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24 марта, 23:10

Шедевр Кузьменко в овертайме загнал «Спартак» в угол. Но почему СКА играет так робко?

СКА победил в овертайме «Спартак» и укрепил преимущество в серии в Кубке Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
24 марта. Москва. «Спартак» — СКА — 1:2 ОТ. Победная шайба Андрея Кузьменко в ворота красно-белых.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Питерцы могут закончить серию уже в Петербурге.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. «Запад». Четвертый матч
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Гусев — 4 (Моисеев, Воробьев), 20:49 — 0:1. Лехтеря — 1 (Локтионов, Широков), 59:00 — 1:1. Кузьменко — 6 (Ожиганов), 72:49 — 1:2.
Вратари: Данск (58:51 — 59:00) — Юханссон.
Штраф: 2 — 6. Броски: 36 (12+10+10+4) — 32 (6+9+8+9). Судьи: Белов, Гофман.
24 марта. Москва. Мегаспорт. 8024 зрителя.
Счет в серии: 1-3.

Смотреть серию СКА — «Спартак» невероятно сложно. Пожалуй, сложнее, чем любое другое противостояние из второго раунда. Где еще вы увидите команду, которая, обладая одним из лучших составов в лиге, играет от печки и боится действовать с позиции силы, предпочитая охранять счет после пары заброшенных шайб?

Как и днем ранее, СКА начал создавать задел только во втором периоде, в котором питерцы вновь старались извлекать максимум из ближней лавки в зоне атаки и поддерживать темп быстрыми сменами. Впрочем, генерировать реальные голевые моменты у ворот Оскара Данска им не удавалось, и неизвестно, сколько бы еще промучались армейцы в атаке, если бы в самом начале второй двадцатиминутки впервые в этой серии свое слово не сказал Никита Гусев, наконец-то пробивший шведа броском с дальнего пятачка и прервавший трехматчевую серию без заброшенных шайб.

Стать героем СКА Гусев мог и в концовке периода. Но сначала он из убойной позиции зарядил выше ворот и простил гостей. А чуть позже в большинстве выдал роскошную поперечную передачу под бросок в касание Антону Бурдасову, которая пропала уже не по его вине —71-й номер гостей пульнул шайбу без промедления, однако москвичей от классного гола петербуржцев чудом спас шведский голкипер.

Середина матча стала, пожалуй, лучшим отрезком для «Спартака» по игре в чужой зоне. Красно-белые периодически организовывали затяжные и изматывающие СКА позиционки в чужой зоне, не менее здорово используя возможности ближней лавки. Однако зачастую спартаковцам не удавалось вылезти под ворота с периметра, а когда оборона давала небольшие сбои, не успевала за перемещениями соперника, им банально не хватало везения в завершающей фазе.

Продолжила стучаться в питерскую стену команда Миронова и в третьем периоде, нагружая Ларса Юханссона, истратившего лимит на легкие шайбы еще в первом матче, не самыми сложными бросками. СКА же, отдав шайбу и начав действовать на удержание с самого начала заключительной двадцатиминутки, сыграл пусть и робко, но максимально прагматично, моментами включая низкий прессинг и грамотно расставляя капканы в средней зоне. Но так ли должна играть команда, у которой есть Кузьменко, Бурдасов и Гусев?

После того как лидеры «Спартака» не реализовали большинство, любезно подаренное Лео Комаровым, по неведомой причине опоздавшим на точку вбрасывания, где его ждал Андрей Локтионов, хозяева, казалось, были обречены на третье поражение подряд. Тем не менее спасение для хозяев и наказание для СКА за пассивность пришло ровно за минуту до конца основного времени. Причем в роли уравнителя оказался финн Йори Лехтеря, как и Гусев, молчавший с самого начала серии.

В овертайме жизнь заставила СКА играть куда более открыто, а Андрея Кузьменко — показать себя. В дополнительное время он превратился в настоящий сгусток энергии и креатива на льду. В итоге именно главный российский технарь КХЛ и стал автором победного гола, убрав за воротами «Спартака» коронной «улиткой» Тима Хееда и с разворота уложив шайбу в дальний нижний угол. Перед такой красотой шведский вратарь оказался бессилен.

И как бы СКА ни был скучен и труслив в этой паре, класс и уровень исполнителей петербуржцев делают нужную разницу. Вот только дальше на мастерстве отдельно взятых людей проехать уже не удастся.

24&nbsp;марта. Балашиха. &laquo;Авангард&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; 1:5. Радость игроков &laquo;Металлурга&raquo;. Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях
Андрей Кузьменко
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
63
18
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Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
3 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
0 - 0
3 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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26.03 15:00
Металлург – Авангард
 - : -
26.03 17:30
СКА – Спартак
 - : -
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