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Сегодня, 14:30

Федерация хоккея Латвии запрещает вратарю выступать в России. К чему приведет новый скандал

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Янис Калниньш.
Фото Global Look Press
Николай Прохоркин.
Фото photo.khl.ru
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Запрет

Федерация хоккея Латвии удивила. Там приняли решение о запрете на переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур». И трудно понять, что это может означать? В Хабаровске говорят, что это никак не помешает голкиперу сыграть за клуб, но ведь не все так просто. Если у вратаря не будет трансферной карты, то заявить хоккеиста нельзя. Но ИИХФ не имеет никакого права заблокировать документ для российской команды. С решением латвийской организации они, безусловно, ознакомятся, но единственное, что могут — пожать плечами. Никаких оснований запретить хоккеисту ехать в КХЛ нет.

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Во-первых, хоккей не под запретом. Во-вторых, Янис не выступал за латвийскую команду в прошлом сезоне. В-третьих, федерация хоккея должна была бы хоть как-то мотивировать свое решение. Например, в «Адмирале» главный тренер Леонид Тамбиев, а в атаке Никита Елисеев. Почему им можно, а Янису нельзя? В-четвертых, при всем уважении, федерация может кого-то вызывать или не вызывать в сборную, а не вмешиваться в карьеру хоккеиста.

Калниньш уже все сказал. Он понимает, что с действующим контрактом его не позовут в сборную на ближайший чемпионат мира. Соглашается принять такое наказание, но добавляет, что принимает решение о карьере в интересах своей семьи. Вопрос закрыт. Между прочим, у вратаря контракт с хабаровчанами до 30 апреля, а чемпионат мира — в середине мая, так что формально никто ничего не нарушит, если его позовут в сборную. Непонятно, что хотела сделать федерация. Им бы сейчас подумать, как им удержать молодежь, которая осталась без МХЛ и КХЛ. Тоже запреты введут?

Список

СКА опубликовал состав на первый сбор в Новогорск. Как всегда, народу там столько, что олимпийской базе в принципе больше работать не надо. Аренда номеров и питание окупят все. Но если серьезно, то реально непонятно, зачем брать с собой столько хоккеистов. В конце концов, что делать на сборах клубам «СКА-Нева» и «СКА-1946», ведь им тоже надо готовиться к сезону. А спрашивать с тренеров будут за результат.

Николай Прохоркин. Фото photo.khl.ru
Николай Прохоркин.
Фото photo.khl.ru

Есть потеря. Николай Прохоркин восстанавливается после травмы. И непонятно, когда он успел травмироваться. Видимо, на турнире «3х3», но в любом случае это какое-то свежее повреждение. Говорят, что Прохоркин пропустит не только сбор в Новогорске, но и турнир в Сочи. Лишь бы не дольше. На Черном море команда точно будет играть не на победу, там важно посмотреть какие-то неожиданные связки, дать шанс молодым ребятам, приглядеться к новичкам. Лишь бы Прохоркин был здоров к турниру в Санкт-Петербурге, там уже требуется показывать осмысленный хоккей.

В Новогорск отправился защитник Иван Мищенко. Долгое время он не подписывал контракт с СКА, а потом вроде бы сторона хоккеиста договорилась на обмен. Но, видимо, сделка застопорилась.

Даже по этому списку видно, что в команде слишком много игроков. Впрочем, у всех так. Шесть звеньев выходят на двусторонки «Ак Барса», столько же людей на тренировке «Локомотива». Интересно, как покажут себя Дмитрий Бучельников, Матвей Мичков, Максим Кровяков и Матвей Кабуш. Эти звездочки вполне бы могли играть в каком-нибудь другом клубе КХЛ, причем на ведущих ролях. Пока кажется, что в состав СКА им будет пробиться тяжело.

Контракты

«Металлург» заключил сразу несколько двусторонних контрактов с хоккеистами, которые, скорее всего, ближе к началу сезона отправятся в «Южный Урал», но при этом будут ближайшим резервом команды. Снова шанс в КХЛ получает Данил Зиновьев. Родственник Евгения Кузнецова установил все возможные рекорды в МХЛ за «Белых медведей», но пересидел в этой команде и, когда вышел возраст, так и не смог найти себя. Достаточно сказать, что в прошлом сезоне он побывал в расположении четырех клубов. Сначала был контракт с «Витязем», затем ссылка в «Рязань», а оттуда уже полноценные переходы в «Ермак» и «Тамбов».

Сергей Плотников. Злой игрок, готовый разорвать и соперников, и партнеров, стал не нужен СКА и «Магнитке». Но прижился в ЦСКА

Юрий Платонов (сын Дениса Платонова) очень хорош по ВХЛ. Он выделялся и в «Зауралье» два года назад, до травмы был в полном порядке в «Рубине» в прошлом году. И пусть после повреждения не сумел набрать оптимальную форму, но помог тюменцам выиграть Кубок. Если бы «Металлург» не ставил перед собой главную задачу, был чуть бедней, то Платонов бы спокойно играл в КХЛ. Он, кстати, выступал в главной лиге и даже забивал.

Брат Виктора Антипина Вадим — тоже жертва амбиций магнитогорцев. Он играл в КХЛ, но тогда был «сырым». А в прошлом сезоне довольно стабильно выступал в Тюмени, хотя в плей-офф почему-то вылетел из состава.

Возвращается в команду Никита Рожков. У него за плечами 41 матч в КХЛ, но при этом нет заброшенных шайб, хотя все отмечают технику и мозги хоккеиста. Он тоже в прошлом сезоне играл в «Рубине», и было видно, что ему не хватает физических кондиций. Хотя 12 шайб в ВХЛ — это неплохо. Из Белоруссии позвали молодого Алексея Фурсу. Нападающий приглянулся уральцам совершенно непонятно чем. Впрочем, в клубе есть селекционный отдел, что-то, видимо, заметили.

Николай Прохоркин
Янис Калниньш
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
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7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
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10 Сибирь 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
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