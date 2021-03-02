«Локомотив», «Динамо» или «Ак Барс»? Кто выиграет Кубок Гагарина

Журналисты отдела хоккея сделали свой выбор.

Михаил Зислис: ЦСКА

Делать выбор в пользу ЦСКА — как признаться в любви к мэйнстримовой культуре. Все очевидно, понятно и поддерживается большинством. Я был бы рад сделать ставку на кого-то еще, если бы отыскал для этого весомые аргументы помимо личных «хотелок». Но ничего не получилось.

Армейцы стали слабее по сравнению с самими собой годичной давности и объективно потеряли больше других после введения жесткого потолка зарплат. В то же время утверждать, что за это время кто-то из конкурентов добился большого прогресса и поднялся на сравнимую высоту, я бы не стал. Прибавили на «Западе» московское «Динамо» и «Локомотив». Но если провести сравнение с армейским клубом, то запаса прочности у них нет.

ЦСКА сыгрывался несколько лет и плавно был выведен на пик. Костяк еще не постарел, чтобы списывать команду со счетов применительно к Кубку Гагарина. В отличие от остальных претендентов, на стороне Игоря Никитина стабильность состава и кубковый опыт, что подразумевает хорошую управляемость. Армейцы в своем нынешнем виде созданы для игры вдолгую, и отдельная неудача почти не сказывается на их состоянии. Стоит шведскому вратарю Ларсу Юханссону собраться на плей-офф — и у ЦСКА совсем не останется слабых мест, начиная с молодого резервиста из «Красной Армии» и заканчивая президентом клуба.

Михаил Скрыль: «Динамо» Москва

Теневые фавориты Кубка Гагарина — московские динамовцы. Они первые, кто приходит на ум, когда оставляешь за скобками «Ак Барс» и ЦСКА. Бело-голубые напоминают чемпионскую «Магнитку» образца сезона-13/14. Команда, где результат в атаке обеспечивает супертройка, которой нет равных в лиге, а миссия остальных звеньев — придерживаться системы, не пропускать, загрызать лидеров соперника и по возможности помогать с реализацией. Зависимость «Динамо» от Шипачева и его тройки велика, но при этом по части созидания Оскар Линдберг и Магнус Пяярви сильнее тех же Франсиса Паре и Оскара Осалы из победного состава «Металлурга"-2014.

Яшкин и Шипачев подходят к плей-офф в отличной форме и с мотивацией — доказать, что способны разрывать соперников вне зоны комфорта, когда их игру разберут по мелочам и будут бить по слабым точкам. Задача остальных звеньев — минимизировать собственные ошибки и отбиваться за лидеров в обороне. Третье место на «Западе» позволит избежать встречи с ЦСКА до финала конференции, что, несомненно, плюс для «Динамо». Если в первом раунде обойдется без сенсаций, во втором москвичей ждет СКА, который «Динамо» обыграл четырежды в четырех матчах регулярки.

Оптимизм не вызывает разве что вратарская линия. Скорее всего, плей-офф начнет 40-летний Александр Еременко, но сможет ли он держать уровень на дистанции? Нет уверенности ни в Иване Бочарове, ни в Эмиле Гарипове, выигрывавшем, к слову, Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Если же к Еременко вернется очередная молодость, а вакцины, усыпляющей тройку Шипачева, никто не изобретет, у «Динамо» отличные шансы замахнуться на третий Кубок Гагарина.

Артур Хайруллин: «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов проигрывал с ЦСКА в седьмом матче финала Кубка Гагарина, а до этого упускал победу в серии со СКА с 3:0. В прошлом сезоне у «Ак Барса» были отличные шансы на победу в плей-офф, но пандемия остановила сезон. Сейчас же казанцы стали существенно сильнее по сравнению с прошлым сезоном, и по крайней мере в Восточной конференции не вижу у них конкурентов, которые были бы сопоставимы по уровню.

Во-первых, у «Ак Барса» появилась по-настоящему ударная тройка Доус — Да Коста — Тихонов, а после ухода Джастина Азеведо команда заиграла даже ярче. Во-вторых, в Казани определились с основным вратарем — Адам Рейдеборн на второй сезон в КХЛ начал играть более стабильно и уверенно. В-третьих, на месте теневые лидеры команды — Лукоянов, Бурмистров и Глухов, которые в сочетании образуют одну из лучших сдерживающих троек лиги.

Слабых мест у команды Квартальнова просто не видно. Да, уже не так хорош капитан Татарстана Данис Зарипов, но в плей-офф его опыт команде точно пригодится. Пожалуй, единственное опасение — «некубковость» Да Косты и особенно Доуса, которые ранее свою лучшую игру показывали в регулярных чемпионатах. Но сейчас, кажется, для Квартальнова идеальный момент, чтобы наконец выиграть кубок.

Иван Богун: «Локомотив»

«Локомотив» — единственный западный топ-клуб, еще не выигравший Кубок Гагарина. И в этом сезоне ярославцы наконец-то созрели для чемпионства. Во всяком случае, все инструменты для того, чтобы выиграть 16 матчей в плей-офф, у команды Андрея Скабелки есть. Рука белоруса, как никогда созревшего для работы с грандом, начала прослеживаться уже с самого начала регулярки. Агрессивный прессинг, постоянное давление, запредельный объем катания и пресловутые «пять в обороне — пять в атаке» — все эти фундаментальные принципы, на которых строится хоккей Скабелки, отлично прижились в «Локо».

Важно и то, что молодежь «Локомотива» повзрослела и созрела для больших дел. Сейчас в нападении у Ярославля решают не легионеры Петерссон и Ландер, а Алексеев, Каюмов, Коршков и Красковский, которые только выходят на проектную мощность и еще не уперлись в свой потолок. А оборона с приобретением Охтамаа и Марченко выглядит чуть ли не одной из самых сбалансированных на «Западе». Пусть и не настолько звучной, как у двух армейских клубов. При этом радует, что в «Локомотиве» удар прилететь может от кого угодно — слишком явного крена в сторону одного конкретного звена у ярославцев нет.

Нет проблем у Скабелки и с вратарской линией. Монументальный Паскуале, которого он привез с собой из Нур-Султана, прошел регулярку без серьезных спадов и к плей-офф подходит безоговорочным первым номером. За спиной у канадца дико нестабильный Коновалов, но, зная Скабелку, он может вообще не дать сыграть местному воспитаннику, если с канадцем не случится ничего экстраординарного.

Проблема у «Локомотива» по большому счету всего одна — это игра Петерссона и Ландера. Люди, которые на двоих получают 160 миллионов, не делают результат и позволяют себе играть сериями, периодически пропадая. Если у шведов резко не проснется совесть, то взять долгожданный трофей будет архисложно.

Ждать ли сенсаций в плей-офф КХЛ. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина