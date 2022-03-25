Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

В серии между «Металлургом» и «Авангардом» наступил перелом. Команда Ильи Воробьева полностью взяла инициативу в свои руки, а у Боба Хартли не осталось козырей, чтобы сопротивляться. Очень тяжело противостоять умным, техничным и быстрым нападающим, когда ты можешь рассчитывать только на трех защитников. Это хорошо, что в четверг еще Тимофей Давыдов смотрелся зрело. Ошибись хоккеист в первой смене, то больше бы на площадке не появился. Правда, сейчас держать его на скамейке не вариант. Виктор Сведберг, который мог бы при определенных условиях нести основную нагрузку, провалил матч, впрочем, именно из-за такого ужасного хоккея с ним быстро расстались и в ЦСКА.

Но я бы не отдавал победу «Металлургу» заранее. Не забывайте, что «Авангард» забросил три шайбы. Да, две были из офсайда, но там все на тоненького, нельзя сказать, что положение «вне игры» дало ощутимое преимущество хозяевам. Они просто не по правилам вошли в зону, но этого не заметили лайнсмены. Хорошо, что наверху сидят профессионалы Яков Палей и Сергей Мельников. Причем один запрос на офсайд они взяли вслепую. С их камеры не было видно, что хоккеист зашел в зону раньше шайбы. Рисковали, и риск оправдался. Так что у «Авангарда» еще есть чем взять соперника. Но позволить им выиграть могут только хоккеисты «Металлурга», которые не избавились от своей дурной привычки выключаться в каких-то отрезках. Минутная расслабленность оборачивается сложностями. Ключевая игра теперь будет в Челябинской области. Тот, кто возьмет пятый матч, тот, вероятно, и выиграет серию.

Люк Тардиф. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Расследование

Согласен с тем, что сейчас у ИИХФ очень слабый президент. Люк Тардиф с первых минут после избрания начал не с того и далее совершенно не убедил, что является достойным руководителем. Напомним, что после назначения он захотел убрать сборную Китая с домашней Олимпиады (а это вообще не его дело), а затем загорелся идеей развивать хоккей «три на три». Последнее показало, что он даже не понимает, какой структурой руководит. Человек перепутал виды спорта и оказался не на своем месте. Затем были отмены чемпионатов мира в разных группах, а также полностью проваленный молодежный чемпионат мира, начавшийся, но прекращенный после эпидемии коронавируса в командах.

Теперь международная федерация открыла два дисциплинарных дела, которые напрямую касаются России. Первое — о том, что на матчах КХЛ появились символы, поддерживающие спецоперацию на Украине. Второе — по поводу сотрудничества Рене Фазеля с КХЛ. Понятно, что на ИИХФ надавили, но тот же Фазель замял бы первое разбирательство, как сделал это во время конфликта России и WADA. Но суть в другом. Два дела, открытые в отношении России, практически ставят крест на планах провести чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге. Решение по этому поводу должно было пройти в апреле, но очевидно, что теперь об этом можно забыть.

Правда, как будет выкручиваться международная федерация, не совсем понятно. Организация мероприятия занимает три-четыре года, а за 12 месяцев им будет очень трудно найти новое место. Что касается выхода из ИИХФ, который предлагают некоторые эксперты, то тут не все так однозначно. Будут ли нас тогда приглашать на молодежные турниры? Как быть иностранцам, чьи страны в федерации? Не исключено, что их могут дисквалифицировать. Разговоры о том, чтобы «сделать свою НХЛ», — смешные. Для этого нужна полная независимость клубов от государства, а у нас такого не предвидится. Остается верить, что к апрелю, когда пройдет заседание ИИХФ, ситуация в мире стабилизируется. Тогда и два дела никто рассматривать не будет.

Григорий Панин. Фото Global Look Press

Дисквалификация

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин дисквалифицирован на три матча за силовой прием против Лукаша Седлака. В самой игре хоккеист моментально получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры, а чешский легионер, видимо, не сыграет в пятницу. Судьи и эксперты однозначны в оценке эпизода — был неправильный силовой прием. Правда, не такой уж и страшный, как предполагали многие. Формально Панина наказали на две игры (третий матч идет «автоматом» за повторное нарушение). Могли дать до 10 матчей, но остановились на двух.

Если все было так плохо, то почему не максимальное наказание, с учетом истории Григория? Потому что это было не то нарушение, когда один хоккеист хотел «убить» другого. Седлаку шла передача, Панин встречал игрока, который мог завладеть шайбой. То, что Лукаш не смог принять пас, не проблема Григория. И, конечно, зря Панин немного подпрыгнул.

Но хотелось бы поговорить о другом. КХЛ со своим странным регламентом уже допускала возможность переноса дисквалификации. Помните, Брэндон Ип из «Куньлуня» был наказан на два матча, но ему разрешили сыграть в следующей встрече. Там была смешная ситуация, якобы какие-то официальные лица должны были оценить сборную Китая перед Олимпиадой и клуб хотел показать товар лицом. Мотивировка странная, но раз уж допустили нарушение регламента, то почему бы не перенести наказание Григория? Разрешено же? А если нет, то почему Ипу разрешили? У уфимцев тоже есть аргументы. Идет плей-офф, они бы не хотели терять основного игрока, ведь это повлияет на исход серии. Надеюсь, что «Салават Юлаев» обратился в лигу с этим предложением.