Магия Заварухиных закончилась. «Автомобилист» вслед за «Трактором» проиграл первый матч полуфинала
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Металлург» — «Автомобилист» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Петунин — 1 (Гераськин), 34:31 — 1:0. Акользин — 1 (п.в., Коробкин), 58:01 — 2:0. Романцев — 1 (Баранцев), 59:18 — 2:1.
Вратари: Набоков — Аликин (57:29 — 58:01, 58:09 — 59:18, 59:42).
Штраф: 0 — 10.
Броски: 35 (15+13+7) — 32 (9+9+14).
Судьи: Морозов, Раводин.
3 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 7068 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
Длительное время существовала шутка, что в Магнитогорске болельщики заполняют трибуны только к полуфиналу Кубка Гагарина. В этом году магнитогорские фанаты не собрались даже на полуфинал. После начала матча непроданными остались более тысячи билетов.
Смотря на итоговый счет, можно подумать, что зрители в Магнитогорске приняли верное решение, оставшись дома. Но это совсем не так. Команды создавали достаточно моментов, только вратари были снова в порядке.
Все свои броски взял Илья Набоков, который уже в 21 год способен тащить команду в плей-офф на своих плечах: три «сухаря» в серии со «Спартаком» и еще почти один сегодня.
Здорово отыграл и Евгений Аликин. На его счету сегодня 33 сейва, а по довольно курьезному голу Петунина вряд ли можно предъявить претензии Евгению.
Во многом екатеринбуржцев подвели удаления. «Автомобилист» по-прежнему очень хорош в меньшинстве, а «Металлург» плох в большинстве. Команда из Магнитогорска ничего не смогла сделать за пять попыток в большинстве сегодня. Но необязательными удалениями «Автомобилист» сам у себя отнял достаточно времени, особенно в третьем периоде, когда екатеринбуржцам надо было срочно отыгрываться.
Удивительно, что самыми результативными в матче стали последние две минуты. Сначала Павел Акользин, казалось, поставил точку, забросив в пустые ворота.
Но интрига в матч вернулась за 40 секунд до конца. Не удалось сегодня отыграть на ноль Илье Набокову. Гол в его ворота тоже получился достаточно курьезным: голкипер уже отбил бросок Даниила Романцева, но шайба предательски закатилась за линию.
Кажется, магия братьев Заварухиных закончилась в полуфинале. По крайней мере оба начали третий раунд плей-офф с поражения.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|- : -