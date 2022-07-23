Федерация хоккея Латвии запрещает вратарю выступать в России. К чему приведет новый скандал

Обзор дня Алексея Шевченко.

Запрет

Федерация хоккея Латвии удивила. Там приняли решение о запрете на переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур». И трудно понять, что это может означать? В Хабаровске говорят, что это никак не помешает голкиперу сыграть за клуб, но ведь не все так просто. Если у вратаря не будет трансферной карты, то заявить хоккеиста нельзя. Но ИИХФ не имеет никакого права заблокировать документ для российской команды. С решением латвийской организации они, безусловно, ознакомятся, но единственное, что могут — пожать плечами. Никаких оснований запретить хоккеисту ехать в КХЛ нет.

Во-первых, хоккей не под запретом. Во-вторых, Янис не выступал за латвийскую команду в прошлом сезоне. В-третьих, федерация хоккея должна была бы хоть как-то мотивировать свое решение. Например, в «Адмирале» главный тренер Леонид Тамбиев, а в атаке Никита Елисеев. Почему им можно, а Янису нельзя? В-четвертых, при всем уважении, федерация может кого-то вызывать или не вызывать в сборную, а не вмешиваться в карьеру хоккеиста.

Калниньш уже все сказал. Он понимает, что с действующим контрактом его не позовут в сборную на ближайший чемпионат мира. Соглашается принять такое наказание, но добавляет, что принимает решение о карьере в интересах своей семьи. Вопрос закрыт. Между прочим, у вратаря контракт с хабаровчанами до 30 апреля, а чемпионат мира — в середине мая, так что формально никто ничего не нарушит, если его позовут в сборную. Непонятно, что хотела сделать федерация. Им бы сейчас подумать, как им удержать молодежь, которая осталась без МХЛ и КХЛ. Тоже запреты введут?

Список

СКА опубликовал состав на первый сбор в Новогорск. Как всегда, народу там столько, что олимпийской базе в принципе больше работать не надо. Аренда номеров и питание окупят все. Но если серьезно, то реально непонятно, зачем брать с собой столько хоккеистов. В конце концов, что делать на сборах клубам «СКА-Нева» и «СКА-1946», ведь им тоже надо готовиться к сезону. А спрашивать с тренеров будут за результат.

Николай Прохоркин. Фото photo.khl.ru

Есть потеря. Николай Прохоркин восстанавливается после травмы. И непонятно, когда он успел травмироваться. Видимо, на турнире «3х3», но в любом случае это какое-то свежее повреждение. Говорят, что Прохоркин пропустит не только сбор в Новогорске, но и турнир в Сочи. Лишь бы не дольше. На Черном море команда точно будет играть не на победу, там важно посмотреть какие-то неожиданные связки, дать шанс молодым ребятам, приглядеться к новичкам. Лишь бы Прохоркин был здоров к турниру в Санкт-Петербурге, там уже требуется показывать осмысленный хоккей.

В Новогорск отправился защитник Иван Мищенко. Долгое время он не подписывал контракт с СКА, а потом вроде бы сторона хоккеиста договорилась на обмен. Но, видимо, сделка застопорилась.

Даже по этому списку видно, что в команде слишком много игроков. Впрочем, у всех так. Шесть звеньев выходят на двусторонки «Ак Барса», столько же людей на тренировке «Локомотива». Интересно, как покажут себя Дмитрий Бучельников, Матвей Мичков, Максим Кровяков и Матвей Кабуш. Эти звездочки вполне бы могли играть в каком-нибудь другом клубе КХЛ, причем на ведущих ролях. Пока кажется, что в состав СКА им будет пробиться тяжело.

Контракты

«Металлург» заключил сразу несколько двусторонних контрактов с хоккеистами, которые, скорее всего, ближе к началу сезона отправятся в «Южный Урал», но при этом будут ближайшим резервом команды. Снова шанс в КХЛ получает Данил Зиновьев. Родственник Евгения Кузнецова установил все возможные рекорды в МХЛ за «Белых медведей», но пересидел в этой команде и, когда вышел возраст, так и не смог найти себя. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне он побывал в расположении четырех клубов. Сначала был контракт с «Витязем», затем ссылка в «Рязань», а оттуда уже полноценные переходы в «Ермак» и «Тамбов».

Юрий Платонов (сын Дениса Платонова) очень хорош по ВХЛ. Он выделялся и в «Зауралье» два года назад, до травмы был в полном порядке в «Рубине» в прошлом году. И пусть после повреждения не сумел набрать оптимальную форму, но помог тюменцам выиграть Кубок. Если бы «Металлург» не ставил перед собой главную задачу, был чуть бедней, то Платонов бы спокойно играл в КХЛ. Он, кстати, выступал в главной лиге и даже забивал.

Брат Виктора Антипина Вадим — тоже жертва амбиций магнитогорцев. Он играл в КХЛ, но тогда был «сырым». А в прошлом сезоне довольно стабильно выступал в Тюмени, хотя в плей-офф почему-то вылетел из состава.

Возвращается в команду Никита Рожков. У него за плечами 41 матч в КХЛ, но при этом нет заброшенных шайб, хотя все отмечают технику и мозги хоккеиста. Он тоже в прошлом сезоне играл в «Рубине», и было видно, что ему не хватает физических кондиций. Хотя 12 шайб в ВХЛ — это неплохо. Из Белоруссии позвали молодого Алексея Фурсу. Нападающий приглянулся уральцам совершенно непонятно чем. Впрочем, в клубе есть селекционный отдел, что-то, видимо, заметили.