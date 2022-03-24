Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5.
Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58). Штраф: 24 — 20. Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7). Судьи: Наумов, Соин.
24 марта. Балашиха. «Арена Балашиха«. 5132 зрителя.
Счет в серии: 2-2.
Серия «Магнитки» против «Авангарда» — настоящее наслаждение для всех, кто любит хоккей. Ведь главное в любой игре — это голы: так думают все, кроме Вадима Евсеева. А за три первых матча серии магнитогорцы и омичи накидали аж 28 шайб. Ждали атакующего хоккея и от четвертой игры, и с первых минут команды начали радовать зрителей.
Уверен, что в «Магнитке» почувствовали — защитники «Авангарда» (а они весь матч проводят в две пары) устанут быстрее, если с самого начала нагружать их игрой без шайбы. И острые атаки гостей сразу стали приносить успех. Никита Коростелев получил шайбу от Карпова и с разворота красиво переправил шайбу на Майе, которому оставалось только замкнуть классную передачу.
При втором голе классно сыграл Максим Карпов — один из самых недооцененных героев этого плей-офф. Жарков уже выводил шайбу в средней зоне, но Карпов удачно забрал шайбу прямо с крюка у соперника и отпасовал на Голдобина, который нашел на пятаке Зернова.
А вскоре Лайпсик попал в противоход Грубецу и отправил чешского вратаря на скамейку — во второй раз в этом плей-офф на льду появился Василий Демченко.
В первом периоде гол Арсения Грицюка не засчитали из-за офсайда, но это не остановило героя полуфинала Олимпиады-2022. Лучший молодой игрок этого сезона КХЛ отлично попал с ходу в большинстве.
«Авангард» был близок к тому, чтобы сократить отставание до минимума, но арбитры не засчитали еще один гол омичей — Прохоркин затолкал шайбу в сетку, изрядно пройдясь по щитку Кошечкина. А вскоре хозяев подвел Демченко — после простенького броска Карри он уронил шайбу в сетку.
Просто доиграть матч до конца команды не могли. Было понятно, что у «Авангарда» очень мало шансов на успех, но, получив большинство, они заменили вратаря на шестого полевого игрока. И забили! Отличился Толчинский, но судьи в третий раз за матч отменили взятие ворот Кошечкина.
Зернов решил все вопросы броском по пустым воротам, но это не сделало последние минуты менее горячими. Команды устроили массовую потасовку, а на разборку в чужую зону приехал даже Демченко! «Магнитка» вернула преимущество домашней площадки и теперь выглядит фаворитом. Но в этой серии вряд ли стоит удивляться любому событию.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|3 - 1
|
Металлург - Авангард
|2 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|26.03
|15:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|26.03
|17:30
|
СКА – Спартак
|- : -