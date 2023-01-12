Легионеры разваливают команду КХЛ. Всему виной канадский тренер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Минское «Динамо» усложнило себе жизнь на ровном месте. Накануне команда Крейга Вудкрофта потеряла важные очки на своей площадке. И ладно бы соперником была по-настоящему сильная команда. Нет, минчане проиграли «Куньлуню». Клубу, который хоть и декларирует задачу попасть в плей-офф, но вряд ли сумеет забраться в восьмерку.

После игры заговорили о том, почему отставка Крейга Вудкрофта не принесет никакой пользы. Аргументы при этом не самые твердые. Основной — заплатить канадскому тренеру все равно придется, а новый специалист просто не успеет исправить ситуацию. Но лучше подсчитать, во что обойдется клубу девятое место. Весной или летом придется отчитываться перед начальством за результаты сезона. А обстановка в мире такая, что можно вообще всего бюджета лишиться. Это разве выгоднее? Кроме того, белорусской команде и не надо никого искать на рынке. Александр Андриевский уже стоит на скамейке и вряд ли у него получится хуже. Да, и новый тренер может не справиться, но и с нынешним специалистом команда проигрывает со счетом 2:6 коллективу, где хоккеисты больше отдыхают, чем тренируются.

ХК «Динамо» Минск

А ведь о том, что в «Динамо» не все гладко, говорили еще летом. На турнире в Сочи русскоязычные хоккеисты рассказывали о том, как жестко Крейг ведет себя с местными и прощает все иностранным легионерам. При любых проблемах виноватыми оказывались именно белорусы или россияне, а это всех раздражало.

И совсем неудивительно, что подводят как раз легионеры. При этом они чувствуют себя в безопасности, прекрасно понимая, что им ничего не будет, во всем окажутся виноватыми другие. Именно из-за разного отношения к хоккеистам Ник Меркли валял дурака большую часть сезона. И хотя у него приличная итоговая статистика, было слишком много игр, когда он выглядел на уровне хоккеиста местной Экстралиги. Про Седрика Пакетта и говорить нечего, да ко всем легионерам большие вопросы. При этом Павел Варфоломеев, Дмитрий Соколов играют мало, хотя их коэффициент полезного действия несравнимо выше.

Не говорю, что Меркли, Пакетт, Джозеф Душак и Джон Гилмор — плохие игроки. Они, наоборот, довольно приличного уровня. Окажись любой из них, например, у Андрея Мартемьянова или Леонида Тамбиева, то все показывали бы совершенно другой хоккей. Такие тренеры быстро ставят хоккеистов на место, заставляя действовать в интересах коллектива. И там никто из них не смотрит на сумму контракта и гражданство.

ХК «Динамо» Минск

Но то, что Крейг Вудкрофт так ведет себя в раздевалке, проблема менеджеров. Вместо того чтобы спрашивать с тренера, канадскому специалисту позволяют вести себя именно так, как он себя ведет.

Для белорусской команды в сезоне ничего не потеряно. Впереди игра с «Амуром», затем в гости приедет «Автомобилист», а потенциал команды все равно высокий, плюс конкуренты из Череповца и Москвы тоже не блещут стабильностью. Только все и перед «Куньлунем» ждали победы, а получили провал.

Может быть, все-таки стоит пойти на перемены и оставить Александра Андриевского. Не надо сейчас деньги считать, тем более потери все равно будут. Правда, есть риск, что легионеры возмутятся и прекратят играть. Но в этой ситуации руководство должно объяснить иностранцам, что так вести себя нельзя.