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Сегодня, 11:15

«Магнитка» Разина усиливается. Клуб подписал лучшего игрока «Барыса»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото Global Look Press
Форвард Никита Михайлис переходит в «Металлург».

«Металлург» во вторник совершил сразу три приобретения. У Сергея Гомоляко наконец повторился трюк с оффершитом, и команда забрала у «Северстали» Макара Хабарова. Удалось договориться с защитником Григорием Дроновым, который находился в статусе неограниченного свободного агента. Но самое главное — подписан ценный лот с рынка свободных агентов. Годовое соглашение заключил форвард «Барыса» Никита Михайлис.

Смущает срок договора с Никитой. Почему только один год? Кто не уверен в будущем? «Металлург», не понимающий, чего ждать от хоккеиста, который ранее не играл нигде, кроме «Барыса», или сам спортсмен, планирующий следующей весной на еще более солидный контракт?

Видимо, все-таки первый вариант. На самом деле Михайлис должен был раньше покидать родную команду. Последние пять сезонов он преодолевает отметку в 15 заброшенных шайб за регулярку. Результат неплохой, но в плей-офф у хоккеиста ничего не получалось. Плюс «Барыс» никогда всерьез не претендовал на что-то серьезное: выход в плей-офф и борьба за то, чтобы пройти во второй раунд. Это максимум, на что способен клуб в нынешних условиях.

Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото Global Look Press

По-хорошему, ему бы озаботиться сменой клуба еще в прошлое межсезонье. Но тогда что-то не вышло. Более того, вдруг появились слухи, что форвард хочет попробовать свои силы в НХЛ, но это воспринималось как желание поторопить руководство казахстанского клуба найти деньги на контракт. Перспективы Михайлиса за океаном еще более туманны, чем карьера в любом другом клубе КХЛ. В «Барысе» надеялись на оффершит, но тогда не рискнули СКА и «Авангард».

Прошлый сезон у Никиты вышел довольно неудачным. Он долгое время никак не мог поразить ворота, команда была среди аутсайдеров и не попала в восьмерку, а когда в игре Михайлиса все наладилось, это не принесло пользу команде.

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Кроме того, Никита в Астане — это местный хоккеист, любимец публики и надежда команды. Михайлис в Магнитогорске — очередной новичок с большой зарплатой, с которого будут спрашивать по полной программе. Есть и фактор Андрея Разина. Главный тренер команды любит работать с молодыми хоккеистами, менять их в лучшую сторону, раскрывать. С Михайлисом так не получится. Он уже состоявшийся хоккеист, который вряд ли сумеет быстро научиться делать что-то иначе.

Но при этом Никита реально сильный крайний форвард. В лучшие дни он тащил за собой команду, которая традиционно делает ставку на легионеров. Был одним из самых интересных игроков даже в трудные времена. Учитывая дефицит хоккеистов в «Металлурге», он точно получит много игрового времени, возможно, даже место в первом звене, если на Урале найдут правильных иностранцев.

Тренер Андрей Разин
Андрей Разин.
Фото ХК «Металлург»

Сейчас Андрею Разину стоит озаботиться поиском центральных форвардов. Там из проверенных ребят только Денис Зернов и Архип Неколенко. Конечно, иногда в центре выступал Данила Юров, ему это нравилось, но одно дело эпизодически выходить на этой позиции и совсем другое — выступать там постоянно.

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После подписания Григория Дронова и Макара Хабарова защитная линия не нуждается в усилении. Туда пришел Робин Пресс, есть Егор Яковлев. Конечно, защитники лишними не будут, но уже можно спокойно посмотреть, кто останется на рынке, пусть это будут не элитные хоккеисты, но добротные исполнители.

Непонятно, что в клубе собираются делать с вратарями. Оставить пару Артем Загидулин — Илья Набоков или искать кого-то на стороне. Не сказать, что уж на рынке раздолье, но крепкие ветераны в доступе имеются. В любом случае этот вопрос можно перенести на начало сезона. Прежде всего требуется укреплять атаку.

Никита Михайлис
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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