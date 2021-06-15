Новый тренер «Коламбуса» был любимчиком Хартли. Теперь у него будет играть Чинахов, который выиграл с Бобом Кубок Гагарина

Ларсен — копия Тортореллы, от которого в клубе устали.

Когда в мае стало известно, что «Коламбус» не будет продлевать контракт с главным тренером Джо Тортореллой, болельщики «Авангарда» могли задаться вопросом: а кто будет подводить к НХЛ их кровинушку Егора Чинахова?

Изначально главными кандидатами на пост нового коуча «Блю Джекетс» называли трех человек — Рика Токетта, Дэвида Куинна и Жерара Галана. Уже сейчас босс «Жакетов» Ярмо Кекяляйнен не скрывает, что провел с каждым по два собеседования. Однако в конце концов он выбрал не бывшего тренера Артемия Панарина или покорителя рижского ЧМ, а неожиданно для всех решил доверить команду бывшему ассистенту Тортореллы Брэду Ларсену. И похоже, что назначением 43-летнего канадца финский менеджер настроил болельщиков против себя.

NEWS: #CBJ have named Brad Larsen the eighth head coach in franchise history.



Larsen served as an assistant coach for the club for the last seven seasons.https://t.co/QwTlTif18p — CBJ Public Relations (@BlueJacketsPR) June 10, 2021



«Планка Ларсена»

Что представляет из себя Ларсен, пока что знают только те, кто постоянно следит за «Коламбусом». В бытность свою игроком он два раза выигрывал МЧМ с канадской молодежкой, а большую часть взрослой карьеры слыл характерным, но достаточно невзрачным чеккером. И несколько иронично, что первым тренером Чинахова в НХЛ станет человек, который свой единственный Кубок Стэнли выиграл в легендарном «Колорадо» Боба Хартли, где звездили Форсберг, Сакик и Гейдук. Кстати, в Денвере нынешний тренер «Авангарда» настолько проникся бойцовскими качествами Ларсена, что чуть позже забрал его с собой в «Атланту».

Однако тренировать Брэд начал именно в системе «Коламбуса», получив в 2010 году должность ассистента в бывшем фарм-клубе «Жакетов» «Спрингфилд Фальконс». В 2012-м Ларсен сам возглавил вторую команду: в АХЛ Ларсен был действительно хорош — с «Соколами» он два раза выигрывал дивизион и во втором сезоне выбил с командой 100 очков в регулярке. А уже в 2014-м канадец был повышен до помощника в «Блю Джекетс» и достался Торторелле в наследство от уволенного в 2015-м Тодда Ричардса.

— У нас был термин «планка Ларсена». Казалось, что никто не преодолеет ее. Чем больше мы думали об этом, о его страсти к игре, трудовой этике, внимании к деталям, коммуникативным навыком, тем больше убеждались, что он будет для нас лучшим выбором. С первого дня, как я встретил Брэда, я знал, что когда-нибудь он станет отличным главным тренером. У нас было по два собеседования с Галланом, Токкетом и Куинном, но только Ларсену было предоставлено третье интервью. Он придерживается тех же высоких стандартов, что и Торторелла, когда дело касается физподготовки, тренировок и трудовой этики, — объяснил свое решение Кекяляйнен.

Брэд Ларсен. Фото Rick Stewart, Getty Images

По словам президента по хоккейным операциям Джона Дэвидсона, сразу несколько клубов делали в «Коламбус» запрос на собеседование с Ларсеном, но менеджеры «Жакетов» категорично ответили им отказом. Примечательно, что при выборе нового главного тренера Кекяляйнен и Дэвидсон опирались на мнение ветеранов «Коламбуса» Кэма Аткинсона и Буна Дженнера. Вот только болельщики, несмотря на похвалу и полное доверие фронт-офиса, не поддержали назначение бывшего помощника Тортса.

Во-первых, в Огайо после первого с 2016 года непопадания в плей-офф ждали тренера с опытом работы главным в НХЛ. Во-вторых, Ларсена считают виновником отвратительного большинства «Коламбуса» (27-е место в лиге) — в штабе Тортореллы он отвечал за действия спецбригад при розыгрыше лишнего, а также ставил нападающим игру без шайбы. И большинство уже несколько сезонов — серьезная головная боль «Жакетов». В третьих, у Брэда с взрывным американцем одни и те же базовые ценности, от которых фанаты попросту устали.

— В моем положении мне понадобятся терпение и выдержка. Я хочу все делать правильно. Сейчас мне предстоит узнать много нового. Да, я буду совершать какие-то ошибки, но это часть процесса. Я сам по себе. Вероятно, буду вести себя иначе, чем Тортс, но только потому, что я такой человек, а не потому, что он был не прав. Но я был бы дураком, если бы не учился у него и Тодда Ричардса, верно? Я жесткий, но честный и на сто процентов верю в честность и ответственность. Вот почему мы с Тортсом всегда так хорошо сходились во взглядах.

Я многим ему обязан. Переживал, когда он приходил в клуб, думал: «Во что я ввязываюсь?» Но я позвонил тренеру, который хорошо его знал, и он сказал мне: «Ты полюбишь его». За последние шесть лет я познакомился с ним не только как с тренером, который доверял мне и дал мне силы, но и как с мужчиной. Я хочу, чтобы все могли узнать его как я. Он особенный человек. Я навсегда останусь в долгу перед ним, — сказал Ларсен на своей первой пресс-конференции в роли главного тренера «Коламбуса».

Понять недовольных можно — практически все фанаты оказались под впечатлением от ЧМ и видели новым коучем Галлана, который уже готовится стать тренером Артемия Панарина. Однако непонятно, зачем канадцу нужна разобранная франшиза, которую неизбежно ждет перестройка, когда у него уже был вариант с куда более перспективными и понятными «Рейнджерами». Как бы Кекяляйнен в своих интервью после провального сезона и ухода Дюбуа ни старался избегать слова «перестройка», похоже, что она неизбежна. А это значит, что «Коламбус» ждут напряженные несколько лет.

Сет Джонс. Фото Kirk Irwin, Getty Images

По большому счету, сейчас в «Блю Джекетс» есть всего три человека, вокруг которых можно собирать новую команду, — это Зак Веренски, Сет Джонс и Патрик Лайне. Однако существует большая вероятность, что никого из этой тройки у «Жакетов» не останется. Свободолюбивый и эгоистичный финн, который стал ограниченно свободным агентом, не горит желанием оставаться в Огайо и вряд ли рад перспективе еще несколько лет ходить по струнке у мини-версии Тортореллы. А один из двух лидеров обороны уже точно собрался на выход.

Речь идет о Сете Джонсе — его контракт заканчивается в 2022 году, и в мае 26-летний американец сообщил клубу, что не намерен вести переговоры по новому контракту. Учитывая, что следующим летом защитник станет неограниченно свободным агентом, босс «Коламбуса» наверняка попытается обменять его на драфт-пики. И вполне возможно, что сменивший этой весной агента Веренски (теперь его дела будет вести Джад Молдавер, работающий с Остоном Мэттьюсом и Романом Йоси) в статусе ОСА тоже будет смотреть в сторону других команд.

Впрочем, назначение Ларсена может открыть окно возможностей для Егора Чинахова. Автор The Athletic и главный инсайдер «Коламбуса» Аарон Порцлайн считает, что Кекяляйнен выбрал канадца в том числе и потому, что тот в течение следующих нескольких лет готов пережить уход лидеров и работать с кучей молодежи. Помимо Чинахова, в системе «Блю Джекетс» есть 21-летний центр Лиам Фоуди, которого уже в этом сезоне заводил в основу Тортс, а на предстоящем драфте у финна будет сразу три пика в первом раунде. А еще не забывайте, что несколько лет назад клуб из Огайо застолбил права на Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова. Так что ресурсов для перестройки (ну или для «перезагрузки» — финн настаивает именно на этом варианте) у «Жакетов» будет вполне достаточно.

Год назад Кекяляйнен уже удивил всех выбором в первом раунде омича, про которого в Америке спрашивали: «А это вообще кто?» Почему бы его ставленнику не дать Чинахову шанс в основе с самого начала регулярки? У Егора очень правильное отношение к хоккею. Он готов пробиваться в основу через АХЛ и работу. А в Северную Америку едет после сезона у любимого тренера Ларсена Боба Хартли, у которого попросту не выжить, если играть не по системе, — вряд ли жесткие требования нового коуча «Жакетов» к интенсивности и игре в обороне станут для него шоком. Поэтому не удивляйтесь, если Чинахов сможет с ходу стать одним из любимчиков преемника Тортореллы и получит стабильное место в составе.