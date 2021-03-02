КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Хоккей   //    КХЛ

Будут ли сенсации в первом раунде? Пока фавориты Кубка Гагарина явно сильнее

Михаил Скрыль
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сегодня, 22:55
2 марта. Балашиха. «Авангард» — «Автомобилист» — 3:0. Радость Ильи Ковальчука и других хоккеистов «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
2 марта. Балашиха. «Авангард» — «Автомобилист» — 3:0. Радость Ильи Ковальчука и других хоккеистов «Авангарда». Фото ХК «Авангард»
Теги:
«Динамо», СКА и «Авангард» выиграли свои первые матчи серии.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф
Западная конференция. 1/4 финала
Первый матч
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Яшкин — 1 (Шипачев, Волков), 22:17 — 1:0.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:07).
Штраф: 12 — 12.
Броски: 36 (18+13+5) — 27 (9+7+11).
Судьи: Бондарь, Гашилов.
Счет в серии: 1-0.
2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 3601 зритель.

2&nbsp;марта. Магнитогорск. &laquo;Металлург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барыс&raquo;&nbsp;&mdash; 7:4. Хоккеисты &laquo;Магнитки&raquo; празднуют гол.Безумная голевая феерия в первом матче плей-офф. Кошечкина заменили после двух ляпов, но «Магнитка» сотворила сумасшедший камбэк

Победный гол Яшкина

«Северсталь» подтвердила, что способна потрепать нервы московскому «Динамо». Порядок и характер, пропагандируемые главным тренером череповчан Андреем Разиным, принесли свои плоды в первом матче с бело-голубыми. Гости перекрыли кислород супертройке Шипачева, но Дмитрий Яшкин без гола со льда не ушел. Его шайба и осталась единственной — в индивидуальном мастерстве чеха не было никаких сомнений.

Не дала сбоя и система Владимира Крикунова. Первое звено решило исход в атаке, а остальные отработали в обороне и помогли Александру Еременко отыграть на ноль. Тренерский штаб «Динамо» доверился 40-летнему голкиперу и не прогадал. Еременко отразил все 27 бросков и справился с финальным натиском в концовке, когда «Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого игрока. Отличный матч провел и Владислав Подъяпольский — 35 отраженных бросков из 36. Причем важно, что череповчане успевали забирать подборы и не давали москвичам вторых шансов. Один из редких недочетов в обороне как раз привел к голу Яшкина.

КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Толчинский — 1 (Зернов, Емелин), 6:02 — 1:0. Каски — 1 (бол., Толчинский), 40:56 — 2:0. Семенов — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 43:52 — 3:0.
Вратари: Бобков — Коварж.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (14+10+14) — 22 (10+9+3).
Судьи: Кулаков, Щенев.
2 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1891 зритель.
Счет в серии: 1-0.

В&nbsp;первом раунде плей-офф КХЛ &laquo;Авангард&raquo; сыграет против &laquo;Автомобилиста&raquo;.Кубок Гагарина, первый раунд: результаты матчей 2 марта

Бобков «засушил» «Автомобилист»

«Авангард» словно и не заметил сопротивления «Автомобилиста». Игорь Бобков переиграл чешского визави Якуба Коваржа и начал плей-офф с «сухаря». «Авангард» сыграл по привычной скоростной модели с агрессивным прессингом и подключениями защитников. Екатеринбуржцы отвечали опасными контрвыпадами, но по части позиционных атак им не хватало системности. Не обошлось без ошибок и у Коваржа — по первому голу Толчинского к чеху есть вопросы. Ближний угол все-таки нужно закрывать. Все попытки уральцев вскрыть оборону омичей прошли безрезультатно. «Авангард» закрепил преимущество на старте третьего периода голами Каски и Семенова и уверенно довел матч до победы.

КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция. 1/4 финала
Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
Голы: Варфоломеев — 1 (Демков, Усов), 4:53 — 0:1. Кузьменко — 1, 26:06 — 1:1. Кузьменко — 2 (бол., Морозов), 27:53 — 2:1. Подколзин — 1 (Морозов, Галимов), 32:06 — 3:1. Воронин — 1 (Демков, Усов), 50:08 — 3:2. Кемппайнен — 1 (Ожиганов, Кетов), 58:14 — 4:2.
Вратари: Самонов — Фурх (58:56).
Штраф: 4 — 14.
Броски: 22 (6+10+6) — 25 (7+9+9).
Судьи: Гамалей, Оскирко.
2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8799 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

&laquo;Локомотив&raquo; начнет плей-офф КХЛ серией против &laquo;Йокерита&raquo;.«Локомотив», «Динамо» или «Ак Барс»? Кто выиграет Кубок Гагарина

Минск подвела дисциплина

В том, что СКА обыграет минчан в первом матче, больших сомнений не было. Питерцы попросту сильнее по всем линиям — от вратарской до нападения. Однако динамовцы, хоть и играли вторым номером, создали коллективу Валерия Брагина немало проблем. Например, теми же контратаками, против которых до определенного времени не удавалось найти противоядия. Армейцев выручал Александр Самонов. Хватало работы и у его оппонента Доминика Фурха, которого старались проверять практически из любых позиций.

Минчан подвела дисциплина. К судьям остались вопросы по некоторым решениям, но тем не менее столько удаляться против СКА — непозволительно. Дубль Андрея Кузьменко и шайба Василия Подколзина предопределили результат во втором периоде. В заключительной 20-минутке минчане сократили отставание и возродили интригу. Возможность зацепиться за овертайм была на расстоянии вытянутой руки, но вместо этого очередной малый штраф, а на отметке 58:14 Кемппайнен оборвал все надежды на камбэк.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора
vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир