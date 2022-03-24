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24 марта, 22:50

Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях

«Авангард» проиграл «Магнитке», судьи отменили 3 гола омичей, счет в серии 2-2
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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24 марта. Балашиха. «Авангард» — «Металлург» — 1:5. Радость игроков «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Несмотря на два крупных поражения магнитогорцев, счет в противостоянии уже равный.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5.
Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58). Штраф: 24 — 20. Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7). Судьи: Наумов, Соин.
24 марта. Балашиха. «Арена Балашиха«. 5132 зрителя.
Счет в серии: 2-2.

Серия «Магнитки» против «Авангарда» — настоящее наслаждение для всех, кто любит хоккей. Ведь главное в любой игре — это голы: так думают все, кроме Вадима Евсеева. А за три первых матча серии магнитогорцы и омичи накидали аж 28 шайб. Ждали атакующего хоккея и от четвертой игры, и с первых минут команды начали радовать зрителей.

Уверен, что в «Магнитке» почувствовали — защитники «Авангарда» (а они весь матч проводят в две пары) устанут быстрее, если с самого начала нагружать их игрой без шайбы. И острые атаки гостей сразу стали приносить успех. Никита Коростелев получил шайбу от Карпова и с разворота красиво переправил шайбу на Майе, которому оставалось только замкнуть классную передачу.

При втором голе классно сыграл Максим Карпов — один из самых недооцененных героев этого плей-офф. Жарков уже выводил шайбу в средней зоне, но Карпов удачно забрал шайбу прямо с крюка у соперника и отпасовал на Голдобина, который нашел на пятаке Зернова.

А вскоре Лайпсик попал в противоход Грубецу и отправил чешского вратаря на скамейку — во второй раз в этом плей-офф на льду появился Василий Демченко.

В первом периоде гол Арсения Грицюка не засчитали из-за офсайда, но это не остановило героя полуфинала Олимпиады-2022. Лучший молодой игрок этого сезона КХЛ отлично попал с ходу в большинстве.

«Авангард» был близок к тому, чтобы сократить отставание до минимума, но арбитры не засчитали еще один гол омичей — Прохоркин затолкал шайбу в сетку, изрядно пройдясь по щитку Кошечкина. А вскоре хозяев подвел Демченко — после простенького броска Карри он уронил шайбу в сетку.

Просто доиграть матч до конца команды не могли. Было понятно, что у «Авангарда» очень мало шансов на успех, но, получив большинство, они заменили вратаря на шестого полевого игрока. И забили! Отличился Толчинский, но судьи в третий раз за матч отменили взятие ворот Кошечкина.

Зернов решил все вопросы броском по пустым воротам, но это не сделало последние минуты менее горячими. Команды устроили массовую потасовку, а на разборку в чужую зону приехал даже Демченко! «Магнитка» вернула преимущество домашней площадки и теперь выглядит фаворитом. Но в этой серии вряд ли стоит удивляться любому событию.

Хоккеисты &laquo;Авангарда&raquo;. Кубок Гагарина-2022, результаты 24 марта: «Авангард» крупно уступил «Металлургу», СКА обыграл «Спартак» в овертайме
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
9
7
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
3 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
0 - 0
3 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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26.03 15:00
Металлург – Авангард
 - : -
26.03 17:30
СКА – Спартак
 - : -
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