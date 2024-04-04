Потеря вратаря станет для «Трактора» фатальной? «Локомотив» вырвал второй матч и рвется в финал
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Каюмов — 3 (Березкин, Береглазов), 5:20 — 1:0. Кравцов — 3 (Дер-Аргучинцев), 6:22 — 1:1. Гернат — 4 (Березкин, Шалунов), 33:08 — 2:1. Карпухин — 1 (Жарков, Сошников), 53:46 — 2:2. Иванов — 3 (Елесин, Гернат), 63:51 — 3:2.
Вратари: Исаев — Мыльников.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 30 (12+8+9+1) — 25 (11+5+8+1).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
4 апреля. Ярославль. Арена-2000. 7693 зрителя.
Счет в серии: 2-0.
Момент, в котором основной вратарь «Трактора» Зак Фукале получил травму в первом матче серии с «Локомотивом», стал самым обсуждаемым в этом плей-офф. Болельщики обеих команд, журналисты, эксперты спорили о том, специально ли Максим Шалунов въехал в канадского вратаря соперника. Кто в итоге прав, уже не важно, ведь Фукале так и не смог выйти на второй матч — его место в воротах занял Сергей Мыльников. Канадский вратарь же наблюдал за матчем в компании известного актера и болельщика «Трактора» Станислава Ярушина.
Первая тройка «Локомотива» — пожалуй, самая яркая во всем нынешнем плей-офф. Быстрый Каюмов, забивной Шалунов и мощный Березкин представляют грозную силу и уже в первом периоде показали, насколько непросто с ними справиться. Березкин прорвался по левому флангу и сделал передачу в центр на никем не прикрытого Каюмова — 1:0.
Виталий Кравцов за свою недолгую карьеру успел как заработать репутацию одного из главных талантов российского хоккея, так и попасть в категорию загубленных дарований. Если не брать в расчет авансы, которые выдавали Кравцову на заре карьеры, то он уже добился многого. Поиграл в НХЛ, стал одним из лидеров «Трактора». В плей-офф же Виталий всегда играет сильнее, чем в регулярке, и практически сразу же после гола Каюмова сравнял счет, воспользовавшись передачей Дер-Аргучинцева.
«Локомотив» в плей-офф существенно улучшил игру в большинстве. Если в регулярном чемпионате ярославцы реализовывали лишь 18,6% удалений соперников, то в кубковых матчах повысили этот показатель до 27,8%. Челябинцы же во втором периоде не смогли сыграть дисциплинированно и после удалений Дронова и Жаркова остались втроем. Ненадолго, всего на 25 секунд, но этого хозяевам хватило, чтобы во второй раз в матче выйти вперед. Снова шикарно сыграл Березкин, который нашел передачей Герната — зарядил словацкий защитник от души.
Несгибаемый характер и сила воли — то, чем прославился «Трактор» в этом плей-офф. Вот и второй матч полуфинальной серии челябинцы просто так отдать не могли. Сошников и Жарков сохранили шайбу в чужой зоне и вывели на бросок защитника Карпухина. Первый его бросок заблокировал Алексеев, а вот второй пришелся точно в цель — Исаев просто не увидел шайбу из-за спин игроков.
Спокойно доигрывать до овертайма команды не стали. Сначала Блажиевский в не требовавшей того ситуации толкнул в спину соперника и отправился на скамейку штрафников, а потом Березкин нарушил правила у чужих ворот. Но закончить матч в основное время команды не смогли.
В овертайме героем мог стать Никита Сошников, который прошел от своих ворот до чужих, но переиграть Исаева не смог. А вот «Локомотиву» успех принес обычный наброс от синей линии. Под кистевой бросок Елесина клюшку подставил Иванов. 2-0 в серии, и ситуация для «Трактора» выглядит максимально трудной. Особенно если Фукале не сможет выйти на лед в Челябинске.
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