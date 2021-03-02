Будут ли сенсации в первом раунде? Пока фавориты Кубка Гагарина явно сильнее

«Динамо», СКА и «Авангард» выиграли свои первые матчи серии.

Хоккей. КХЛ. Плей-офф

Западная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Яшкин — 1 (Шипачев, Волков), 22:17 — 1:0.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:07).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (18+13+5) — 27 (9+7+11).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

Счет в серии: 1-0.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 3601 зритель.

Победный гол Яшкина

«Северсталь» подтвердила, что способна потрепать нервы московскому «Динамо». Порядок и характер, пропагандируемые главным тренером череповчан Андреем Разиным, принесли свои плоды в первом матче с бело-голубыми. Гости перекрыли кислород супертройке Шипачева, но Дмитрий Яшкин без гола со льда не ушел. Его шайба и осталась единственной — в индивидуальном мастерстве чеха не было никаких сомнений.

Шайба Яшкина — настоящая красота! pic.twitter.com/e8doazvJyg — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) March 2, 2021

Не дала сбоя и система Владимира Крикунова. Первое звено решило исход в атаке, а остальные отработали в обороне и помогли Александру Еременко отыграть на ноль. Тренерский штаб «Динамо» доверился 40-летнему голкиперу и не прогадал. Еременко отразил все 27 бросков и справился с финальным натиском в концовке, когда «Северсталь» заменила вратаря на шестого полевого игрока. Отличный матч провел и Владислав Подъяпольский — 35 отраженных бросков из 36. Причем важно, что череповчане успевали забирать подборы и не давали москвичам вторых шансов. Один из редких недочетов в обороне как раз привел к голу Яшкина.

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Толчинский — 1 (Зернов, Емелин), 6:02 — 1:0. Каски — 1 (бол., Толчинский), 40:56 — 2:0. Семенов — 1 (бол., Береглазов, Ковальчук), 43:52 — 3:0.

Вратари: Бобков — Коварж.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (14+10+14) — 22 (10+9+3).

Судьи: Кулаков, Щенев.

2 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 1891 зритель.

Счет в серии: 1-0.

«Авангард» словно и не заметил сопротивления «Автомобилиста». Игорь Бобков переиграл чешского визави Якуба Коваржа и начал плей-офф с «сухаря». «Авангард» сыграл по привычной скоростной модели с агрессивным прессингом и подключениями защитников. Екатеринбуржцы отвечали опасными контрвыпадами, но по части позиционных атак им не хватало системности. Не обошлось без ошибок и у Коваржа — по первому голу Толчинского к чеху есть вопросы. Ближний угол все-таки нужно закрывать. Все попытки уральцев вскрыть оборону омичей прошли безрезультатно. «Авангард» закрепил преимущество на старте третьего периода голами Каски и Семенова и уверенно довел матч до победы.

Так, ПО ПОРЯДКУ! Это вторая шайба, Толчинский на Каски, тот МОГУЧЕ бросил от синей и там шайба от ноги Найта (вроде как) отправилась в ворота ? Точнее скажем, когда протокол будет, слишком БЫСТРО всё! pic.twitter.com/B8MdAZjOPL — ХК Авангард (@hcavangardomsk) March 2, 2021

КХЛ. Плей-офф

Восточная конференция. 1/4 финала

Первый матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Голы: Варфоломеев — 1 (Демков, Усов), 4:53 — 0:1. Кузьменко — 1, 26:06 — 1:1. Кузьменко — 2 (бол., Морозов), 27:53 — 2:1. Подколзин — 1 (Морозов, Галимов), 32:06 — 3:1. Воронин — 1 (Демков, Усов), 50:08 — 3:2. Кемппайнен — 1 (Ожиганов, Кетов), 58:14 — 4:2.

Вратари: Самонов — Фурх (58:56).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 22 (6+10+6) — 25 (7+9+9).

Судьи: Гамалей, Оскирко.

2 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 8799 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

Минск подвела дисциплина

В том, что СКА обыграет минчан в первом матче, больших сомнений не было. Питерцы попросту сильнее по всем линиям — от вратарской до нападения. Однако динамовцы, хоть и играли вторым номером, создали коллективу Валерия Брагина немало проблем. Например, теми же контратаками, против которых до определенного времени не удавалось найти противоядия. Армейцев выручал Александр Самонов. Хватало работы и у его оппонента Доминика Фурха, которого старались проверять практически из любых позиций.

Минчан подвела дисциплина. К судьям остались вопросы по некоторым решениям, но тем не менее столько удаляться против СКА — непозволительно. Дубль Андрея Кузьменко и шайба Василия Подколзина предопределили результат во втором периоде. В заключительной 20-минутке минчане сократили отставание и возродили интригу. Возможность зацепиться за овертайм была на расстоянии вытянутой руки, но вместо этого очередной малый штраф, а на отметке 58:14 Кемппайнен оборвал все надежды на камбэк.