ronald Martinez, Getty Images Брэд Ларсен. Фото Rick Stewart, Getty Images Сет Джонс. Фото Kirk Irwin, Getty Images
Брэд Ларсен. Фото Ronald Martinez, Getty Images
Теги:
Ларсен — копия Тортореллы, от которого в клубе устали.
Джон Торторелла покинул &laquo;Коламбус&raquo;.«Коламбус» уволил лучшего тренера в истории клуба. От него бежали Панарин и другие звезды

Когда в мае стало известно, что «Коламбус» не будет продлевать контракт с главным тренером Джо Тортореллой, болельщики «Авангарда» могли задаться вопросом: а кто будет подводить к НХЛ их кровинушку Егора Чинахова?

Изначально главными кандидатами на пост нового коуча «Блю Джекетс» называли трех человек — Рика Токетта, Дэвида Куинна и Жерара Галана. Уже сейчас босс «Жакетов» Ярмо Кекяляйнен не скрывает, что провел с каждым по два собеседования. Однако в конце концов он выбрал не бывшего тренера Артемия Панарина или покорителя рижского ЧМ, а неожиданно для всех решил доверить команду бывшему ассистенту Тортореллы Брэду Ларсену. И похоже, что назначением 43-летнего канадца финский менеджер настроил болельщиков против себя.


«Планка Ларсена»

Что представляет из себя Ларсен, пока что знают только те, кто постоянно следит за «Коламбусом». В бытность свою игроком он два раза выигрывал МЧМ с канадской молодежкой, а большую часть взрослой карьеры слыл характерным, но достаточно невзрачным чеккером. И несколько иронично, что первым тренером Чинахова в НХЛ станет человек, который свой единственный Кубок Стэнли выиграл в легендарном «Колорадо» Боба Хартли, где звездили Форсберг, Сакик и Гейдук. Кстати, в Денвере нынешний тренер «Авангарда» настолько проникся бойцовскими качествами Ларсена, что чуть позже забрал его с собой в «Атланту».

Однако тренировать Брэд начал именно в системе «Коламбуса», получив в 2010 году должность ассистента в бывшем фарм-клубе «Жакетов» «Спрингфилд Фальконс». В 2012-м Ларсен сам возглавил вторую команду: в АХЛ Ларсен был действительно хорош — с «Соколами» он два раза выигрывал дивизион и во втором сезоне выбил с командой 100 очков в регулярке. А уже в 2014-м канадец был повышен до помощника в «Блю Джекетс» и достался Торторелле в наследство от уволенного в 2015-м Тодда Ричардса.

— У нас был термин «планка Ларсена». Казалось, что никто не преодолеет ее. Чем больше мы думали об этом, о его страсти к игре, трудовой этике, внимании к деталям, коммуникативным навыком, тем больше убеждались, что он будет для нас лучшим выбором. С первого дня, как я встретил Брэда, я знал, что когда-нибудь он станет отличным главным тренером. У нас было по два собеседования с Галланом, Токкетом и Куинном, но только Ларсену было предоставлено третье интервью. Он придерживается тех же высоких стандартов, что и Торторелла, когда дело касается физподготовки, тренировок и трудовой этики, — объяснил свое решение Кекяляйнен.

Брэд Ларсен. Фото Rick Stewart, Getty Images
Брэд Ларсен. Фото Rick Stewart, Getty Images

По словам президента по хоккейным операциям Джона Дэвидсона, сразу несколько клубов делали в «Коламбус» запрос на собеседование с Ларсеном, но менеджеры «Жакетов» категорично ответили им отказом. Примечательно, что при выборе нового главного тренера Кекяляйнен и Дэвидсон опирались на мнение ветеранов «Коламбуса» Кэма Аткинсона и Буна Дженнера. Вот только болельщики, несмотря на похвалу и полное доверие фронт-офиса, не поддержали назначение бывшего помощника Тортса.

Во-первых, в Огайо после первого с 2016 года непопадания в плей-офф ждали тренера с опытом работы главным в НХЛ. Во-вторых, Ларсена считают виновником отвратительного большинства «Коламбуса» (27-е место в лиге) — в штабе Тортореллы он отвечал за действия спецбригад при розыгрыше лишнего, а также ставил нападающим игру без шайбы. И большинство уже несколько сезонов — серьезная головная боль «Жакетов». В третьих, у Брэда с взрывным американцем одни и те же базовые ценности, от которых фанаты попросту устали.

— В моем положении мне понадобятся терпение и выдержка. Я хочу все делать правильно. Сейчас мне предстоит узнать много нового. Да, я буду совершать какие-то ошибки, но это часть процесса. Я сам по себе. Вероятно, буду вести себя иначе, чем Тортс, но только потому, что я такой человек, а не потому, что он был не прав. Но я был бы дураком, если бы не учился у него и Тодда Ричардса, верно? Я жесткий, но честный и на сто процентов верю в честность и ответственность. Вот почему мы с Тортсом всегда так хорошо сходились во взглядах.

Я многим ему обязан. Переживал, когда он приходил в клуб, думал: «Во что я ввязываюсь?» Но я позвонил тренеру, который хорошо его знал, и он сказал мне: «Ты полюбишь его». За последние шесть лет я познакомился с ним не только как с тренером, который доверял мне и дал мне силы, но и как с мужчиной. Я хочу, чтобы все могли узнать его как я. Он особенный человек. Я навсегда останусь в долгу перед ним, — сказал Ларсен на своей первой пресс-конференции в роли главного тренера «Коламбуса».

Понять недовольных можно — практически все фанаты оказались под впечатлением от ЧМ и видели новым коучем Галлана, который уже готовится стать тренером Артемия Панарина. Однако непонятно, зачем канадцу нужна разобранная франшиза, которую неизбежно ждет перестройка, когда у него уже был вариант с куда более перспективными и понятными «Рейнджерами». Как бы Кекяляйнен в своих интервью после провального сезона и ухода Дюбуа ни старался избегать слова «перестройка», похоже, что она неизбежна. А это значит, что «Коламбус» ждут напряженные несколько лет.

Сет Джонс. Фото Kirk Irwin, Getty Images
Сет Джонс. Фото Kirk Irwin, Getty Images

По большому счету, сейчас в «Блю Джекетс» есть всего три человека, вокруг которых можно собирать новую команду, — это Зак Веренски, Сет Джонс и Патрик Лайне. Однако существует большая вероятность, что никого из этой тройки у «Жакетов» не останется. Свободолюбивый и эгоистичный финн, который стал ограниченно свободным агентом, не горит желанием оставаться в Огайо и вряд ли рад перспективе еще несколько лет ходить по струнке у мини-версии Тортореллы. А один из двух лидеров обороны уже точно собрался на выход.

Речь идет о Сете Джонсе — его контракт заканчивается в 2022 году, и в мае 26-летний американец сообщил клубу, что не намерен вести переговоры по новому контракту. Учитывая, что следующим летом защитник станет неограниченно свободным агентом, босс «Коламбуса» наверняка попытается обменять его на драфт-пики. И вполне возможно, что сменивший этой весной агента Веренски (теперь его дела будет вести Джад Молдавер, работающий с Остоном Мэттьюсом и Романом Йоси) в статусе ОСА тоже будет смотреть в сторону других команд.

Егор Чинахов.«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»

Впрочем, назначение Ларсена может открыть окно возможностей для Егора Чинахова. Автор The Athletic и главный инсайдер «Коламбуса» Аарон Порцлайн считает, что Кекяляйнен выбрал канадца в том числе и потому, что тот в течение следующих нескольких лет готов пережить уход лидеров и работать с кучей молодежи. Помимо Чинахова, в системе «Блю Джекетс» есть 21-летний центр Лиам Фоуди, которого уже в этом сезоне заводил в основу Тортс, а на предстоящем драфте у финна будет сразу три пика в первом раунде. А еще не забывайте, что несколько лет назад клуб из Огайо застолбил права на Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Так что ресурсов для перестройки (ну или для «перезагрузки» — финн настаивает именно на этом варианте) у «Жакетов» будет вполне достаточно.

Год назад Кекяляйнен уже удивил всех выбором в первом раунде омича, про которого в Америке спрашивали: «А это вообще кто?» Почему бы его ставленнику не дать Чинахову шанс в основе с самого начала регулярки? У Егора очень правильное отношение к хоккею. Он готов пробиваться в основу через АХЛ и работу. А в Северную Америку едет после сезона у любимого тренера Ларсена Боба Хартли, у которого попросту не выжить, если играть не по системе, — вряд ли жесткие требования нового коуча «Жакетов» к интенсивности и игре в обороне станут для него шоком. Поэтому не удивляйтесь, если Чинахов сможет с ходу стать одним из любимчиков преемника Тортореллы и получит стабильное место в составе.

Читайте также

Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Губерниева отстранили от эфиров на «Матч ТВ» после скандала с Бузовой
Вы шутите? Протасевич опроверг сообщения о его избиении в СИЗО
Бразильянка умерла от сердечного приступа в первую брачную ночь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Богун все материалы автора
vs
0
Офсайд