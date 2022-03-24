Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях

Несмотря на два крупных поражения магнитогорцев, счет в противостоянии уже равный.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Четвертый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Голы: Майе — 3 (Коростелев, Карпов), 7:26 — 0:1. Зернов — 5 (Голдобин, Карпов), 9:44 — 0:2. Лайпсик — 4 (Яковлев, Маклюков), 11:20 — 0:3. Грицюк — 4 (Емелин), 27:34 — 1:3. Карри — 3 (Маклюков), 30:24 — 1:4. Зернов — 6 (мен., п.в., Карпов), 54:07 — 1:5.

Вратари: Грубец (Демченко, 11:20, 50:57 — 54:07) — Кошечкин (Налимов, 55:58). Штраф: 24 — 20. Броски: 33 (10+13+10) — 31 (17+7+7). Судьи: Наумов, Соин.

24 марта. Балашиха. «Арена Балашиха«. 5132 зрителя.

Счет в серии: 2-2.

Серия «Магнитки» против «Авангарда» — настоящее наслаждение для всех, кто любит хоккей. Ведь главное в любой игре — это голы: так думают все, кроме Вадима Евсеева. А за три первых матча серии магнитогорцы и омичи накидали аж 28 шайб. Ждали атакующего хоккея и от четвертой игры, и с первых минут команды начали радовать зрителей.

Уверен, что в «Магнитке» почувствовали — защитники «Авангарда» (а они весь матч проводят в две пары) устанут быстрее, если с самого начала нагружать их игрой без шайбы. И острые атаки гостей сразу стали приносить успех. Никита Коростелев получил шайбу от Карпова и с разворота красиво переправил шайбу на Майе, которому оставалось только замкнуть классную передачу.

При втором голе классно сыграл Максим Карпов — один из самых недооцененных героев этого плей-офф. Жарков уже выводил шайбу в средней зоне, но Карпов удачно забрал шайбу прямо с крюка у соперника и отпасовал на Голдобина, который нашел на пятаке Зернова.

А вскоре Лайпсик попал в противоход Грубецу и отправил чешского вратаря на скамейку — во второй раз в этом плей-офф на льду появился Василий Демченко.

В первом периоде гол Арсения Грицюка не засчитали из-за офсайда, но это не остановило героя полуфинала Олимпиады-2022. Лучший молодой игрок этого сезона КХЛ отлично попал с ходу в большинстве.

«Авангард» был близок к тому, чтобы сократить отставание до минимума, но арбитры не засчитали еще один гол омичей — Прохоркин затолкал шайбу в сетку, изрядно пройдясь по щитку Кошечкина. А вскоре хозяев подвел Демченко — после простенького броска Карри он уронил шайбу в сетку.

Просто доиграть матч до конца команды не могли. Было понятно, что у «Авангарда» очень мало шансов на успех, но, получив большинство, они заменили вратаря на шестого полевого игрока. И забили! Отличился Толчинский, но судьи в третий раз за матч отменили взятие ворот Кошечкина.

Зернов решил все вопросы броском по пустым воротам, но это не сделало последние минуты менее горячими. Команды устроили массовую потасовку, а на разборку в чужую зону приехал даже Демченко! «Магнитка» вернула преимущество домашней площадки и теперь выглядит фаворитом. Но в этой серии вряд ли стоит удивляться любому событию.