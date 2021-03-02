Безумная голевая феерия в первом матче плей-офф. Кошечкина заменили после двух ляпов, но «Магнитка» сотворила сумасшедший камбэк

Триллер «Металлурга» «Барыса» завершился 11 забитыми шайбами на двоих. Сталевары повели в серии.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 7:4 (1:3, 4:1, 2:0)

Голы: Коробкин — 1 (Кошелев, Голдобин), 0:37 — 1:0. Панюков — 1 (Орехов), 5:26 — 1:1. Старченко — 1 (бол., Панюков), 13:33 — 1:2. Дитц — 1 (бол., Панюков), 15:17 — 1:3. Яковлев — 1 (бол., Прохоркин), 21:33 — 2:3. С. Мозякин — 1 (Нестрашил, Минулин), 26:44 — 3:3. Голдобин — 1 (Кошелев), 28:03 — 4:3. Голдобин — 2 (бол., Плотников, Яковлев), 33:24 — 5:3. Вароун — 1 (бол., Карлссон, Дитц), 36:22 — 5:4. Яковлев — 2, 52:54 — 6:4. Прохоркин — 1 (Плотников, Пашнин), 53:09 — 7:4.

Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 15:17) — Карлссон (Ортио, 52:54).

Штраф: 24 — 14.

Броски: 33 (12+14+7) — 40 (20+11+9).

Судьи: Одиньш, Спирин.

2 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1742 зрителя.

Счет в серии: 1-0.

Кошечкин не выручил

Вопросом о выборе основного вратаря на плей-офф главного тренера «Магнитки» Илью Воробьева начали терзать за несколько матчей до конца регулярки. Наставник «Металлурга» отвечал двусмысленно — мол, понимание есть, но жизнь покажет. За Василия Кошечкина говорил огромный кубковый опыт. Известно, что тольяттинский богатырь по-особенному настраивается именно на важные матчи, которые может вытаскивать практически в одиночку. Далеко за примерами ходить не надо — «сухую» победу 5 февраля над «Ак Барсом» Металлург" одержал именно с Кошечкиным.

Юхо Олкинуора стабильнее провел регулярку и подвинул Василия с позиции безальтернативного основного голкипера, которую он держал в «Магнитке» с сезона-2013/14. Поэтому ставка на финна была логичнее, но, кажется, в «Металлурге» переиграли сами себя. Интригу развеяли только в день матча с «Барысом». Видимо, действительно готовили гостям из Казахстана сюрприз. К всеобщему удивлению последний рубеж доверили Кошечкину — в итоге 37-летнего голкипера пришлось заменить уже по ходу первого периода.

Причем начался матч для магнитогорцев оптимистично. Гол Егора Коробкина застал большинство болельщиков еще в фойе, когда те бежали на свои места на 37-й секунде. «Барыс» вкатывался чуть дольше «сталеваров», однако вовремя проснулся и вчистую выиграл первый период, перебросав хозяев в два раза (20-10).

Целый комплекс иррациональных действий от «Металлурга» привел к ответной шайбе нур-султанцев на 6-й минуте. Сначала Андрей Нестрашил выдал неудобный пас Сергею Мозякину, которого «приложили» в средней зоне. Никто бы и не стал акцентировать внимание на силовом приеме против капитана «Магнитки», если бы «Барыс» не убежал в контратаку, а Кирилл Панюков не бросил из-под Михаила Пашнина. Кошечкин не успел сгруппироваться и пропустил шайбу под мышкой.

Кирилл Панюков забрасывает первую шайбу «Барыса» в этом матче ? pic.twitter.com/KWaWRSzs5a — ХК Барыс (@AstanaBarys) March 2, 2021

Первых шести-семи минут хватило, чтобы понять — легкой прогулки в серии «Металлургу» ждать не стоит. «Барыс» прилетел на Урал сверхмотивированным, в меру злым и не собирался уступать ни в силовой борьбе, ни в потасовках. Эмоции захлестнули Егора Мартынова и Дмитрия Шевченко, которые сцепились друг с другом после заварушки на пятаке, но дальше обнимашек дело не зашло. Судьи отправили отдыхать обоих, а прицепом к Мартынову посадили и гиперактивного Коробкина. Далее удалился Нестрашил, а «Барыс» реализовал двойное большинство. Хаосом перед воротами «Магнитки» воспользовался Роман Старченко.

Третий гол — полностью на совести Кошечкина. Диц сам удивлялся, как шайба после несложного броска низом оказалась в сетке. Василий на секунду позже опустил клюшку на лед, и та проскочила под щитками. Реакция со скамейки «Магнитки» последовала незамедлительно. Олкинуора неспешно перевалился через бортик и отправился исправлять ситуацию.

Пять шайб за период

1:3 после 20 минут — точно не приговор. Времени спастись и перевернуть матч у хозяев было предостаточно. Но затягивать с этим «сталевары» не собирались. Очень быстро Егор Яковлев сократил отставание до минимума, а Сергей Мозякин на 27-й минуте сравнял счет. Эта шайба стала для него 65-й в плей-офф — несмотря на всех критиков, списавших форварда, останавливаться он не собирается.

Никто в истории КХЛ не забивал в плей-офф больше, чем Сергей Мозякин (65 шайб). И он не останавливается.#КубокГагарина pic.twitter.com/49tLfqwc2v — КХЛ (@khl) March 2, 2021

Гол Мозякина окрылил «сталеваров», а когда команда Ильи Воробьева на эмоциональном подъеме, остановить ее очень сложно. Особенно, когда соперник непозволительно много удаляется в безобидных ситуациях. Если коллектив Юрия Михайлиса нацелен на сенсацию в первом раунде, нужно улучшать дисциплину. Николай Голдобин сперва отличился в равных составах, а потом закрепил успех в большинстве. За 14 минут «Металлург» из 1:3 сделал 5:3 — как вам такой старт плей-офф?

Олкинуора вошел в игру с поразительным хладнокровием, словно и не пришлось ждать 16 минут, чтобы заменить Кошечкина. Финн привычно агрессивно выходил из ворот, иногда заигрывался, но до пожаров дело не доводил. Или партнеры, привыкшие к таким выходкам вратаря, страховали, или атакующие, завладев шайбой, попросту терялись. С прямыми обязанностями финн справился на отлично, а единственную шайбу пропустил после выхода «один в ноль» Вароне.

Закольцевали камбэк «Магнитки» в третьем периоде Яковлев и Прохоркин, поразивший ворота вышедшего на замену Йони Ортио. Кто бы мог предположить, что два вратаря-гиганта — Карлссон и Кошечкин — завершат матч с девятью пробоинами на двоих? «Металлург» ценой проигранного первого периода теперь уж точно определился с основным вратарем на плей-офф. «Барыс» же не справился с эмоциями и слишком рано поверил в успех. Системности и запаса прочности команде Михайлиса явно не хватает.