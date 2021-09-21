Почему «Куньлунь» собирается на Олимпиаду так рано? И не нарушает ли клуб правила КХЛ?

Интервью генерального менеджера «Куньлуня» Николая Феоктистова.

В начале сентября журналист «СЭ» Алексей Шевченко сообщил о том, что все действующие игроки «Куньлуня» уже 25 декабря уедут на сборы перед Олимпиадой, а доигрывать сезон китайской команде придется совершенно другими хоккеистами. Через пару дней на совете директоров президент лиги Алексей Морозов подтвердил инсайд нашего коллеги и официально дал болельщикам и журналистам еще один веский повод поставить вопрос о целесообразности нахождения в КХЛ мытищинского клуба с пекинской пропиской.

Генеральный менеджер «Куньлуня» Николай Феоктистов в интервью «СЭ».

Николай Феоктистов. Фото ХК «Куньлунь»

— Прокомментируйте заявление Алексея Морозова о том, что «Куньлунь» будет доигрывать сезон другим составом.

— Да, велика вероятность того, что в силу обстоятельств игрокам и тренерам сборной придется собраться уже в конце декабря. Если так случится, то мы до окончания периода дозаявок должны будем собрать новую команду. Технически это можно сделать, надо лишь провести хорошую селекционную работу, что мы, надеюсь, и сделаем.

Важно подчеркнуть, что как бы ни разворачивались события, мы будем действовать в полном соответствии с положениями регламента КХЛ. А регламентом, как известно, предусмотрен период дозаявок, обозначена дата его окончания и при этом не установлен лимит допустимых дозаявок. Так что все, что мы будем делать, будет сделано по закону.

— Как «партия» обосновала решение увезти команду на сборы уже в конце декабря?

— Понятно, что говоря о такой стране, как Китай, тянет валить всё на партию, но на самом деле это вопрос не волевого решения какого-то начальника-самодура, а объективные обстоятельства. Проведение Игр в Пекине связано со многими организационными сложностями. В частности, сейчас обсуждается режим въезда в КНР для спортсменов, которым по прибытии следует провести трехдневный карантин. Однако для наших хоккеистов, юридически находящихся в командировке в Российской Федерации, карантин должен составить три недели. Таковы требования действующего в настоящий момент на территории КНР закона, и ни от клуба, ни от спортивных властей в данной ситуации ничто не зависит.

— Слышал, что в Мытищи должна была приехать на просмотр достаточно большая группа хоккеистов, среди которых Сун Андун — первый китаец, выбранный на драфте НХЛ.

— Большой эта группа не будет, но мы действительно планируем пополнить состав игроками, которые уже имеют китайское гражданство и, соответственно, право выступать за сборную, независимо от того, сколько времени они проведут в нашем клубе. Сун Андун — один из них. Есть еще Клифф Пу. Рассматриваем и других кандидатов. Надеемся, что вскоре эти парни присоединятся к нам.

— Может ли на данный момент Александр Лазушин выступать за сборную Китая? На каком основании могут получить гражданство он, Джейк Челиос, Джереми Смит и Райан Спроул? Насколько знаю, в КНР достаточно тяжело получить гражданство, не обладая соответствующими корнями.

— Здесь нет ничего нового и необычного. Процедура натурализации давно и успешно используется во многих странах и многих видах спорта. Футбол, легкая атлетика, настольный теннис... И хоккей не исключение: посмотрите, например, на сборную Казахстана или команду Южной Кореи на Олимпийских играх 2018 года.

В хоккее вопрос ставится в первую очередь о получении спортивного гражданства. Для того чтобы иметь право сыграть за сборную, хоккеист должен определенное время выступать за команды из этой страны. Установленную ИИХФ планку все наши игроки преодолели, каждый из них достаточно поиграл за клуб и имеет право на получение спортивного гражданства.

А уже после этого встает вопрос о выдаче паспорта. Все мы понимаем, что главное здесь — политическая воля. Если государство будет заинтересовано в том или ином хоккеисте, паспорт ему выдадут за один день. Так делается в любой стране мира.

— Вы говорили, что назначение Занатты — это решение китайских властей. Насколько вам комфортно работать с тренером, который, по сути, вам был навязан сверху?

— Здесь нет и не может быть никакого конфликта. Наш клуб изначально создавался с целью подготовки к Олимпиаде, и мы на протяжении всех пяти лет работали в тесном взаимодействии с руководством китайского спорта. Раньше у нас было больше самостоятельности в определенных вопросах, сейчас, когда Олимпиада уже на носу, ее стало меньше. Это нормально, таковы условия совместной работы.

Ну а лично с Айваном у меня тем более нет никаких конфликтов. Это опытный специалист, хорошо знает российские хоккейные реалии, имеет разносторонний опыт работы в далеко не самых сильных хоккейных странах. В общении — спокойный и уравновешенный. Так что работать с ним комфортно, независимо от того, кто конкретно пригласил его в наш клуб.

— У вас нет ощущения, что после ОИ спортивные власти Китая и спонсоры могут потерять интерес к «Куньлуню» и закрыть проект?

— Ни в коем случае. Контракты со спонсорами изначально были подписаны долгосрочные, клуб частный — из федерального бюджета не финансируется. Поэтому интерес со стороны спортивных властей, даже если и пропадет, не будет определяющим фактором. Но почему вообще он должен пропасть? После Олимпиады интерес к хоккею в стране непременно возрастет, хотя бы на некоторое время. И нашей задачей будет использовать этот импульс. Получится или нет — покажет будущее. Но в данный момент у нас нет никаких опасений за судьбу нашего клуба в ближайшей перспективе. Напротив, мы рассчитываем на развитие, главным залогом которого станет возвращение в Китай.