Один из самых ярких форвардов КХЛ будет играть с Дацюком. Шумаков переходит из «Авангарда» в «Автомобилист»

Омский клуб по неясным причинам давно хотел расстаться с форвардом и отдает его всего за 20 миллионов рублей

В ситуации с Сергеем Шумаковым еще не все решено. Но именно сейчас его уход из «Авангарда» реален как никогда. И этому не стоит удивляться. «Авангард» если не искал возможности расстаться с нападающим, который известен своим не самым сахарным характером, то постоянно давал поводы для неприятных выводов. Из недавнего прошлого вспоминается силовой прием со стороны защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина в матче регулярного чемпионата в Балашихе. За пострадавшего Шумакова из партнеров никто не вписался. Главный тренер Боб Хартли, с которым позднее пришлось общаться по этому поводу в ходе интервью, совершенно не убедил в том, что не надо было проводить в ответ акцию возмездия. Я на месте форварда как минимум не понял бы миролюбивой реакции. А как же готовность вписаться за товарища, плюнув на все условности?

Не готов сказать, кто именно и что стоит за потенциальным решением о продаже Шумакова сейчас. Это точно не клубный босс «номер один» Александр Крылов. Он в свое время приложил титанические усилия, чтобы заполучить права на форварда у ЦСКА, и лично договаривался с армейским руководством. Нападающий находился в опале после скандала в плей-офф, двойной смены агента летом 2018-го и безуспешной попытки заиграть в системе «Вашингтона». Он отплатил «Авангарду» добром и очень круто проявил себя в двух розыгрышах плей-офф. В активе Шумакова 24 (15+9) очка в 25 кубковых матчах за «Авангард».

Где же искать виновных в нынешнем кризисе? Может, дело не в самой гибкой политике в общении со своими звездами главного тренера Боб Хартли или стратегии генерального менеджера Алексея Волкова. Допускаю, что в дело вмешались подковерные агентские войны. Кажется, что в данном случае понемногу на общей картине сказались все вышеперечисленные факторы. Без Игоря Еронко не разберешься, но он уже не работает на «СЭ» и, оказавшись в омско-балашихинском клубе в другой роли, упорно молчит, как шпион. Лично я еще с весны слышал о двух вариантах продолжения карьеры для нападающего, но о конкретике, как сейчас, речи тогда не шло. Скорее было прощупывание почвы. Увязать их только с переменами в исполнительном руководстве, когда ушел Максим Сушинский и появился Волков, сложно. Последний, напомню, любые слухи отрицал.

Избавиться от такого игрока реально только после прямой санкции Крылова. Это не принесет ему ни одного плюса в репутацию, ведь Шумаков не устраивал вселенского скандала с битьем посуды и не вредил атмосфере внутри команды. Продать за скромные деньги топ-форварда лиги — решение, которое «Авангарду» будет сложно объяснить дипломатичными формулировками. Это точно не выглядит как победа. Шумаков в мае может стать неограниченно свободным агентом, но каким образом «ястребам» помогут 20 миллионов в плей-офф?

В отличие от Толчинского, Якупова, Чинахова, Костина челябинец уже доказывал свою кубковость. От ухода Шумакова команда точно не выиграет. Зато приобретет выгоду он сам и «Автомобилист». С чистого листа форвард, для которого всегда важна позитивная эмоциональная встряска, почти наверняка поможет новому клубу. Что случится дальше — не так уж и важно. Екатеринбургу надо выходить из сложной ситуации как можно быстрее. Весной форвард получит шанс сам выбирать себе дальнейшее место работы. Предварительно в проигравшие можно записать только «Авангард». Время для того, чтобы все взвесить и передумать, у его руководства еще есть.