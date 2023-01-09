19 поражений подряд. Команда КХЛ повторила антирекорд лиги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд, после праздников команда не сумела набрать ни одного очка. При этом нельзя сказать, что соперники были самые сильные. Да, уступили на выезде в Магнитогорске, но мы все видим, в каком состоянии уральская команда. Сейчас и намеков нет на то, что это финалист последнего Кубка Гагарина. Кроме того, ярославцы были биты в Уфе, а накануне проиграли «Спартаку», упустив преимущество в счете по ходу встречи.

Конечно, для Игоря Никитина хоккей — это не игра, а важная и значимая работа, которую, к сожалению, обсуждают посторонние. Если бы все засекретить и прекратить пускать болельщиков на арену, то было бы лучше. И это, кажется, уже не шутка. Последняя фраза тренера, брошенная в Магнитогорске, о том, что хоккей не шоу-бизнес, кое-что объясняет. Кажется, что не только игрокам нужен психолог, но и самому тренеру. С лета мы говорим о том, что Игорь Никитин все делает правильно по отношению к игрокам. Он, напомним, старается убедить ребят в том, что они самые сильные, от них зависит результат, а в команде не будет никого лучше. Никаких легионеров, никаких звездных игроков. Парни, которые долгое время защищают цвета ярославского клуба и ходят в «подающих надежды», и есть первое звено. Работа эта была сложной, без гарантии успеха, но в какой-то момент команда стала выглядеть очень солидно.

Только вот надолго таких внушений, видимо, не хватает. И если хотя бы неделю игрокам не напоминать об их миссии, то все сразу рушится. Только и тренер забывает одну важную вещь. Чересчур серьезное отношение к своей работе вредит. Какие бы конструкции Игорь Никитин ни возводил в своей голове, хоккей остается игрой, где важны азарт, настроение. Да, к любому шоу надо подходить ответственно, но это всего лишь шоу. А когда тебя все время настраивают на что-то серьезное, то выдержать такое напряжение очень тяжело. Не случайно у авиадиспетчеров или летчиков совершенно другой график работы, выходных там больше — из-за стресса. Но в хоккее так нельзя. Так что это Никитин проигрывает последние матчи, а не хоккеисты.

Антирекорд

«Сочи» повторил худшее достижение в истории КХЛ, проиграв 19 матч подряд. Накануне команда часть встречи выглядела неплохо против СКА, но все же была повержена — 3:6. Южане повторили антирекорд «Спартака» сезона-2014/15, но ситуации разные. Тогда, девять лет назад, красно-белые резко потеряли спонсора, у клуба просто не было денег, то есть буквально, без всяких оговорок. Хоккеисты сбрасывались на чай и кофе в раздевалке, о питании не шло речи, в открытую говорили о том, что долги не отдадут (и не отдали, кстати). То есть была депрессия, парни вроде бы старались, но не видели смысла качественно выполнять свою работу.

Совсем другая ситуация у команды Сергея Светлова. Долгов нет, все платят вовремя, с экипировкой никаких проблем. Более того, различные отделы клуба зарабатывают на матчах, а посещаемость очень приличная для такого региона. Во всем виновата философия «Сочи». Да, все уже смеются, когда упоминают об очередном обмене со СКА. Но эти сделки не идут никому на пользу. Взять даже последние три. Зачем питерцам Никита Попугаев, Андрей Алтыбармакян и Никита Зоркин, не объяснит никто. Первые двое уже хоккеисты ротации, а защитника отдали в аренду минскому «Динамо». И эти обмены подбили черноморцев. Прямо сейчас, конечно, никого из клуба забрать не могут, но к январю сочинцы подошли обескровленными. Если исключить пару человек и Матвея Мичкова, то это клуб ВХЛ, причем явно не фаворит турнира. И главное, никому это не идет на пользу. Не стоит преувеличивать значение антирекорда команды. Даже если они через пару дней выиграют у «Витязя» или проиграют ему, то ничего не изменится. Надо менять систему. В какую сторону? Да пусть руководители сами обсуждают. Но сегодняшняя — порочна.

Покер

Защитник «Барыса» Алекс Грант стал первым игроком такого амплуа, который забросил четыре шайбы в одном матче КХЛ. Досталось «Адмиралу» в гостях. Про клуб из Владивостока поговорим в другой раз. Рекорд впечатлил. Гранта мы хорошо знаем. Правда, канадец оказался в «Барысе» странным образом. СКА внес его в список отказов, затем внезапно расторг контракт, а хоккеист оказался в Астане, хотя его очень ждали, например, в Уфе. Да и вообще отказ питерцев от хоккеиста был удивительным. Летом менеджеров СКА хвалили за то, что они взяли из «Йокерита» такого сильного хоккеиста. Но тогда Алекс устроил торги. Он выбирал между Башкирией и Санкт-Петербургом, а решающим аргументом стала близость к границе, а значит, и возможность при случае улететь домой. Наверное, и после того, как не сложилось в СКА, Грант попросил, чтобы с ним расстались именно так, без риска попасть в город, откуда до своей страны лететь гораздо дольше.

Но это бытовые вопросы. Если возвращаться к хоккейным, то непонятно, почему Алекс не закрепился в СКА. Не было поводов обвинять его в плохой игре. Он точно проходил бы в топ-4 даже при нынешнем составе армейцев. Видимо, решили, что прямые конкуренты Гранта лучше. Александр Никишин и Игорь Ожиганов забирали большинство, Андрей Педан и Михаил Пашнин — меньшинство, а держать легионера только под равные составы без узкой специализации смысла не было. Грант в «Барысе» получает все, что требуется, у него нет конкурентов. А теперь, пожалуй, он закрепил за собой право выходить на реализацию лишнего постоянно.