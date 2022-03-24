Шедевр Кузьменко в овертайме загнал «Спартак» в угол. Но почему СКА играет так робко?

Питерцы могут закончить серию уже в Петербурге.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. «Запад». Четвертый матч

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Гусев — 4 (Моисеев, Воробьев), 20:49 — 0:1. Лехтеря — 1 (Локтионов, Широков), 59:00 — 1:1. Кузьменко — 6 (Ожиганов), 72:49 — 1:2.

Вратари: Данск (58:51 — 59:00) — Юханссон.

Штраф: 2 — 6. Броски: 36 (12+10+10+4) — 32 (6+9+8+9). Судьи: Белов, Гофман.

24 марта. Москва. Мегаспорт. 8024 зрителя.

Счет в серии: 1-3.

Смотреть серию СКА — «Спартак» невероятно сложно. Пожалуй, сложнее, чем любое другое противостояние из второго раунда. Где еще вы увидите команду, которая, обладая одним из лучших составов в лиге, играет от печки и боится действовать с позиции силы, предпочитая охранять счет после пары заброшенных шайб?

Как и днем ранее, СКА начал создавать задел только во втором периоде, в котором питерцы вновь старались извлекать максимум из ближней лавки в зоне атаки и поддерживать темп быстрыми сменами. Впрочем, генерировать реальные голевые моменты у ворот Оскара Данска им не удавалось, и неизвестно, сколько бы еще промучались армейцы в атаке, если бы в самом начале второй двадцатиминутки впервые в этой серии свое слово не сказал Никита Гусев, наконец-то пробивший шведа броском с дальнего пятачка и прервавший трехматчевую серию без заброшенных шайб.

Стать героем СКА Гусев мог и в концовке периода. Но сначала он из убойной позиции зарядил выше ворот и простил гостей. А чуть позже в большинстве выдал роскошную поперечную передачу под бросок в касание Антону Бурдасову, которая пропала уже не по его вине —71-й номер гостей пульнул шайбу без промедления, однако москвичей от классного гола петербуржцев чудом спас шведский голкипер.

Середина матча стала, пожалуй, лучшим отрезком для «Спартака» по игре в чужой зоне. Красно-белые периодически организовывали затяжные и изматывающие СКА позиционки в чужой зоне, не менее здорово используя возможности ближней лавки. Однако зачастую спартаковцам не удавалось вылезти под ворота с периметра, а когда оборона давала небольшие сбои, не успевала за перемещениями соперника, им банально не хватало везения в завершающей фазе.

Продолжила стучаться в питерскую стену команда Миронова и в третьем периоде, нагружая Ларса Юханссона, истратившего лимит на легкие шайбы еще в первом матче, не самыми сложными бросками. СКА же, отдав шайбу и начав действовать на удержание с самого начала заключительной двадцатиминутки, сыграл пусть и робко, но максимально прагматично, моментами включая низкий прессинг и грамотно расставляя капканы в средней зоне. Но так ли должна играть команда, у которой есть Кузьменко, Бурдасов и Гусев?

После того как лидеры «Спартака» не реализовали большинство, любезно подаренное Лео Комаровым, по неведомой причине опоздавшим на точку вбрасывания, где его ждал Андрей Локтионов, хозяева, казалось, были обречены на третье поражение подряд. Тем не менее спасение для хозяев и наказание для СКА за пассивность пришло ровно за минуту до конца основного времени. Причем в роли уравнителя оказался финн Йори Лехтеря, как и Гусев, молчавший с самого начала серии.

В овертайме жизнь заставила СКА играть куда более открыто, а Андрея Кузьменко — показать себя. В дополнительное время он превратился в настоящий сгусток энергии и креатива на льду. В итоге именно главный российский технарь КХЛ и стал автором победного гола, убрав за воротами «Спартака» коронной «улиткой» Тима Хееда и с разворота уложив шайбу в дальний нижний угол. Перед такой красотой шведский вратарь оказался бессилен.

И как бы СКА ни был скучен и труслив в этой паре, класс и уровень исполнителей петербуржцев делают нужную разницу. Вот только дальше на мастерстве отдельно взятых людей проехать уже не удастся.